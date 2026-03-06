ROYAUME-UNI :: Lewis Hamilton : « L'Afrique doit reprendre le contrôle de ses ressources » :: UNITED KINGDOM

Lewis Hamilton quitte le bitume pour la géopolitique. Interrogé à Melbourne sur un possible retour de la Formule 1 en Afrique, le septuple champion du monde a lancé une charge inattendue contre l'exploitation des ressources africaines par les puissances occidentales.

La déclaration choc du pilote à Melbourne

À quelques heures du premier Grand Prix de la saison à Melbourne, Lewis Hamilton s'est présenté face à la presse. La question portait sur l'absence de l'Afrique dans le calendrier de la F1. Sa réponse a immédiatement dépassé le cadre sportif. Le pilote britannique a dénoncé sans détour l'exploitation des richesses du continent.

"Reprendre le contrôle" : l'appel aux dirigeants africains

Selon Lewis Hamilton, les dirigeants africains doivent aujourd'hui "reprendre le contrôle" face aux ex-puissances coloniales. Une formule lourde de sens qui replace le sport dans un combat historique. Hamilton ne se contente pas de défendre un Grand Prix africain. Il pointe du doigt les mécanismes économiques hérités de la colonisation.

L'exploitation des ressources au cœur du réquisitoire

Le propos de Hamilton s'attaque à un système bien documenté. L'exploitation des ressources africaines par les pays occidentands est un fait historique et contemporain. Pétrole, minerais, terres rares : les matières premières du continent continuent de nourrir les économies développées sans toujours profiter aux populations locales. Le pilote de F1 utilise sa notoriété pour braquer les projecteurs sur ce déséquilibre.

Une prise de position rare dans le sport automobile

Jamais un pilote de cette envergure n'avait tenu un discours aussi politique sur le sujet. La F1, sport mondialisé, reste pudique sur les questions géopolitiques. Hamilton brise ce tabou en liant explicitement le sport, l'histoire coloniale et la justice économique. Sa déclaration intervient alors que le Rwanda a fait part de son intérêt pour accueillir une course.

Quel impact pour le retour de la F1 en Afrique ?

À court terme, cette sortie médiatique remet la question africaine sur la table des instances dirigeantes de la F1. Liberty Media, propriétaire du championnat, ne pourra plus ignorer le débat. À long terme, Hamilton pose une condition implicite : un Grand Prix en Afrique ne doit pas être une simple opération commerciale, mais s'inscrire dans une relation plus équitable avec le continent.

Alors que les discussions sur un Grand Prix au Rwanda se précisent, une question demeure : le sport peut-il devenir un levier pour repenser les relations économiques entre l'Afrique et l'Occident ?

