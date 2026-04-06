Opposition Camerounaise : Messanga Nyamding Démonte le Double Jeu de Kamto en Direct :: CAMEROON

Un universitaire pro-Biya met l'opposition en contradiction

Un seul débat télévisé. Une seule question. Et une opposition camerounaise exposée dans ses incohérences les plus flagrantes. Messanga Nyamding, professeur d'université et soutien affiché du régime, a fracturé le discours de l'opposition en ciblant le silence de Maurice Kamto lors de l'affaire Issa Tchiroma Bakary.

Une attaque frontale lors d'un débat télévisé

Les faits sont datés et précis. Lors d'un débat diffusé récemment sur une chaîne camerounaise, Messanga Nyamding qualifie l'opposition camerounaise de plus faible et de plus opportuniste au monde. Sa cible principale : Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun.

L'accusation centrale porte sur un silence. Quand Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre et figure politique majeure, s'est retrouvé en difficulté après avoir revendiqué la victoire à l'élection d'octobre, Kamto n'a pas pris sa défense. Pas un communiqué. Pas une déclaration publique.

Messanga Nyamding formule la contradiction en termes directs : Kamto n'intervient que lorsque Paul Biya consolide son pouvoir, jamais pour défendre un adversaire du régime qui en aurait besoin.

Pourquoi ce silence de Kamto fait désordre

La logique d'une opposition démocratique se définit comme la défense cohérente des libertés politiques, indépendamment des affinités idéologiques. Or, Issa Tchiroma Bakary avait franchi un pas politique rare au Cameroun : se déclarer lui-même président élu à l'issue du scrutin d'octobre d'après les résultats sortis des urnes, bravant ainsi directement l'appareil d'État.

Ce geste aurait dû, selon Messanga Nyamding, susciter la solidarité de Kamto. Les deux hommes partagent une opposition, au moins tactique, à la recentralisation du pouvoir opérée par Paul Biya. Kamto venait lui-même de dénoncer publiquement la création d'un poste de vice-président comme un coup d'État constitutionnel préparé par le chef de l'État.

La contradiction est donc structurelle. Kamto dénonce les atteintes institutionnelles quand elles le menacent directement. Il se tait quand un autre acteur, moins aligné sur ses intérêts, affronte le même système.

Les mécanismes d'une opposition fragmentée

L'opposition camerounaise souffre d'une fracture ancienne : l'absence de solidarité transversale. Chaque formation joue sa partition sans coordination véritable. Les alliances se font et se défont selon les cycles électoraux, jamais selon une ligne idéologique stable.

Kamto incarne cette logique d'entrepreneur politique solitaire. Son MRC construit une image de résistance institutionnelle recours aux urnes, dénonciations juridiques mais évite les coalitions susceptibles de diluer son leadership.

Dans ce schéma, défendre Issa Tchiroma Bakary aurait signifié légitimer un concurrent potentiel. Le silence devient alors un calcul, pas une omission. Messanga Nyamding a rendu ce calcul visible, ce qui constitue le véritable enjeu de son intervention.

Ce que cette polémique change ou pas

À court terme, l'attaque de Messanga Nyamding alimente le récit du régime : une opposition incapable de se fédérer, donc inapte à gouverner. Ce narratif sera utilisé dans les prochains mois à l'approche de toute échéance politique.

Si Kamto ne parvient pas à sortir de son image d'opposant sélectif, il perd sa crédibilité auprès des électeurs qui cherchent une alternative systémique. L'opposition camerounaise ne peut peser face au RDPC que si elle construit une culture de solidarité politique que ni Kamto, ni ses alliés n'ont encore su incarner.

Le piège est réel : rester cohérent coûte des ressources politiques. Mais l'incohérence, une fois exposée en direct, coûte davantage.

L'opposition peut-elle se réinventer avant qu'il soit trop tard ?

Messanga Nyamding n'a pas inventé la faiblesse de l'opposition camerounaise. Il l'a simplement nommée, à l'antenne, avec des faits datés. La vraie réponse à cette attaque ne viendra pas d'un communiqué du MRC. Elle viendra, ou ne viendra pas, d'un acte politique concret de solidarité. Le calendrier, lui, ne attend personne.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp