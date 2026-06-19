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La SNH confirme sa confiance en Emmanuel Mvondo à la tête de TRADEX
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Réuni le 18 juin 2026 sous la présidence de Madame Nathalie Moudiki, le Conseil d’administration de TRADEX S.A. a renouvelé sa confiance à Emmanuel Mvondo et réaffirmé le rôle central de la filiale de la SNH dans la stratégie énergétique nationale, avec un accent particulier sur le projet structurant CSTAR à Kribi.

Elle est née en 1999 d’une vision : faire du Cameroun un acteur majeur de la distribution pétrolière en Afrique centrale. Vingt-cinq ans plus tard, TRADEX S.A. est devenue un maillon essentiel de la stratégie énergétique nationale.

Le 18 juin 2026, son Conseil d’administration s’est réuni à Yaoundé. Sous la présidence de Madame Nathalie Moudiki, représentant l’Administrateur-Directeur Général de la SNH, les administrateurs ont salué la solidité opérationnelle de l’entreprise et réaffirmé sa mission centrale.

Un acte fort : le renouvellement de la confiance accordée à Emmanuel Mvondo, Directeur Général de TRADEX S.A. Une décision qui s’inscrit dans la vision du fondateur, le ministre Adolphe Moudiki. L’objectif est clair : consolider la position de leader de TRADEX parmi les acteurs de référence du secteur pétrolier dans la sous-région.

Et au cœur des discussions, un projet qui pourrait tout changer : CSTAR, la raffinerie et le terminal de stockage de Kribi, destinés à renforcer la souveraineté énergétique du Cameroun.

Une gouvernance confortée dans un contexte de défis énergétiques

Le Conseil d’administration de TRADEX S.A. s’est réuni le 18 juin 2026 à Yaoundé. Une session ordinaire qui a revêtu une importance particulière. Présidée par Madame Nathalie Moudiki, représentant l’Administrateur-Directeur Général de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH), la réunion a permis de faire le point sur les performances de la filiale et de réaffirmer sa place dans le dispositif énergétique national.

À l’issue des travaux, le Conseil a exprimé sa pleine satisfaction quant aux performances enregistrées par la société. Cette appréciation positive s’est traduite par le renouvellement de la confiance accordée à Monsieur Emmanuel Mvondo, Directeur Général de TRADEX S.A., pour la poursuite des activités et la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’entreprise.

TRADEX S.A. : 25 ans d’existence et une expansion remarquable

Fondée en 1999 par la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH), TRADEX est une société anonyme spécialisée dans le commerce et l’exportation de pétrole brut et de produits pétroliers. Son siège social est à Douala.

En 25 ans, la filiale a connu une croissance impressionnante. Elle a récemment porté son réseau national à 86 stations-services. Elle se classe au 2ᵉ rang sur le segment de la distribution des produits pétroliers au Cameroun, avec une augmentation de ses parts de marché de 5 % en 2024.

L’expansion de TRADEX ne s’arrête pas aux frontières du Cameroun. La filiale s’est déployée en Guinée équatoriale, où elle a annoncé un investissement de 10 milliards de FCFA en 2026 pour densifier son réseau. Elle a également lancé ses activités en République Démocratique du Congo. Une stratégie d’ancrage régional qui répond à une ambition claire : faire de TRADEX un acteur de référence du secteur pétrolier en Afrique centrale.

L’héritage d’Adolphe Moudiki : une vision qui perdure

Cet acte fort de gouvernance s’inscrit dans la vision imprimée par le fondateur de la société, le ministre Adolphe Moudiki. Depuis 1993, Adolphe Moudiki est le directeur général de la SNH. Né le 10 décembre 1938 à Yaoundé, il a suivi une formation en droit à l’École Nationale d’Administration et de Magistrature avant d’entamer une brillante carrière de magistrat.

C’est sous son impulsion que TRADEX a vu le jour il y a 25 ans. Aujourd’hui, la filiale incarne la volonté de la SNH de maîtriser toute la chaîne de valeur pétrolière, de l’exploration à la distribution.

CSTAR : le projet qui va transformer le paysage énergétique

La session du Conseil d’administration s’est tenue dans un contexte global marqué par des tensions persistantes dans le secteur énergétique. Face à ces défis, les administrateurs ont réitéré leur attachement indéfectible à la vision portée par le Groupe SNH : le renforcement de la sécurité d’approvisionnement du pays et la valorisation optimale des ressources pétrolières nationales.

Dans cette optique, le projet CSTAR (Cameroun Stockage et Transformation, Avenir et Réserve) a fait l’objet d’une attention particulière. Ce projet structurant prévoit la construction d’une raffinerie et d’un dépôt de stockage à Kribi.

Les chiffres sont impressionnants :
- Une raffinerie d’une capacité de 30 000 barils par jour, implantée sur 250 hectares.
- Un terminal de stockage d’une capacité initiale de 250 000 à 300 000 mètres cubes, extensible.
- Un coût total des investissements estimé à 168 milliards de FCFA (environ 300 millions USD), entièrement financé par les fonds propres de la SNH.
- La raffinerie pourrait réduire de 30 % les importations de carburants, permettant des économies annuelles de près de 400 milliards de FCFA.

Le lancement officiel des travaux a eu lieu le 17 juillet 2025 à Kribi. Le chantier est confié au consortium RCG Turnkey Solutions, en partenariat avec Global Process Systems (GPS) et Norinco International. La SNH, principal actionnaire camerounais, a déjà financé sur fonds propres un tiers du coût du FEED de la raffinerie et l’intégralité du futur TankFarm.

TRADEX S.A., en tant qu’acteur de terrain, s’affirme plus que jamais comme un maillon indispensable pour transformer ces ambitions infrastructurelles en réalité tangible, renforçant ainsi la souveraineté énergétique du Cameroun.

Une dynamique de croissance à consolider

Pour la filiale, l’objectif est clair : maintenir avec sérénité et ambition la dynamique de croissance actuelle, consolider la position de leader de TRADEX parmi les acteurs de référence du secteur pétrolier au sein de la sous-région, en garantissant une efficacité opérationnelle exemplaire.

La confiance renouvelée à Emmanuel Mvondo, dont la nomination comme Directeur Général avait été officialisée en décembre 2024, témoigne de la volonté de la SNH de poursuivre sur la lancée d’une gouvernance rigoureuse et d’une expansion maîtrisée.

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