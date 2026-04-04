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© Camer.be : Isaac Ekwalla
- 04 Apr 2026 08:29:30
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CAMEROUN :: Lebogo Armand offre la semence de maïs améliorée à la sous-section RDPC Canton SA'A Zone II :: CAMEROON
Le vice-président de la sous-section du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais ( RDPC), Canton de Sa'a, Zone II, Armand LEBOGO LEBOGO, a offert une importante quantité de semence de maïs MINADER, aux militants de de la sous-section RDPC dont il est vice-président. C'est dans le département de la Lékié, dans la région du Centre.
Scène de joie ce jeudi, 02 avril 2026, à la résidence du vice-président de la sous-section RDPC Canton SA'A, Zone II, à Elig-Zogo, à 1km de Sa'a, ville centenaire créée en 1926. Pour recevoir les dons offerts par l'homme politique et opérateur économique, les membres du bureau de la sous-section et les présidents de comités de base. La joie se lisait sur les visages des bénéficiaires. Ceux-ci ont d'ailleurs mis sous le boisseau, le marché hebdomadaire du jeudi de la ville de Sa'a.
" Les membres du bureau de la sous-section et les présidents de comité de base ont reçu les dons en semence améliorée, pour ensuite procéder à la distribution au niveau de leurs unités respectives. Ce sont eux qui connaissent les militants", a précisé Armand LEBOGO LEBOGO. Et d'ajouter :
" ma modeste action est d'encourager les cultivatrices et cultivateurs de notre sous-section en cette période des cultures, pour pouvoir améliorer leur rendement en termes de maïs. Cette semence offerte est une semence améliorée. Sa plus-value est qu'elle produit de gros et longs épis de maïs. Ce qui est donc très avantageux."
Très émus par cet élan de générosité de Monsieur LEBOGO LEBOGO, les militants ont exprimé leur joie et leur gratitude au bienfaiteur. " Nous avons besoin de dirigeants politiques comme notre vice-président, parce qu'il se soucie toujours du bien-être des militants. Et globalement, le RDPC a besoin que des personnes comme Monsieur LEBOGO LEBOGO, soient de plus en plus valorisées, parce qu'il a toujours été animé par l'intérêt général", a déclaré un président de comité de base.
La cérémonie a pris fin par un cocktail offer par le donateur. Il ne reste plus qu'à travailler pour que les fruits tiennent la promesse des fleurs.
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