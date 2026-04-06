ÉTATS-UNIS :: Drone LUCAS : Comment l'Armée Américaine a Copié l'Iran pour Mieux le Bombarder :: UNITED STATES

Washington frappe Téhéran avec ses propres armes

Le paradoxe est documenté, assumé, et stratégique. Le 28 février 2026, lors de l'opération "Epic Fury", l'armée américaine utilise pour la première fois en combat son drone d'attaque LUCAS une copie conforme du Shahed-136 iranien, rétro-ingénié par le Pentagone. Washington bombarde Téhéran avec la technologie de Téhéran.

Un drone iranien assemblé sous drapeau américain

Le LUCAS acronyme de Low-Cost Unmanned Combat Attack System est un engin de frappe à sens unique d'environ trois mètres de long, propulsé par un moteur à essence, conçu pour être perdu à chaque mission. Il coûte entre 10 000 et 55 000 dollars l'unité, soit un prix comparable aux modèles iraniens sur lesquels il est basé contre plus de deux millions de dollars pour un missile Tomahawk.

Son origine remonte aux efforts couverts des États-Unis pour capturer des Shahed-136 et les analyser techniquement. Les spécimens rétro-ingéniés ont d'abord servi à l'entraînement anti-drone, avant d'être adaptés en flotte de combat opérationnelle.

Le programme démarre sous l'administration Biden, quand une petite équipe du département de la Défense commence à rétro-ingénier un drone iranien Shahed récupéré en Ukraine la première fois en environ un demi-siècle que l'armée américaine adopte une technologie militaire étrangère par cette méthode.

Pourquoi Washington a choisi la copie plutôt que l'innovation

La cause est économique autant que stratégique. Michael Horowitz, ancien haut responsable du Pentagone ayant contribué au développement du programme, résume le problème : les États-Unis ne dépensaient rien, zéro dollar, sur ce type de système.

Les simulations de conflit avec la Chine avaient révélé une faille critique : les stocks de munitions américains pouvaient être épuisés en quelques semaines, poussant les planificateurs à prioriser des systèmes de frappe bon marché, longue portée, produisibles rapidement et à grande échelle.

L'Iran avait, lui, résolu ce problème depuis des années. Le Shahed-136 fabriqué en mousse et contreplaqué, portant une ogive de 40 à 50 kg s'était imposé en Ukraine comme l'arme de saturation par excellence. Copier le concurrent le plus efficace devenait une décision rationnelle.

Les mécanismes d'un retournement technologique inédit

La rétro-ingénierie militaire se définit comme le processus par lequel une puissance analyse un armement ennemi pour en reproduire les principes de fonctionnement. Le fabricant du LUCAS a explicitement déclaré que le drone avait été rétro-ingénié avec une envergure correspondant à celle du Shahed-136 iranien.

L'entreprise arizonaise SpektreWorks a développé le système en coopération avec l'armée américaine, avec un drone quasi identique visuellement au Shahed, disposant d'une portée de 444 miles nautiques à une vitesse de croisière de 74 nœuds.

Sur le plan opérationnel, le Pentagone a confirmé que le LUCAS avait fait ses débuts au combat lors des frappes du 28 février, dans le cadre de la Task Force Scorpion Strike le premier escadron américain de drones d'attaque à sens unique. Les officiels affirment que ces frappes ont contribué à une baisse de 83 % des attaques de drones iraniens dans les premiers jours du conflit.

Ce que cette stratégie change à court et long terme

Le LUCAS recompose la doctrine de frappe américaine. À 35 000 dollars l'unité contre 3,6 millions pour un Tomahawk, l'armée américaine peut désormais saturer les capacités de réponse adverses avant de déployer ses munitions de précision à haute valeur.

L'administration Trump vise un stock de 340 000 drones comparables d'ici début 2028, dans le cadre de son programme de "drone dominance". Le Pentagone a conservé la propriété intellectuelle du système, lui permettant de multiplier les fabricants et d'accélérer la production à grande échelle.

Mais des vulnérabilités subsistent. L'absence de technologie américaine bon marché anti-drone reste préoccupante, et les officiels admettent que le LUCAS a performé dans un environnement où les défenses aériennes iraniennes sont dégradées sans garantie d'efficacité dans un théâtre plus contesté, face au brouillage GPS chinois par exemple.

Le paradoxe qui redéfinit la supériorité militaire

Washington a longtemps bâti sa doctrine sur la sophistication technologique à tout prix. Le LUCAS renverse cette logique : la supériorité peut désormais passer par l'imitation assumée de l'adversaire. Un haut responsable iranien aurait ironisé en apprenant l'existence du système : "Il n'est pas de plus grand honneur que de voir des superpuissances s'agenouiller devant un drone iranien et le copier."

La vraie question n'est plus qui invente. C'est qui produit assez vite, assez peu cher, assez massivement pour gagner.

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