CAMEROUN :: Louis Paul Motaze : « La SONARA sera une raffinerie nouvelle génération » :: CAMEROON

Sept ans après l’incendie dévastateur de 2019, le Cameroun lance une consultation internationale de deux jours à Yaoundé pour réhabiliter et moderniser sa raffinerie de Limbé, un projet estimé à 700 milliards FCFA qui doit garantir sa souveraineté énergétique.

Il est 9 heures, ce lundi 29 juin 2026, à l’Hôtel Hilton de Yaoundé.

Devant une assemblée d’experts internationaux, de banquiers et d’investisseurs venus des quatre coins du monde, Louis Paul Motaze, le ministre des Finances, prend la parole. Il ne s’agit pas d’une énième réunion administrative. Il s’agit peut-être du rendez-vous le plus important pour l’avenir industriel du Cameroun.

Sept ans.

Sept ans que la raffinerie de Limbé, fleuron de l’économie nationale, est à l’arrêt. Sept ans que le Cameroun importe l’intégralité de ses produits pétroliers raffinés. Sept ans qu’une dette de 717 milliards FCFA étouffait l’entreprise. Sept ans que les Camerounais attendaient ce moment.

Aujourd’hui, la SONARA renaît.

Et ce n’est pas seulement une usine que l’on reconstruit. C’est la souveraineté énergétique du Cameroun qui se joue. C’est des milliers d’emplois qui renaissent. C’est toute une économie qui retient son souffle.

Bienvenue dans les coulisses de la plus grande opération de réhabilitation industrielle jamais entreprise au Cameroun.

Le jour où la SONARA s’est arrêtée

Le 31 mai 2019. Une date gravée dans la mémoire des Camerounais.

Ce jour-là, un incendie ravageur a frappé la Société nationale de raffinage (SONARA) à Limbé, dans la région du Sud-Ouest. Quatre de ses treize unités de production ont été réduites en cendres. La raffinerie, qui traitait alors 2,1 millions de tonnes de pétrole brut par an, s’est arrêtée. Brutalement. Tragiquement.

Du jour au lendemain, le Cameroun s’est retrouvé dépendant à 100 % des importations de produits pétroliers raffinés. Une situation intenable pour un pays qui aspire à la souveraineté économique.

La dette colossale : 717 milliards FCFA à éponger

Avant même de penser à la reconstruction, il fallait sauver l’entreprise de la faillite. La facture était vertigineuse : 717 milliards FCFA de dettes.

- 284 milliards FCFA de dettes bancaires

- 312 milliards FCFA dus aux fournisseurs

- 172,9 milliards FCFA de dettes fiscales (fin juillet 2021)

Un tel passif menaçait non seulement la SONARA, mais tout le système bancaire national. Louis Paul Motaze a alors mis en place un groupe de travail chargé de négocier avec les créanciers. Première victoire : en octobre 2021, un accord de restructuration de 261,4 milliards FCFA est signé avec neuf banques locales, remboursable sur dix ans à un taux de 5,5 %. Une bouffée d’oxygène.

2026 : Le grand tournant

Ce lundi 29 juin 2026, le Cameroun franchit une nouvelle étape décisive.

Louis Paul Motaze, en sa qualité de président du comité de pilotage chargé de la restructuration et de la réhabilitation de la SONARA, a officiellement lancé la Consultation internationale du marché (Market Sounding International).

Pendant deux jours – les 29 et 30 juin – experts, institutions financières, industriels et investisseurs du monde entier sont réunis à Yaoundé. L’objectif est clair :

- Présenter les caractéristiques du projet de réhabilitation et de modernisation

- Évaluer les attentes du marché et l’appétit des investisseurs

- Recueillir les contributions des partenaires potentiels

- Mobiliser les financements nécessaires à la renaissance de la SONARA

Le coût du projet ? Selon les premières estimations, 700 milliards FCFA.

Une raffinerie nouvelle génération

Au-delà de la simple remise en service, le gouvernement ambitionne de doter le Cameroun d’une raffinerie modernisée, plus performante et conforme aux standards internationaux.

Les autorités veulent une usine capable de traiter du brut plus diversifié, avec des normes environnementales renforcées et une efficacité énergétique optimisée. C’est tout le programme PARRAS 24 qui est en marche, avec pour objectif une reprise du raffinage dans les deux ans.

Les enjeux : souveraineté, emplois, croissance

Cette renaissance n’est pas qu’une affaire industrielle. Elle est stratégique.

1. La souveraineté énergétique : Aujourd’hui, le Cameroun importe l’intégralité de ses produits pétroliers raffinés. Une position de fragilité qui expose le pays aux fluctuations des marchés internationaux. La remise en route de la SONARA permettra de réduire cette dépendance et de garantir un approvisionnement stable.

2. L’emploi : La raffinerie de Limbé, c’est des milliers d’emplois directs et indirects qui renaîtront. Des familles entières qui retrouvent un avenir.

3. La croissance économique : La SONARA est un moteur pour toute l’économie camerounaise. Sa renaissance est attendue comme un catalyseur de développement industriel pour des décennies.

La méthode Motaze : une gestion rigoureuse

Louis Paul Motaze ne s’est pas contenté de lancer une consultation. Depuis 2019, il mène une stratégie de reconstruction méthodique.

Sous les instructions du chef de l’État, Paul Biya, le ministre des Finances a supervisé :

- La restructuration de la dette

- La stabilisation sociale

- La préparation technique du projet

- La mobilisation des partenaires internationaux

Cette approche pragmatique a permis d’assainir les comptes de l’entreprise et de la rendre attractive pour les investisseurs.

Perspective : un avenir prometteur

Les prochains mois seront décisifs. Si la consultation internationale donne les résultats escomptés, les travaux de réhabilitation pourraient débuter rapidement, avec une mise en service visée d’ici 2027-2028.

Pour le Cameroun, c’est un pari sur l’avenir. Un pari sur l’industrialisation. Un pari sur la souveraineté.

Comme l’a souligné Louis Paul Motaze en ouvrant les travaux : « Cette consultation constitue une étape décisive dans la recherche des partenaires appelés à accompagner la renaissance de la SONARA ».

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