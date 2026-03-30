AFRIQUE :: La CAF réforme le football africain : licences, stades et financement, le tournant est là

Le 29 mars, le Comité Exécutif de la CAF a voté un plan d'urgence. Trois piliers : financement des ligues, licence de club renforcée, stades homologués. L'Afrique du football ne veut plus exporter ses talents sans retour. Elle veut ses propres grands clubs.

Ce que la CAF a décidé, qui l'a décidé, et quand

Réuni en session extraordinaire ce 29 mars, le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football a validé un programme structurel inédit. L'objectif : moderniser les championnats domestiques africains et aligner les infrastructures sur les standards internationaux.

Le plan repose sur trois axes concrets. Une aide financière accrue sera allouée aux ligues nationales. Un système de licence de club plus rigoureux conditionnera l'accès aux compétitions continentales. Chaque fédération devra disposer d'au moins deux stades homologués en catégorie A.

Pourquoi maintenant, et pourquoi c'est urgent

Le football africain souffre d'un paradoxe structurel. Il produit des talents de classe mondiale Salah, Osimhen, Eto'o mais ne parvient pas à les retenir. Les clubs africains restent des tremplins, jamais des destinations.

D'un côté, des infrastructures vieillissantes ou inadaptées aux exigences de la Ligue des Champions CAF. De l'autre, une gestion financière des clubs souvent opaque, insuffisamment professionnalisée, peu attractive pour les sponsors et les diffuseurs.

La modernisation des stades africains n'est donc pas un enjeu de confort. C'est une condition de crédibilité économique. Sans stades aux normes, pas de droits TV compétitifs. Sans droits TV, pas de masse salariale pour retenir les meilleurs.

Comment le mécanisme fonctionne concrètement

Le système de licence de club CAF se définit comme un ensemble de critères sportifs, financiers, infrastructurels et administratifs qu'un club doit satisfaire pour participer aux compétitions continentales. Ce mécanisme, inspiré du modèle UEFA, conditionne l'accès aux tournois à une gouvernance vérifiable.

L'obligation de disposer de deux stades de catégorie A par fédération change la donne pour des pays comme le Cameroun. Les infrastructures construites ou rénovées pour la CAN 2021 Olembe, Japoma, Kouekong deviennent des actifs stratégiques exploitables, à condition que leur gestion soit professionnalisée.

L'aide financière aux ligues nationales, elle, viendra compenser les écarts de revenus entre fédérations riches et pauvres. Ce rééquilibrage vise à élever le niveau général de compétitivité du championnat africain de football, pas seulement des quelques nations dominantes.

Les enjeux

À court terme, les effets sont attendus dès la prochaine saison continentale. Les clubs qui ne satisfont pas aux critères de licence seront exclus ou rétrogradés. Certaines fédérations, notamment d'Afrique centrale et de l'Ouest, devront engager des chantiers de mise aux normes en urgence.

Pour le Cameroun, l'équation est favorable sur le papier. Le pays dispose d'infrastructures récentes. Mais la professionnalisation des clubs camerounais reste le maillon faible.

Sur un horizon de trois à cinq ans, l'enjeu dépasse le terrain. Si la réforme de la gouvernance du football africain porte ses fruits, le continent peut prétendre à des droits de diffusion multipliés, à l'attraction de sponsors internationaux et à la création de rivalités continentales susceptibles de concurrencer les ligues européennes dans les habitudes de consommation des audiences africaines et diasporiques.

Le modèle existe. La Saudi Pro League a montré qu'avec des investissements ciblés et une volonté institutionnelle claire, une ligue peut monter en puissance en moins d'une décennie. L'Afrique a les talents. Elle travaille désormais à construire le cadre.

Le football africain peut-il enfin garder ce qu'il produit ?

La CAF pose les bonnes questions avec ce plan. Mais les réformes institutionnelles ne valent que ce que vaut leur application. Les fédérations les plus fragiles auront-elles les moyens humains et financiers de se mettre en conformité dans les délais imposés ?

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