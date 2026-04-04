CAMEROUN :: Modification constitutionnelle et vide stratégique, pourquoi la volonté populaire ne suffit plus :: CAMEROON

Une énergie sans canal, une révolte sans architecture

Depuis octobre 2025, le constat s'impose avec une netteté brutale : le peuple camerounais veut le changement. La question n'est plus là. Le vrai défi, celui que personne n'ose formuler clairement, est ailleurs dans l'absence criante d'un système capable de convertir cette énergie en résultats politiques concrets.

Le blocage récurrent de 2018 à 2025

Les épisodes de mobilisation populaire de 2018 et 2025 ont partagé le même scénario : forte montée de la pression populaire, puis essoufflement sans basculement institutionnel. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un pattern structurel.

Le vide stratégique au cœur de ce blocage résulte de déficits précis et documentés. L'ancrage territorial reste insuffisant. La coordination entre acteurs, leaders et citoyens est quasi inexistante. La discipline collective face à la répression s'effrite. Et la dynamique populaire ne parvient pas à se traduire en leviers juridiques ou institutionnels durables.

Tant que ce vide persiste, chaque mobilisation est condamnée à l'essoufflement. C'est mécanique.

L'unité ne se décrète pas

Un front commun ne naît pas d'un appel ou d'une déclaration commune. Il repose sur trois piliers sans lesquels tout effort reste cosmétique : des objectifs partagés explicites, des mécanismes de coordination transparents, et une discipline collective dans la parole comme dans l'action.

Sans ces trois éléments simultanément présents, l'unité reste un mot. Pas une force.

Le leadership intermédiaire, levier stratégique décisif

Le changement ne viendra plus uniquement du sommet. Dans un contexte de blocage institutionnel profond, ce sont les structures intermédiaires qui font la différence les acteurs de terrain, les responsables locaux, la société civile et la diaspora.

Leur rôle stratégique est désormais central : structurer des réseaux locaux durables, harmoniser les actions sur le terrain, imposer progressivement une cohérence au leadership consensuel global. Cela exige une rupture franche avec les logiques du passé et une orientation résolue vers l'efficacité opérationnelle.

De l'indignation à l'ingénierie politique

L'indignation ne suffit plus. Elle n'a jamais suffi. Ce qu'il faut désormais, c'est organiser le changement comme on organise une campagne : avec des relais locaux dans chaque région, un programme minimum commun, une discipline stricte dans la communication publique, des cadres permanents de coordination et une stratégie de pression progressive.

L'arsenal juridique et institutionnel doit également être renforcé. La rue seule ne renverse pas un système. La combinaison de la pression populaire et de la légitimité juridique, si.

La confiance comme infrastructure

La répression a laissé des traces profondes : morts, emprisonnements, désillusions accumulées. Dans ce contexte, l'engagement ne peut être spontané. Pour mobiliser durablement, il faut d'abord construire les conditions de la confiance cohérence dans les positions, constance dans les engagements, crédibilité dans les actes.

Sans cette infrastructure invisible, aucune mobilisation ne tiendra dans le temps. La confiance n'est pas un luxe politique. C'est le carburant de toute transformation sociale durable.

Deux chemins, un choix historique

Le peuple a déjà franchi un cap. Il est prêt. La responsabilité appartient désormais aux acteurs du changement : transformer cette énergie diffuse en force politique organisée.

Deux chemins s'offrent concrètement au Cameroun à l'horizon 2026-2030. Soit les acteurs structurent sérieusement le changement et le basculement devient possible. Soit ils persistent dans les divisions et l'improvisation et le pays s'enfonce durablement dans l'impasse.

La question qui demeure ouverte est celle-ci : qui, parmi les forces du changement, sera capable de dépasser son ego stratégique pour construire ce que le peuple attend depuis trop longtemps ?

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