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Dans le pays de Trump, le Cameroun prépare sa grande fête culturelle
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À mesure que se profilent à l’horizon les dates du Cameron Festival Cultural of North America, l’effervescence monte autour de ce grand rendez-vous culturel de la diaspora Camerounaise sur le continent nord-américain.
 
Prévu du 29 au 30 mai 2026 aux États-Unis, ce festival s’annonce comme un carrefour inédit d’échanges, de découvertes et de célébration du patrimoine camerounais et africain en général.
À l’origine de cette initiative, un homme : Christophe TAPA, philanthrope et visionnaire, désireux de créer un pont entre les cultures africaines et le monde. Son ambition : offrir une tribune à la richesse artistique, linguistique et gastronomique du Cameroun, tout en favorisant le dialogue interculturel avec les autres communautés du continent américain.
 
Pour comprendre la genèse de ce grand moment culturel, nous avons tendu notre micro au doyen du journalisme camerounais, Honoré FOIMOUKOM. D’une voix empreinte d’émotion et de fierté, il est revenu sur les origines du projet :
« Le Cameron Festival Cultural, explique-t-il, est né d’un constat simple : la diaspora africaine, notamment camerounaise, a besoin d’un espace d’expression, de rayonnement et de reconnexion avec ses racines. »
 
Selon lui, l’événement revêt une importance capitale à la fois pour les expatriés et pour la jeune génération issue de la diaspora, qui y trouvera une opportunité unique de renouer avec l’identité et les valeurs du continent.
« C’est plus qu’un festival, poursuit-il, c’est un rendez-vous de mémoire, de partage et de renaissance culturelle. »
Dans le pays de Trump, symbole de diversité mais aussi de défis identitaires, le choix du lieu prend une dimension particulière : un espace où se croisent les cultures, les opinions et les rêves.
 
La Cameron Festival Cultural of North America entend bien y faire résonner la voix du Cameroun, fière, vivante et rassemblée.

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