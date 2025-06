CAMEROUN :: Littérature: Incursion dans " De l'orage dans mes silences" de René Joly Assako Assako :: CAMEROON

Une préface de Jacques FAME NDONGO. « De l’orage dans mes silences" est un bulletin quotidien des idées et débats qui éveillent mon esprit », confesse son auteur, René Joly ASSAKO ASSAKO. Édité par L’Harmattan, "De l'orage dans mes silences" est le 18 ème livre de l'écrivain René Joly ASSAKO ASSAKO . L'auteur nous réserve encore certainement une suite à ses méditations, puisqu'il qualifié lui-même son bulletin de " prologue".

« Le monde, dans le vécu que j’en ai, à ce jour, m’a déjà gratifié d’une multitude de casquettes. Sûrement qu’elle m’en chargera encore davantage, d’ici que, par la mort de mon corps physique, je ne quitte la forme de vie qui est la mienne, en ce moment où je tape sur mon clavier.Tout en sachant gré à la Providence, de laquelle je tiens tout cela en première ligne, je voudrais user du peu de liberté qui m’est concédée pour souhaiter que l’épitaphe d’écrivain, dont je force la place parmi toutes celles qui orneront ma mémoire, porte l’inscription ci-après : « Ci-gît René Joly Assako Assako, l’écrivain porteur de l’insolence, de l’audace et du désordre littéraires. Il écrivait sans égard ni pour la poésie, ni pour la prose, ni pour le lectorat, ni pour lui-même ; il exprimait ses idées, sans se préoccuper de convaincre ni d’être apprécié. Sous cette terre, repose, peut-être, le corps de celui qui écrivait pour crier son ignorance ».

Je me suis résolu à consigner, jour après jour, toutes les idées qui se bousculent dans mon cerveau, suivant un débit réglé, comme un compte-gouttes, à chaque saut du lit, c’est-à-dire à chaque réveil. En réalité, toutes les situations de la vie et tous les instants de la journée et de la nuit, pendant lesquels je suis en éveil, discutent l’exclusivité de ma pensée au saut du lit. En clair, je pense en continu. Tout ce que mes sens perçoivent est un motif et un prétexte de pensée.

Dieu a gratifié l’homme de deux grands livres, à savoir la nature physique et la société. Il l’a ensuite doté de stimulus en les comportements et attitudes des hommes et des institutions que ceux-ci constituent. Ainsi, les plantes, les rivières, le relief, le climat, les animaux, les étapes de la journée ou de la nuit, les médias, les simples passants, les conversations les plus banales, etc. constituent autant de pages qui s’offrent à la lecture de celui qui est avide de connaissances. Ils inspirent, ils enseignent, ils orientent, ils vivifient, ils lénifient, ils déifient, ils lubrifient, etc.

Je me suis assigné la mission de prendre toutes les idées qui me viennent, quels que soient le moment ou Monatélé esprit constamment en chaleur, voire tourmenté, j’ai organisé cette œuvre en trois livres, ainsi qu’il suit ":

Livre 1

Son titre « Graines du temps qu’il fait et qu’il fera » est un recueil de pensées et assertions que j’exprime telles qu’elles me sont venues, dans le but de susciter le débat.

Livre 2

intitulé : « Combat réflexif » se subdivise en rounds, c’est-à-dire en pensées où je me suis essayé en auto-dialectique, mettant en confrontation les arguments et analyses qui me semblent mieux structurer le débat.

Le Livre 3 intitulé « Reflets de mon âme », est un recueil de poèmes bâti autour des sujets que je trouve existentiels. Il est la preuve que mon esprit, prenant le grand large, s’amuse à suivre les lignes imaginaires et insondables qui conduisent à la Providence. Ce faisant, il ambitionne, par exemples, de voir le vent, de tisser des colonnes...."

" De l'orage dans mes silences" de René Joly ASSAKO ASSAKO, préfacé par Jacques FAME NDONGO, est disponible chez L'Harmattan.

