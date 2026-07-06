CAMEROUN :: Onana intègre le Top 10 des gardiens les mieux payés au monde :: CAMEROON

André Onana, prêté pour la deuxième saison consécutive à Trabzonspor par Manchester United, intègre le Top 10 mondial des gardiens les mieux rémunérés avec un package salarial estimé entre 5 et 7,2 millions d'euros par an ce qui fait de lui le gardien africain le mieux payé de l'histoire, devant Édouard Mendy et Yassine Bounou.

Il y a deux ans, André Onana débarquait à Manchester United en grande pompe. 52,5 millions d'euros. 31,65 milliards de francs CFA. Le quatrième transfert le plus cher de l'histoire pour un gardien de but. Les attentes étaient immenses.

Deux ans plus tard, le constat est cruel. Le Camerounais a été relégué sur le banc. L'arrivée de Senne Lammens et la préférence donnée à Altay Bayındır l'ont poussé vers la sortie. Un échec. Une désillusion.

Mais Onana n'a jamais baissé les bras.

Alors que Manchester United s'apprête à l'écarter définitivement, Trabzonspor, le club turc où il avait déjà passé la saison 2025-2026 en prêt, le rappelle. Et cette fois, les conditions sont historiques.

Le club turc prend en charge l'intégralité de son salaire revalorisé jusqu'à 200 000 livres sterling par semaine (environ 230 000 euros), soit près de 10 millions d'euros par an avec les bonus. Un jackpot qui propulse Onana dans le Top 10 mondial des gardiens les mieux payés, devant des noms comme Gregor Kobel, et même proche des géants Alisson Becker et Ederson.

Le gardien camerounais devient le gardien africain le mieux payé de l'histoire.

Une revanche. Une résurrection. Et une leçon : dans le football comme dans la vie, la résilience finit toujours par payer.

De l'ombre à la lumière : le parcours tumultueux d'Onana

André Onana naît le 2 avril 1996 à Nkol Ngok, au Cameroun. Formé à l'Académie Samuel Eto'o, il rejoint l'Ajax Amsterdam en 2015. C'est aux Pays-Bas qu'il se révèle. Il remporte trois titres de champion des Pays-Bas, atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2019, et s'impose comme l'un des meilleurs gardiens d'Europe.

En 2022, il rejoint l'Inter Milan. Une saison. Une finale de Ligue des champions perdue face à Manchester City. Mais ses performances attirent les recruteurs.

Le 20 juillet 2023, Manchester United officialise son arrivée pour un montant de 52,5 millions d'euros (environ 31,65 milliards de francs CFA). Le quatrième transfert le plus cher de l'histoire pour un gardien de but. Onana doit remplacer David De Gea, légende du club.

Mais à Old Trafford, les choses tournent mal. Ses débuts sont difficiles. Les erreurs s'enchaînent. La presse anglaise est impitoyable. Dès la saison 2025-2026, il est relégué sur le banc, supplanté par Altay Bayındır puis par la recrue Senne Lammens.

En septembre 2025, Onana est prêté à Trabzonspor. Une bouffée d'air frais. Il dispute 40 matches toutes compétitions confondues, contribue à la troisième place du club en Süper Lig et à la victoire en Coupe de Turquie.

Le prêt qui change tout

Le 3 juillet 2026, Manchester United officialise un nouveau prêt d'André Onana à Trabzonspor pour la saison 2026-2027. Le club turc a accepté de prendre en charge l'intégralité du salaire du gardien.

Mais ce n'est pas tout. Selon Fabrizio Romano, le spécialiste des transferts, ce nouveau prêt s'accompagne d'une revalorisation salariale significative. Onana, qui percevait 120 000 livres sterling par semaine à Manchester United (environ 140 000 euros), voit ses émoluments presque doubler.

La qualification de Manchester United pour la Ligue des champions a déclenché une augmentation automatique de 25 % de son salaire, portant ses émoluments à près de 200 000 livres sterling par semaine (environ 230 000 euros), soit plus de 10 millions d'euros par an.

