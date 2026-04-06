CAMEROUN :: Hamadou Babba Tranche : Le Bulletin de Vote, Seule Arme Légitime contre Biya :: CAMEROON

Le peuple ne se soulève pas sur commande

Un seul message, net et sans ambiguïté. Abdouraman Hamadou Babba, président national du RDDRC, rejette l'insurrection comme stratégie et désigne l'élection comme seul levier crédible contre le régime Biya-RDPC. Dans un contexte de monarchisation des institutions dénoncée publiquement, sa tribune fixe une ligne politique claire pour l'opposition camerounaise.

Une prise de position après une semaine de crise institutionnelle

Abdouraman Hamadou Babba, président du Rassemblement pour le Développement et la Défense de la République du Cameroun (RDDRC), publie une tribune directe à l'adresse des partisans du changement politique au Cameroun.

Le contexte immédiat : un vote parlementaire qualifié de trahison, intervenu le week-end précédant la publication. Des sénateurs et des députés ont, selon lui, failli à leur mandat en validant une reconfiguration institutionnelle présentée comme une monarchisation des institutions républicaines. La référence au 12 octobre 2025 ancre le propos dans un cycle électoral récent, où une large majorité de Camerounais aurait, selon Babba, exprimé une volonté de changement.

Pourquoi il écarte la rue comme option

Hamadou Babba s'appuie sur son expérience personnelle en Tunisie et en Égypte sous Ben Ali et Hosni Moubarak pour poser un constat : un peuple martyrisé ne se soulève pas mécaniquement à l'appel de ses élites politiques.

Sa conclusion est ferme. Si le peuple camerounais venait à se soulever, ce serait un mouvement spontané, sans leadership préalable. En d'autres termes : aucun leader de l'opposition camerounaise ne peut revendiquer le pouvoir de déclencher une insurrection populaire. Prétendre le contraire revient à se tromper sur la nature du changement politique en Afrique subsaharienne.

Cette analyse disqualifie autant les appels à la rue qu'elle protège les militants : l'isoloir est, selon lui, le seul espace où un partisan du changement peut s'exprimer sans risquer une balle, un char, une prison ou un internement psychiatrique.

La stratégie électorale comme seule voie praticable

Le mécanisme proposé est précis. Hamadou Babba appelle à concentrer ressources financières et énergie militante sur les prochaines élections législatives et municipales camerounaises. L'objectif : renvoyer les parlementaires qui ont, selon lui, trahi le Cameroun lors du vote incriminé.

Il anticipe par ailleurs une manœuvre du régime Biya-RDPC : un découpage électoral conçu pour protéger ses bases géographiques avant le scrutin. Cette lecture suppose que le régime organisera les élections car il y est contraint institutionnellement tout en cherchant à en neutraliser les effets défavorables.

La stratégie de l'opposition camerounaise doit donc être double : remporter les urnes et anticiper les manipulations de la carte électorale.

L'appel de Babba structure un agenda concret. Il donne à l'opposition un calendrier les législatives et municipales et un critère de mobilisation sanctionner les élus traîtres. Cela cristallise une ligne de fracture entre partisans du changement par les urnes et tenants d'une confrontation plus directe.

Si le régime Biya procède effectivement à un découpage électoral préventif, et si l'opposition ne parvient pas à le contrecarrer, le bulletin de vote perdra sa valeur symbolique aux yeux d'une partie de l'électorat. La stratégie de Babba ne peut fonctionner que si l'intégrité du processus électoral est suffisamment préservée pour rendre le vote décisif.

L'urne, dernier rempart ou dernier espoir ?

Abdouraman Hamadou Babba ne demande pas au peuple camerounais d'être courageux. Il lui demande d'être stratège. Mais sa thèse repose sur un postulat fragile : que le régime Biya-RDPC accepte de perdre si les urnes parlent. L'histoire récente du Cameroun et le souvenir du 12 octobre 2025 rappelle que le pouvoir politique ne se rend pas toujours aux règles qu'il fixe lui-même. Le bulletin de vote est-il encore une arme, ou seulement l'illusion d'en avoir une ?

Il ne sert à rien d’invectiver le Peuple camerounais en le traitant de Peuple poltron !

Ayant été un visiteur très régulier de la Tunisie et de l’Egypte sous Ben Ali et sous Hosni Moubarak, je suis bien placé pour savoir qu’un peuple, bien que martyrisé, terrorisé et humilié, ne se soulève pas forcément à l’appel des leaders politiques ou autres.

Je suis convaincu que s’il arrive que les Camerounais se soulèvent un jour contre la tyrannie, ce ne serait pas parce qu’un leader politique les y aura invités. Ce serait un mouvement spontané, sans leadership.

Je continue de penser que le seul moyen viable dont dispose le Peuple camerounais pour venir à bout du régime Biya-RDPC reste le bulletin de vote.

L’isoloir reste le seul endroit où les Partisans du Changement peuvent encore s’exprimer sans risquer de se faire abattre, de se faire rouler dessus par un char, de se faire emprisonner ou encore de se faire interner en psychiatrie…

Nous devons concentrer nos énergies et nos moyens financiers pour remporter les prochaines élections législatives et municipales et renvoyer les Députés et les Sénateurs qui ont trahi le Cameroun et son Peuple le week-end dernier.

Le 12 octobre 2025, le Peuple camerounais, dans sa large majorité, a montré sa volonté de Changement et cette tendance ne peut que se renforcer avec la monarchisation des institutions républicaines orchestrée ces derniers jours.

Ce régime qui fuit les élections comme la peste est tout de même obligé de les organiser dans les prochains mois, mais certainement après avoir procédé à un découpage électoral épousant intimement ce qu’il croit encore être les contours de ses bases électorales.

Arrêtons donc de tergiverser et travaillons pour être prêts le plus tôt possible !

Que DIEU protège le Cameroun !

Abdouraman Hamadou Babba

Président National du Rassemblement pour la Développement et la Défense de la République du Cameroun (RDDRC)

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