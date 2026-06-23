CAMEROUN :: PCRN : L'ascension fulgurante et la chute brutale de leur égérie Nourane Foster :: CAMEROON

Portée comme une étoile montante du PCRN, Nourane Foster incarne aujourd'hui la désillusion d'un parti qui croyait avoir trouvé sa relève, mais qui assiste, impuissant, à la lente déconstruction d'une ambition politique sacrifiée sur l'autel des intérêts personnels.

Elle avait tout pour devenir l'une des femmes les plus influentes du Cameroun.

Une aura magnétique. Un soutien inébranlable de son parti. Une place de choix à l'Assemblée Nationale.

Et puis, quelque chose s'est brisé.

Nourane Foster, la "chouchou" du PCRN, celle que l'on présentait comme la digne héritière politique de Cabral Libii, est aujourd'hui au cœur d'une polémique qui secoue les sphères de l'opposition camerounaise.

Ce qui devait être une ascension fulgurante s'est transformé en chute vertigineuse.

Le parti qui l'a portée aux nues semble aujourd'hui l'avoir effacée de sa mémoire numérique. Le nouveau site internet du PCRN ne contient plus sa photo. Ses collègues députés l'évitent. Et sur les réseaux sociaux, son comportement interroge, déçoit, parfois même scandalise.

Comment une femme qui disposait de tous les atouts pour incarner la relève politique s'est-elle retrouvée dans cette position ?

Pourquoi celle qui devait travailler sa stature est-elle perçue comme une opportuniste ayant préféré le tapage médiatique à la construction d'un véritable destin politique ?

Et surtout : que fait-elle vraiment à l'Assemblée Nationale, si ce n'est s'asseoir aux côtés des députés du RDPC plutôt qu'avec ceux de sa propre famille politique ?

Plongée dans les coulisses d'une trajectoire politique qui interroge, émeut et divise.

La promesse d'une relève

Il y a quelques années, l'opposition camerounaise voyait en Nourane Foster l'un de ses espoirs les plus prometteurs. Jeune, dynamique, bénéficiant d'une visibilité médiatique certaine, elle incarnait ce renouveau politique dont le PCRN avait tant besoin pour concurrencer un RDPC solidement installé aux commandes du pays.

Lorsqu'elle fut portée candidate aux élections dans le Wouri Est, nombreux étaient ceux qui voyaient en elle une future figure majeure de la vie politique camerounaise. Une femme capable de bousculer les codes, de faire tomber les barrières, d'imposer une nouvelle voix dans le concert politique national.

"Elle était la chouchou", confie une source proche du parti, qui préfère garder l'anonymat. "Même quand elle sombrait dans ses travers, tout le monde la soutenait avec ferveur. Cabral Libii lui-même voyait en elle une digne héritière."

Ce soutien indéfectible, Karl Kingston, militant engagé du PCRN, en témoigne dans une publication qui fait aujourd'hui grand bruit : "J'ai personnellement fait plusieurs sorties pour la soutenir même quand les cabralistes étaient agacés par son attitude."

Un engagement que Nourane Foster reconnaissait elle-même, partageant sur sa page les publications de ses soutiens.

L'illusion d'une ambition

Mais derrière cette façade de réussite politique se cachait une réalité plus trouble.

"Honnêtement, je pense qu'elle n'a pas compris le rôle qu'elle devait avoir", écrit Karl Kingston. "ELLE N'A RIEN COMPRIS."

Un constat sévère qui révèle un sentiment partagé au sein du PCRN : Nourane Foster aurait manqué de vision politique, préférant les chemins de la facilité à l'ascèse nécessaire pour incarner une véritable alternative politique.

Le reproche est double. D'abord, celui d'une opportunisme assumé : "Celle qui devait travailler sa stature est plutôt devenue une opportuniste qui au final n'aura fait que du tapage sur ses activités privées."

Ensuite, celui d'une trahison des valeurs du parti : "Ceci a contribué à faire croire à beaucoup que le PCRN n'était là que pour les strapontins."

L'énigme parlementaire

Mais c'est à l'Assemblée Nationale que le comportement de Nourane Foster soulève le plus d'interrogations.

"A l'Assemblée Nationale, on a constaté qu'elle n'était plus proche des autres députés PCRN", relève Karl Kingston. "Mais est-ce que vous la voyez souvent avec les autres députés de l'opposition ? Non. Elle est toujours avec les députés du RDPC."

Cette proximité affichée avec le parti au pouvoir ne peut qu'alimenter les suspicions. Dans un contexte politique camerounais où les ralliements sont monnaie courante, où les ambitions personnelles dépassent souvent les appartenances partisanes, le comportement de la députée interroge.

Est-elle en train de préparer un changement de camp ? Sa proximité avec les députés du RDPC est-elle le signe d'une stratégie politique plus large, ou simplement le reflet d'un isolement au sein de sa propre famille politique ?

L'effacement numérique

Dernier signe, et non des moindres, de la défiance qui semble entourer aujourd'hui Nourane Foster : son effacement du nouveau site internet du PCRN.

"Il n'y a pas la photo de l'Honorable Ndjip, il n'y a pas la photo du Maire d'Eseka, il n'y a pas la photo de Jean Louis Batoum Privé", énumère Karl Kingston. "Il y a plein de responsables dont les photos n'apparaissent pas, mais c'est Nourane qui multiplie les publications et like les commentaires où on insulte Cabral Libii et le PCRN."

Cette dernière accusation est particulièrement grave. Si elle se confirme, elle signerait une véritable rupture entre la députée et son parti.

Les conséquences d'une déception

Au-delà du cas individuel, c'est une question plus large que soulève l'affaire Nourane Foster : celle de la confiance accordée aux jeunes en politique.

"C'est à cause de personnes comme elle que certains pensent que les jeunes ne doivent pas accéder à certains postes de responsabilité", déplore Karl Kingston.

Un argument qui résonne particulièrement dans un contexte où les jeunes Camerounais, qui représentent plus de 60% de la population, peinent à trouver leur place dans les instances de décision.

Chaque échec d'une jeune figure politique est utilisé par les tenants de l'immobilisme pour justifier le maintien des anciennes gardes au pouvoir.

Une trajectoire qui interroge

L'histoire de Nourane Foster est celle d'une promesse non tenue. Celle d'une femme qui disposait de tous les atouts pour devenir une figure majeure de la vie politique camerounaise, mais qui aurait, selon ses détracteurs, sacrifié cette ambition sur l'autel des opportunités personnelles.

Son aura ? Intacte.

Sa stratégie ? Inexistante.

Son héritage politique ? Pour l'instant, celui d'une désillusion.

Dans un paysage politique camerounais en quête de renouvellement, son parcours interroge : faut-il encore croire en la capacité des jeunes à incarner ce renouveau, ou faut-il se résigner à l'idée que les vieux schémas politiques sont les seuls viables ?

La réponse ne viendra pas de Nourane Foster, dont la trajectoire semble aujourd'hui en suspens. Mais elle viendra certainement de ces jeunes politiques qui, conscients des écueils, chercheront à écrire une autre histoire.

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