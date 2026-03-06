-
© Camer.be : Léandre Ndzié
- 06 Mar 2026 08:29:38
- |
- 832
- |
-
AFRIQUE :: Can féminine 2026 : La CAF acte le report de la compétition :: AFRICA
La phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026 connaît un changement de calendrier. La compétition, initialement programmée du 17 mars au 3 avril 2026, se disputera finalement du 25 juillet au 16 août 2026 au Maroc.
Dans un communiqué officiel, la Confédération Africaine de Football (CAF) indique que cette décision a été prise après des consultations avec plusieurs partenaires, notamment la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et d’autres parties prenantes impliquées dans l’organisation de la compétition.
Attribuée au Maroc en octobre 2024, la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Féminine (WAFCON) 2026 devait initialement se tenir au début de l’année 2026. Mais face à certaines circonstances imprévues, la CAF a choisi de reprogrammer l’événement afin de garantir les meilleures conditions d’organisation et assurer le succès de cette compétition majeure du football féminin africain.
Malgré ce réaménagement du calendrier, l’instance dirigeante du football africain assure que les préparatifs se poursuivent normalement. Les différentes parties impliquées se disent confiantes quant à la réussite de cette édition 2026, qui devrait une nouvelle fois mettre en lumière la progression du football féminin sur le continent.
La Can féminine s’impose en effet, au fil des éditions, comme la principale vitrine du football féminin africain et un levier important pour le développement de la discipline dans les différentes fédérations nationales.
