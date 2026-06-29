NIGÉRIA :: Des jumeaux épousent des jumelles au Nigeria

Le samedi 20 juin 2026, à Ibadan, au Nigeria, les frères jumeaux Taiwo et Kehinde Oguntoye ont épousé les sœurs jumelles Taiwo et Kehinde Adediran lors d'une cérémonie conjointe une union aussi rare que parfaitement symétrique qui révèle la place exceptionnelle qu'occupent les jumeaux dans la culture yoruba et le taux record de naissances gémellaires dans cette région du monde.

Imaginez. Vous êtes invité à un mariage. Vous entrez dans l'église. Vous voyez deux mariées en robes blanches identiques. Deux mariés en costumes assortis. Deux paires de jumeaux comme garçons et demoiselles d'honneur. Des affiches géantes représentant deux couples portant les mêmes prénoms.

Vous vous frottez les yeux. Est-ce un mirage ? Un jeu de miroirs ?

Non. C'est le mariage de Taiwo et Kehinde Oguntoye avec Taiwo et Kehinde Adediran.

Deux frères jumeaux. Deux sœurs jumelles. Des prénoms identiques. Une histoire d'amour qui a débuté il y a dix ans à l'université d'Ibadan et qui vient de culminer dans une cérémonie « owambe » une fête yoruba grandiose où la gémellité était à l'honneur.

Mais ce mariage n'est pas qu'une simple anecdote insolite. Il est le reflet d'une réalité fascinante : le Nigeria, et plus particulièrement la région yoruba, détient le record mondial de naissances gémellaires. Dans la province où vivent ces deux couples, 5 % des naissances sont gémellaires contre un peu plus de 1 % en France.

Et si ces deux couples ont des enfants, la génétique pourrait réserver une surprise de taille.

Bienvenue dans le monde où l'amour se conjugue au double.

LE MARIAGE : UNE CÉRÉMONIE QUI A FAIT LE TOUR DU MONDE

Le samedi 20 juin 2026, dans une église d'Ibadan, dans le sud-ouest du Nigeria, les invités savaient qu'ils assistaient à quelque chose de rare. Les frères jumeaux Taiwo et Kehinde Oguntoye épousaient les sœurs jumelles Taiwo et Kehinde Adediran lors d'une joyeuse cérémonie conjointe.

L'événement, baptisé TwinningInLove2026, a réuni des dizaines de jumeaux. Les mariées portaient des robes blanches identiques, les mariés des costumes et nœuds papillon assortis. Deux paires de jumeaux jouaient les garçons et demoiselles d'honneur. Des affiches géantes représentaient les deux couples portant les mêmes prénoms.

« Des jumeaux qui épousent des jumelles, vraiment ? C'est la première fois que je vois ça ! » s'est exclamé un passant devant l'église.

LES PRÉNOMS : UNE TRADITION YORUBA BIEN ANCRÉE

Dans la culture yoruba, les jumeaux occupent une place particulière. Quel que soit leur sexe, le jumeau aîné est traditionnellement prénommé Taiwo, ce qui signifie « celui qui teste le monde », tandis que le cadet s'appelle Kehinde, « celui qui est venu après ».

Il est courant de voir des jumeaux habillés de la même façon dès l'enfance, parfois jusqu'aux chaussures, bijoux et accessoires assortis. Les jumeaux sont considérés comme une bénédiction dans la culture yoruba, et leurs noms sont prédestinés.

C'est ainsi que les quatre protagonistes de cette histoire portent les mêmes prénoms : Taiwo et Kehinde pour les frères, Taiwo et Kehinde pour les sœurs.

UNE HISTOIRE D'AMOUR QUI A MIS DIX ANS À SE CONCRÉTISER

L'histoire d'amour des Oguntoye-Adediran a commencé il y a une dizaine d'années, alors que les quatre étudiaient à l'université d'Ibadan. Une enseignante a dit aux frères Oguntoye qu'elle connaissait une paire de sœurs jumelles qu'ils devraient rencontrer.

