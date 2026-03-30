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Franck Kenmogne élu adjoint au maire d’Orléans : une nouvelle mission au service de la ville
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FRANCE :: Franck Kenmogne élu adjoint au maire d’Orléans : une nouvelle mission au service de la ville

Le conseil municipal d’installation d’Orléans, qui s’est tenu dimanche matin, a marqué une nouvelle étape dans la vie politique locale avec l’élection de Franck Kenmogne au poste d’adjoint au maire, en charge de la politique de circulation, de stationnement et de la tranquillité publique de la vie nocturne.
Issu des minorités orléanaises, Franck Kenmogne s’impose comme une figure de proximité et d’engagement. Membre de l’équipe municipale conduite par Serge Grouard, il s’est vu confier une délégation à forts enjeux pour la vie quotidienne des Orléanais.
 
« Je remercie les Orléanais qui nous ont accordé leur confiance à près de 58 % au terme d’une campagne exceptionnelle », a-t-il déclaré à l’issue du vote. Il a également salué la confiance renouvelée du maire d’Orléans, soulignant « l’importance de cette délégation pour notre ville tant les sujets sont nombreux et quotidiens ».
 
L’élu a tenu à exprimer sa gratitude envers sa famille et ses proches, dont le soutien « aura été déterminant et sans faille », ainsi qu’envers ses camarades de campagne, évoquant « des moments forts sympathiques et inoubliables » partagés au sein de la dynamique équipe « Ici c’est Orléans avec Serge Grouard ».
Désormais tourné vers l’action, Franck Kenmogne affirme vouloir exercer son mandat « en élu de proximité, à l’écoute de tous, avec le sens de l’intérêt général chevillé au corps ».
 
Sa nomination illustre également la diversité grandissante de la représentation municipale à Orléans et la volonté d’associer toutes les composantes de la société à la gestion de la cité.

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