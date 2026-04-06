CAMEROUN :: Nintcheu accuse Atanga Nji de fuir les urnes : l'offensive parlementaire qui secoue le régime :: CAMEROON

Un face-à-face qui électrise l'hémicycle

Le député Jean Michel Nintcheu a pris à partie le ministre Paul Atanga Nji en pleine séance parlementaire. L'attaque est frontale, méthodique, et vise une cible précise : la légitimité électorale d'un régime fragilisé par sa propre gouvernance.

Un parlement sous tension

L'incident s'est produit à l'Assemblée nationale du Cameroun lors d'une interpellation publique. Nintcheu, figure de l'opposition, a interpellé directement Atanga Nji, ministre de l'Administration territoriale, surnommé "le Moulinex" allusion à son activisme politique tous azimuts.

La toile de fond est la présidentielle d'octobre dernier, au cours de laquelle le candidat soutenu par le camp gouvernemental a essuyé ce que l'opposant qualifie de "déroute". Le député s'appuie sur ce résultat pour formuler une accusation politique centrale : la peur des élections.

Une rhétorique d'offensive calculée

Nintcheu ne s'en prend pas à la personne d'Atanga Nji par hasard. Le ministre incarne la machine administrative chargée d'organiser et selon ses détracteurs, de contrôler les scrutins au Cameroun.

En l'accusant de "phobie des urnes", le député retourne contre lui l'arme de la légitimité démocratique. La métaphore du "vampire fuyant la lumière du jour" est délibérément iconique. Elle est conçue pour circuler, être reprise, mémorisée. C'est de la communication politique d'impact, pas une simple sortie d'humeur.

La référence à la gestion catastrophique du Cameroun ancre le discours dans l'économique. Nintcheu lie directement la fuite électorale supposée à un bilan que le gouvernement ne peut pas défendre publiquement.

Les mécanismes d'une confrontation institutionnelle

Ce type d'interpellation parlementaire obéit à une logique précise au Cameroun. L'enceinte législative offre une immunité de parole. Ce que l'on ne peut dire en meeting, on peut le formuler à la tribune avec force de procès-verbal officiel.

Nintcheu exploite ce levier pour trois effets simultanés. D'abord, forcer le ministre à répondre publiquement ou à se taire les deux options étant politiquement coûteuses. Ensuite, produire un contenu viral destiné aux réseaux sociaux et aux médias. Enfin, imposer le narratif d'une débâcle électorale annoncée avant même que les prochaines échéances soient fixées.

La formule finale "quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par se lever" est une citation indirecte du répertoire panafricain de la résistance. Elle positionne l'opposition dans une temporalité longue, au-delà du seul rapport de forces immédiat.

La question qui reste ouverte

Un ministre qui ne répond pas à une telle attaque en séance publique envoie un signal fort. Mais un ministre qui répond s'expose à un débat sur le bilan réel. Face à Nintcheu, Atanga Nji se trouve dans un couloir sans issue confortable.

La vraie question n'est peut-être pas celle de la peur des urnes. C'est celle-ci : un régime peut-il survivre électoralement quand ses propres parlementaires refusent de défendre son bilan à voix haute ?

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