« Nous avons toujours voulu nous marier en même temps et épouser des jumelles », s'amuse Taiwo Oguntoye, l'un des mariés.

Au départ, les sœurs Adediran ont refusé une mise en relation et ne répondaient pas aux appels. Puis, finalement, une rencontre a été organisée. Mais les sœurs n'étaient pas intéressées par une relation à ce moment-là. Les quatre sont devenus amis.

La vie les a conduits dans des directions différentes. Les sœurs sont parties à l'étranger pour poursuivre leurs études, tandis que les frères ont voyagé et travaillé dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis et en Afrique du Sud.

Des années se sont écoulées avant que les frères ne reprennent contact. Au fil du temps, leurs liens sont devenus indéniables. Les familles des couples étaient ravies.

« Tout le monde était tellement content de nous voir que nous avions l'impression de les avoir connus toute notre vie », a déclaré Taiwo Oguntoye.

LE NIGERIA, « CAPITALE MONDIALE DES JUMEAUX »

Ce mariage révèle une particularité fascinante du Nigeria. Le pays connaît un nombre record de naissances de jumeaux. Dans la province où vivent ces deux couples, 5 % des naissances sont gémellaires. Contre un petit peu plus de 1 %, par exemple, en France.

La ville d'Igbo-Ora, dans l'État d'Oyo, est même surnommée la « capitale mondiale des jumeaux ». Le taux de natalité de jumeaux y est d'environ 45 à 50 pour 1 000 naissances, contre une moyenne mondiale d'environ 12 pour 1 000.

Les scientifiques cherchent encore à comprendre ce phénomène. Plusieurs hypothèses sont avancées : la génétique, l'alimentation (notamment la consommation de tubercules d'igname), ou encore des facteurs environnementaux.

LA GÉNÉTIQUE : UNE CONSÉQUENCE FASCINANTE

L'anecdote ne s'arrête pas là. Les frères Oguntoye ne sont pas des jumeaux identiques (ils sont dizygotes), mais leurs épouses sont des jumelles identiques.

« Nos femmes se ressemblent tellement que même les membres de leur famille les confondent parfois. Nous ne les confondons pas, nous connaissons très bien nos propres femmes », a déclaré Kehinde Oguntoye.

Et si ces deux couples ont des enfants, les conséquences génétiques pourraient être spectaculaires. Les frères Oguntoye partagent environ 50 % de leur ADN (comme des frères ordinaires), tandis que les sœurs Adediran, étant identiques, partagent 100 % de leur ADN.

Les enfants de chaque couple seraient donc génétiquement aussi proches que des frères et sœurs, plutôt que des cousins :

« Chaque couple a exactement le même ADN. Les deux cousins auraient ainsi des ADN ressemblant à ceux d'un frère ou d'une sœur ».

Les mariés espèrent d'ailleurs avoir des jumeaux. Taiwo Oguntoye a déclaré :

« Avec la grâce de Dieu, nous prions pour des jumeaux dans nos premier et deuxième enfants. C'est ce que nous souhaitons de tout cœur ».

UNE CÉRÉMONIE « OWAMBE » POUR CÉLÉBRER LA GÉMELLITÉ

Le mariage a été célébré dans une ambiance « owambe » une fête yoruba grandiose réunissant des dizaines de jumeaux. Les frères Oguntoye sont d'ailleurs bien connus localement pour promouvoir la culture des jumeaux dans le tourisme et les initiatives culturelles de la région d'Ibadan.

Bien qu'ils soient très proches, les deux couples vivront séparément, a précisé Taiwo Oguntoye.

« Nous avons notre propre plan à ce sujet, avec le temps les gens en sauront plus », a-t-il déclaré.

Pour l'instant, les jeunes mariés profitent d'un nouveau chapitre de leur histoire d'amour, qui a commencé par une rencontre presque parfaite, a été mise en pause pendant des années, avant de finalement s'épanouir en deux des unions les plus commentées de la région.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp