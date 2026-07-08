FRANCE :: Biscotine Kamgne : la couture comme art de vivre, de transmettre et de révéler les talents

Parfois, une aiguille et un fil suffisent à réparer bien plus qu'un vêtement. Ils peuvent recoudre la confiance en soi, tisser des liens entre les générations et donner naissance à des vocations. C'est toute la philosophie de Biscotine Kamgne, créatrice, professeure de couture et femme de cœur, qui fait de chaque point cousu une invitation à croire en ses propres capacités.

À Strasbourg, nombreux sont ceux qui connaissent son sourire communicatif et son énergie débordante. Derrière le nom de Lady B se cache une femme passionnée, engagée et profondément humaine. Professeure de couture à l'Université Populaire de Strasbourg, Biscotine Kamgne ne se contente pas d'enseigner une technique : elle transmet une manière de regarder le monde, où la créativité devient un formidable outil d'épanouissement personnel.

Une couture qui soigne autant qu'elle crée

Pour Biscotine, la couture dépasse largement la confection de vêtements. Elle est une véritable thérapie par la création.

À chaque tissu choisi, à chaque patron découpé, à chaque couture réalisée, c'est une parenthèse qui s'ouvre dans le tumulte du quotidien. Les gestes deviennent apaisants, la concentration éloigne les préoccupations et la satisfaction de créer de ses propres mains nourrit l'estime de soi.

« La couture, c'est aussi le fait de pouvoir se dire : aujourd'hui je porte quelque chose que personne ne portera dans la rue. C'est vraiment flatteur », explique-t-elle avec enthousiasme.

Cette singularité est au cœur de sa démarche. Créer, c'est affirmer sa personnalité, revendiquer son identité et retrouver le plaisir d'être unique.

Une pédagogue qui croit au pouvoir du partage

Dans son atelier, il n'y a ni compétition ni secrets de fabrication jalousement gardés. Biscotine défend une conviction simple : le savoir n'a de valeur que lorsqu'il circule.

« Les astuces, il faut les partager. Personne n'a le monopole du savoir », aime-t-elle rappeler à ses élèves.

Cette philosophie fait d'elle une enseignante particulièrement appréciée. Patiente, attentive et toujours encourageante, elle accompagne chacun à son rythme, des débutants les plus hésitants aux couturiers déjà expérimentés.

Pour elle, chaque réussite, même la plus modeste, mérite d'être célébrée.

Créer du lien entre les générations

L'engagement de Biscotine dépasse largement les murs de la salle de cours.

Elle intervient également dans des structures telles que les EHPAD, où la couture devient un formidable prétexte à la rencontre. Les histoires de vie se racontent autour d'une machine à coudre, les souvenirs remontent au fil des étoffes et les échanges créent des passerelles entre les générations.

Dans ces moments suspendus, les différences d'âge s'effacent pour laisser place au plaisir de créer ensemble.

Le Taro Vestimentaire : une nouvelle façon de penser la mode

Créative jusqu'au bout des doigts, Biscotine est aussi la promotrice du Taro Vestimentaire, un concept original organisé tous les trimestres à Strasbourg.

À travers cet événement, elle invite le public à explorer autrement son rapport aux vêtements, à la créativité et à l'expression de soi. Plus qu'un rendez-vous autour de la mode, le Taro Vestimentaire devient un espace d'échanges, de découvertes et de valorisation des talents locaux.

Une initiative à son image : innovante, conviviale et profondément humaine.

Une femme de cœur avant tout

Derrière l'artisane et la créatrice se trouve une femme engagée dans toutes les dimensions de sa vie. Mère de famille, Biscotine conjugue avec naturel responsabilités familiales, projets créatifs et engagement associatif.

Ceux qui la connaissent évoquent spontanément sa disponibilité, son écoute et sa bienveillance. Son dynamisme semble inépuisable, mais il est surtout porté par une volonté sincère de voir les autres grandir.

Chaque personne qui franchit la porte de son atelier repart avec bien plus qu'un vêtement cousu : elle emporte un peu de confiance, beaucoup de motivation et l'envie de continuer à créer.

Une inspiration pour toute une communauté

À l'heure où le fait-main retrouve toute sa place dans notre société, Biscotine Kamgne rappelle que la couture est bien plus qu'un savoir-faire ancestral.

Elle est un langage universel, une école de patience, un exercice de créativité et un formidable outil d'émancipation.

Par son parcours, son engagement et son authenticité, Lady B incarne une nouvelle génération de créatrices qui utilisent leur art pour transmettre, rassembler et inspirer.

Car au fond, la plus belle création de Biscotine n'est peut-être pas un vêtement. C'est la confiance qu'elle coud, un point après l'autre, dans le cœur de celles et ceux qui croisent son chemin.

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