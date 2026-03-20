ÉTATS-UNIS :: F-35 touché : l’aveu du CENTCOM qui fait vaciller le mythe de la supériorité aérienne américaine :: UNITED STATES

La valeur unitaire du F-35 dépasse 100 millions de dollars. L’appareil furtif américain a été touché par des tirs iraniens. Le Commandement central américain (CENTCOM) l’a confirmé. Un aveu qui réduit à néant l’affirmation du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, selon laquelle les défenses aériennes iraniennes avaient été « totalement balayées ».

Un aveu inhabituel du CENTCOM qui dément les déclarations officielles

Le porte-parole du CENTCOM, le capitaine Tim Hawkins, a reconnu que l’appareil a effectivement été touché par ce qui semble être des tirs iraniens. La formulation est prudente, mais la confirmation est historique. Jamais le commandement américain n’avait admis publiquement qu’un de ses chasseurs furtifs de cinquième génération avait subi un impact en vol.

Cette déclaration intervient au lendemain d’une revendication du Corps des Gardiens de la révolution islamique. L’agence Tasnim a diffusé des images montrant le repérage et l’interception de l’avion. L’écart entre le discours officiel américain sur une défense iranienne « balayée » et la réalité opérationnelle est désormais documenté.

L’Iran a-t-il déjoué les satellites américains avec des défenses fantômes ?

La question qui ébranle le Pentagone est technique et stratégique. Comment l’Iran a-t-il obtenu un verrouillage radar sur un avion conçu pour être invisible ? Le F-35 repose sur une combinaison de formes aérodynamiques, de revêtements absorbants et de gestion électronique des signatures. Sa furtivité est son principal avantage tactique.

Le concept de défenses fantômes désigne des installations factices ou des leurres électroniques conçus pour tromper les satellites de reconnaissance. Téhéran aurait pu utiliser cette technique pour dissimuler ses véritables capacités radar. Les satellites américains auraient alors rapporté des données faussées, laissant croire à une neutralisation complète des systèmes iraniens.

Le mystère technique du verrouillage radar sur un avion furtif

Le mécanisme sous-jacent repose sur une rupture technologique. La furtivité est efficace contre les radars monostatiques classiques, qui émettent et reçoivent sur le même site. Mais elle est vulnérable face aux radars passifs ou bistatiques, qui détectent les émissions parasites des avions ou analysent les signaux des tours de téléphonie.

L’Iran aurait déployé une technologie de ce type, probablement d’origine russe ou chinoise. La supériorité aérienne américaine se définit historiquement par la capacité à pénétrer un espace aérien sans être détecté. Si cette capacité est neutralisée, chaque appareil devient une cible potentielle. Le Pentagone évoque désormais un « cours d’investigation » pour évaluer les failles techniques.

Un tournant stratégique dans la guerre aérienne et ses conséquences

À court terme, dans les six à douze mois, les opérations aériennes américaines et israéliennes dans la région vont être réévaluées. Le risque d’un deuxième incident est désormais pris en compte. La crédibilité des rapports de renseignement américains est endommagée. Les alliés régionaux, notamment les monarchies du Golfe, pourraient reconsidérer leur niveau de confiance dans la couverture militaire américaine.

À long terme, sur trois à cinq ans, cet événement pourrait remodeler la doctrine de guerre aérienne. L’ère de l’invisibilité totale est remise en question. Les budgets alloués aux programmes furtifs risquent d’être réorientés vers les contre-mesures électroniques et les systèmes de détection passive. La supériorité aérienne ne se jouera plus seulement dans l’invisibilité, mais dans la guerre des capteurs.

L’ère de l’invisibilité aérienne est-elle révolue ?

Le journaliste Ahmed Mansour qualifie l’incident de « scandale de renseignement » complet. Le fleuron de l’industrie américaine a perdu de son prestige au moment même où le ministre américain proclamait la victoire. L’incident pose une question que le Pentagone n’avait pas anticipée : les défenses iraniennes étaient-elles cachées, ou les renseignements américains ont-ils été volontairement trompés ? La réponse déterminera si Washington peut encore imposer un rapport de force aérien asymétrique dans la région.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp