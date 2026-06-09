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Gaston Kelman salue l’éveil d’une conscience collective bassa : « Une émotion rare, une fierté immen
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FRANCE :: Gaston Kelman salue l’éveil d’une conscience collective bassa : « Une émotion rare, une fierté immen

Gaston Kelman salue l’éveil d’une conscience collective bassa : « Une émotion rare, une fierté immense »

Paris.

Invité d’honneur du grand rassemblement des fils et filles Bassa autour de Nda Bikokoo, l’écrivain de renommée internationale Gaston Kelman n’a pas caché son émotion. Dans un entretien accordé à notre rédaction à Paris, l’auteur a livré un témoignage fort sur ce qu’il considère comme un moment historique pour le peuple bassa.

Visiblement touché par l’ampleur de la mobilisation et l’esprit de fraternité qui a marqué l’événement, Gaston Kelman a évoqué une « émotion profonde » face à cette démonstration d’unité rarement observée. Pour l’écrivain, ce rassemblement dépasse le simple cadre culturel ou communautaire : il constitue le symbole d’un peuple qui prend conscience de sa force lorsqu’il se retrouve autour de valeurs communes, de son histoire et de son identité.

« Voir les Bassa unis, rassemblés et tournés vers un même idéal est une source de grande fierté », a-t-il confié avec gravité. Selon lui, dans un contexte où les divisions ont souvent fragilisé les dynamiques collectives, cette rencontre apparaît comme un signal fort envoyé aux générations présentes et futures.

Au cœur de cette célébration, Etienne LEJEUNE NGOM NGOM figure de Nda Bikokoo a également été saluée pour sa capacité à fédérer et à inspirer. L’événement a réuni des femmes, des hommes, des jeunes et des aînés venus de différents horizons, tous animés par la volonté de renforcer les liens entre les membres de la communauté.

Pour Gaston Kelman, cette dynamique doit désormais s’inscrire dans la durée. Il appelle à transformer cette ferveur en projets concrets capables de promouvoir le développement, la transmission des valeurs culturelles et le rayonnement du peuple bassa au-delà des frontières.

Ce grand rassemblement restera ainsi comme un moment de communion, de mémoire et d’espérance. Un instant rare où l’identité, la solidarité et la fierté d’appartenance se sont exprimées avec force, suscitant chez l’écrivain une émotion sincère et une conviction renouvelée : l’unité demeure la plus grande richesse d’un peuple.

« J’ai vu un peuple debout, fier de ses racines et conscient de son destin. » me l'a t-il confié. Une phrase qui résume à elle seule le sentiment partagé par de nombreux participants et qui confère à cette rencontre une portée bien au-delà du simple événement communautaire.

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