Trabzonspor couvre l'intégralité de ce salaire revalorisé. S'y ajoutent des bonus de performance et une prime à la signature.

Selon les chiffres avancés par la presse camerounaise, Onana percevra un salaire garanti de 3,51 millions de dollars (environ 3 millions d'euros) ainsi qu'une prime à la signature de 1,755 million de dollars (1,5 million d'euros). D'autres sources évoquent un salaire annuel de 3,5 millions d'euros et une prime de 2 millions d'euros, soit un total de 5,5 millions d'euros.

Un salaire qui propulse Onana dans l'élite mondiale

Ce nouveau contrat place André Onana dans le Top 10 des gardiens les mieux payés au monde.

Rang Gardien Club Salaire annuel estimé 1 Manuel Neuer Bayern Munich ~21 M€ 2 Jan Oblak Atlético de Madrid ~20,8 M€ 3 Thibaut Courtois Real Madrid ~15 M€ 4 Gianluigi Donnarumma Manchester City ~13 M€ 5 Édouard Mendy Al-Ahli ~11,5 M€ 6 Yassine Bounou Al-Hilal ~10,2 M€ 7 Ederson Fenerbahçe ~9,8 M€ 8 Alisson Becker Liverpool ~9,1 M€ 9 André Onana Trabzonspor (prêt) ~5 à 7,2 M€ 10 Gregor Kobel Borussia Dortmund ~9,1 M€

Note : le classement des gardiens les mieux payés au monde repose sur le salaire annuel brut fixe. La position d'Onana varie selon la prise en compte des bonus.

Avec un salaire annuel estimé entre 5 et 7,2 millions d'euros (soit environ 3,28 à 4,72 milliards de francs CFA), Onana intègre ce cercle très fermé.

En francs CFA, ses revenus annuels dépassent désormais 5,46 milliards de francs CFA, selon les sources citant son salaire de base à Manchester United revalorisé.

Le gardien africain le mieux payé de l'histoire

Ce salaire historique fait d'André Onana le gardien africain le mieux payé de tous les temps. Il devance Édouard Mendy (Sénégal, Al-Ahli, ~11,5 M€) et Yassine Bounou (Maroc, Al-Hilal, ~10,2 M€).

Le Cameroun, pays qui a déjà offert au monde des gardiens légendaires comme Joseph-Antoine Bell, Carlos Kameni ou encore Idriss Carlos Kameni, voit l'un de ses fils atteindre des sommets financiers inédits.

Onana rejoint également le Top 5 des sportifs camerounais les mieux payés, derrière Samuel Eto'o, et devient le joueur camerounais le mieux rémunéré en activité.

Un transfert record, une valeur qui s'est maintenue

Rappelons que Manchester United a déboursé 52,5 millions d'euros (environ 31,65 milliards de francs CFA) pour recruter Onana en 2023. Ce transfert faisait de lui le quatrième gardien le plus cher de l'histoire.

Malgré ses difficultés à Old Trafford, Onana a su maintenir une valeur marchande conséquente. Manchester United réclamerait encore près de 35,5 millions d'euros pour un transfert définitif.

Le prêt à Trabzonspor rapporte également au club anglais une indemnité de prêt pouvant atteindre 1,5 million d'euros (environ 1,3 million de livres sterling). Une opération financière qui arrange tout le monde.

La résilience comme moteur

Le parcours d'André Onana est une leçon de résilience.

Écarté à Manchester United. Critiqué par la presse. Relégué au troisième rang des gardiens. Nombreux auraient baissé les bras. Onana, lui, a choisi de se battre.

Son prêt à Trabzonspor lui a redonné du temps de jeu, de la confiance, et une visibilité. Ses performances en Turquie 40 matches, une Coupe de Turquie, une troisième place en Süper Lig ont convaincu les dirigeants turcs de miser à nouveau sur lui.

Et cette confiance se traduit aujourd'hui par un contrat historique.

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