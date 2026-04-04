Camer.be
Lebogo Armand offre la semence de maïs améliorée à la sous-section RDPC Canton SA'A Zone II
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Lebogo Armand offre la semence de maïs améliorée à la sous-section RDPC Canton SA'A Zone II :: CAMEROON

Le vice-président de la sous-section du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais ( RDPC), Canton de Sa'a, Zone II, Armand LEBOGO LEBOGO, a offert une importante quantité de semence de maïs MINADER, aux militants de de la sous-section RDPC dont il est vice-président. C'est dans le département de la Lékié, dans la région du Centre. 

Scène de joie ce jeudi, 02 avril 2026, à la résidence du vice-président de la sous-section RDPC Canton SA'A, Zone II, à Elig-Zogo, à 1km de Sa'a,  ville centenaire créée en 1926. Pour recevoir les dons offerts par l'homme politique et  opérateur économique, les membres du bureau de la sous-section et les présidents de comités de base. La joie se lisait sur les visages des bénéficiaires. Ceux-ci ont d'ailleurs mis sous le boisseau, le marché hebdomadaire du jeudi de la ville de Sa'a.

" Les membres du bureau de la sous-section et les présidents de comité de base ont reçu les dons en semence améliorée, pour ensuite procéder à la distribution au niveau de leurs unités respectives. Ce sont eux qui connaissent les militants", a précisé Armand LEBOGO LEBOGO. Et d'ajouter :
" ma modeste action est d'encourager les cultivatrices et cultivateurs de notre sous-section en cette période des cultures, pour pouvoir améliorer leur rendement en termes de maïs. Cette semence offerte est une semence améliorée. Sa plus-value est qu'elle produit de gros et longs épis de maïs. Ce qui est donc très avantageux." 

Très émus par cet élan de générosité de Monsieur LEBOGO LEBOGO, les militants ont exprimé leur joie et leur gratitude au bienfaiteur. " Nous avons besoin de dirigeants politiques comme notre vice-président, parce qu'il se soucie toujours du bien-être des militants. Et  globalement, le RDPC a besoin que des personnes comme Monsieur LEBOGO LEBOGO, soient de plus en plus valorisées, parce qu'il a toujours été animé par l'intérêt général", a déclaré un président de comité de base. 

La cérémonie a pris fin par un cocktail offer par le donateur. Il ne reste plus qu'à travailler pour que les fruits tiennent la promesse des fleurs. 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Lebogo Armand offre la semence de maïs améliorée à la sous-section RDPC Canton SA'A Zone II
Douala : une mobilisation massive pour la neurodiversité lors de la marche “You Are Not Alone”
Bonabéri : nudisme nocturne d’un bailleur, scandale révélateur et risques pénaux
L'expert en médiation Robert NGANGUE insiste sur la nécessité de former des médiateurs qualifiés
Une grue de 100T sur La Place portuaire de Douala pour renforcer les opérations logistiques
Sécurité nationale : Réunion stratégique au MINDEF en prélude à la visite papale et au 20 Mai
Plainte de la COMICODI contre le Proviseur du Lycée technique De DZIGUILERO POUR AGRESSION
Obstruction de l’église evangélique du Cameroun: La 3e mort de Ekane Anicet
Accident mortel à Mindourou : trois employés de Pallisco tués par un grumier dans le Haut-Nyong
Statue de Paul Biya : 70 millions FCFA pour une rénovation qui scandalise le Cameroun
Viols en série à Nkoabang : trois suspects arrêtés et présentés à la presse à Yaoundé
Agenda : Douala accueille la première Semaine de la médiation
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:05
Nintcheu accuse Atanga Nji de fuir les urnes : l'offensive parlementaire qui secoue le régime

Nintcheu accuse Atanga Nji de fuir les urnes : l'offensive parlementaire qui secoue le régime
18:06
RDPC fracturé : révision constitutionnelle, deux barons brisent la discipline du parti au pouvoir

RDPC fracturé : révision constitutionnelle, deux barons brisent la discipline du parti au pouvoir
17:20
Le piège est là. Et certains applaudissent.

Le piège est là. Et certains applaudissent.
16:18
200 parlementaires complices d'un coup d'État constitutionnel silencieux

200 parlementaires complices d'un coup d'État constitutionnel silencieux
15:32
Kamto dénonce un coup d'État constitutionnel

Kamto dénonce un coup d'État constitutionnel

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo