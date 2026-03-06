Camer.be
Paul Biya prépare une réforme constitutionnelle majeure, les véritables enjeux
CAMEROUN :: POLITIQUE

Au Cameroun, le projet de révision de la Constitution de 1996 ne relève plus de la rumeur. Nos informations révèlent que les travaux techniques sont finalisés et que le calendrier de mise en œuvre se précise, libéré des contraintes électorales.

Le projet piloté par Ferdinand Ngoh Ngoh est désormais finalisé

Porté par le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh, et un cercle restreint de juristes comme Jean-Claude Awala Wodougué, le texte vise une recomposition en profondeur de l'architecture de l'État. La refonte s'inscrit dans le prolongement de la décentralisation amorcée en 2019, avec une augmentation du nombre de parlementaires et un redécoupage administratif créant de nouvelles communes.

La fin du calendrier électoral libère la main de l'exécutif

Libérée de la contrainte du calendrier électoral depuis la présidentielle d'octobre 2025, la présidence camerounaise peut désormais actionner le levier constitutionnel sans pression politique immédiate. L'objectif affiché est d'adapter les institutions aux réalités actuelles, mais les observateurs y voient surtout une volonté de verrouiller l'appareil d'État face aux incertitudes futures.

Un vice-président nommé plutôt qu'élu au cœur des discussions

L'exécutif concentre les transformations les plus structurantes. La création d'un poste de vice-président de la République, nommé et non élu, est au cœur du dispositif. Cette modification romprait avec l'actuel intérim assuré par le président du Sénat, renforçant la logique présidentialiste du régime. Parallèlement, l'âge minimal pour la présidentielle (35 ans) et la durée du mandat (sept ans) pourraient être réduits.

Le Code électoral dans le viseur, la double nationalité écartée

L'ouverture du Code électoral est également envisagée pour réviser les procédures de vote, une concession évoquée dans le cadre d'un dialogue politique avec des figures comme Issa Tchiroma Bakary. En revanche, la question sensible de la double nationalité est, pour l'instant, écartée du projet.

L'article 63 activable pour une adoption rapide au Parlement

Le gouvernement peut convoquer une session parlementaire extraordinaire pour engager le processus, conformément à l'article 63 de la loi fondamentale. L'adoption nécessitera une majorité des trois cinquièmes. À court terme, cette réforme vise à élargir les bases du régime et à intégrer davantage d'acteurs dans les institutions. À long terme, la création d'un vice-président pose clairement la question de la succession et de la continuité de l'État.

Modernisation ou verrouillage stratégique du pouvoir ?

Cette refonte pose une question stratégique majeure : s'agit-il d'un outil de modernisation institutionnelle ou d'une manœuvre pour gérer la transition à venir ? La réponse déterminera la stabilité politique du Cameroun pour la prochaine décennie.

