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La Nuit du 6 Avril Où Paul Biya Faillit Perdre le Pouvoir
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À 3h20, une sirène brise le silence de Yaoundé

Dans la nuit du 6 avril 1984, Yaoundé s'embrase. Des tirs d'artillerie déchirent l'obscurité. La capitale camerounaise devient, en quelques heures, le théâtre d'une tentative de coup d'État parmi les plus violentes de l'Afrique subsaharienne postcoloniale. Quarante ans plus tard, les mécanismes de cet échec restent un cas d'école.

Une rébellion armée au cœur de l'État

Le coup d'État du 6 avril 1984 au Cameroun est orchestré par des éléments dissidents de la Garde républicaine, unité d'élite chargée de la protection du régime. L'opération démarre à 3h00 du matin. Chars, armes lourdes, tirs saccadés : les putschistes frappent simultanément plusieurs cibles stratégiques.

Le palais présidentiel est encerclé. Deux chars pénètrent dans ses jardins. La Radiodiffusion nationale est investie, ses émissions du matin interrompues avant même de commencer. L'aéroport de Yaoundé est neutralisé pour couper tout renfort extérieur, notamment depuis Douala.

Le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, est conduit d'urgence dans un bunker anti-atomique conçu pour résister une semaine à un siège.

Pourquoi la Garde républicaine s'est-elle retournée ?

La cause racine tient à une fracture institutionnelle profonde. La Garde républicaine avait été créée sous Ahmadou Ahidjo, prédécesseur de Biya. Lors de la transition de 1982, ses effectifs majoritairement recrutés dans le Grand Nord conservent une loyauté ambiguë. Biya, originaire du Sud, ne parvient pas à neutraliser ces réseaux de fidélité avant qu'ils ne s'activent.

Le putsch camerounais de 1984 révèle ainsi la fragilité structurelle d'un État où les forces armées restent fragmentées selon des logiques ethno-régionales héritées de la période Ahidjo. La tentative n'est pas un coup de folie isolé : elle s'inscrit dans une recomposition du pouvoir encore inachevée.

Comment les loyalistes ont retourné la situation

Le retournement s'opère grâce à deux facteurs décisifs : l'intelligence tactique de quelques officiers et une erreur fatale des insurgés.

Le général Semengue, chef d'état-major des armées, échappe aux bombardements en restant immobile dans sa résidence jusqu'à 8h00, puis s'extrait par un trou de climatiseur avec sa famille. Caché dans le coffre d'un véhicule conduit par une voisine, il quitte la ville pour organiser la contre-offensive.

Côté palais, le capitaine Aïvo réalise une manœuvre  remarquable : il feint d'accepter de rallier les putschistes, fait désarmer les gardes hésitants, puis défend la résidence présidentielle avec moins d'une douzaine d'hommes. Des armes réglées sur automatique créent l'illusion d'une défense massive.

L'erreur fatale des insurgés : avoir rendu leurs armes aux soldats de la garde présidentielle qui prétendaient se rendre. Cette imprudence coûte l'initiative aux rebelles au moment décisif.

Le mot de passe des putschistes est intercepté. Les loyalistes s'en servent pour infiltrer les lignes ennemies, libérer l'arsenal, et retourner les armes lourdes contre les chars rebelles.

Les enjeux d'un échec fondateur

À court terme, la répression est brutale. Des centaines de soldats sont jugés et exécutés. L'armée camerounaise est profondément restructurée, les unités nordistes dispersées ou dissoutes.

Sur le long terme, le 6 avril 1984 devient la date fondatrice du régime Biya tel qu'il perdurera. Cette nuit légitime une présidence qui durcit son contrôle sur les forces de sécurité, centralise davantage le pouvoir, et justifie une culture du secret institutionnel encore présente des décennies plus tard.

Le Cameroun post-coup d'État entre dans une logique de présidentialisme sécuritaire qui façonne encore aujourd'hui ses équilibres politiques et militaires.

Une démocratie qui passe par le bunker

La survie de Paul Biya cette nuit-là tient à une poignée d'hommes, à quelques minutes d'écart, et à des erreurs de jugement côté rebelle. Quarante ans après, une question demeure : les réformes engagées depuis ont-elles véritablement soldé les fractures qu'a révélées cette nuit du 6 avril ou les ont-elles seulement recouvertes ?

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