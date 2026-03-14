FRANCE :: Municipales à Saint-Denis : les socialistes bombent le torse face aux Insoumis

La tête de liste socialiste, Mathieu Hanotin, et ses partisans ont, le 12 mars dernier, fait une démonstration de puissance et de maîtrise de leur ancrage territorial à la salle de la Légion d’Honneur. Dans la même salle, le président national de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, était passé deux jours auparavant pour prêter main-forte au candidat Bally Bagayoko.

La salle de la Légion d’Honneur est archicomble ce 12 mars. Des soutiens de la liste « Réussir ensemble », portée par le socialiste Mathieu Hanotin, remplissent à ras bord ce lieu mythique. Il s’agit du dernier meeting de campagne du Parti socialiste (France).

Il est environ 19 h 30. Il n’est plus évident de se faufiler dans cette arène politique. Certains s’accrochent aux escaliers à l’arrière de la salle, tandis que d’autres se tiennent debout dans le hall de la bâtisse. La foule est dense. Tous brandissent des affiches multicolores sur lesquelles est floqué le slogan de campagne « Réussir ensemble ». Des colistiers prennent la parole à l’estrade, s’engageant à soutenir Mathieu Hanotin, tout en saluant un bilan qu’ils jugent élogieux après ses six premières années passées à la tête de cette municipalité.

Les Dionysiennes, Dionysiens, Pierrefittoises et Pierrefittois iront aux urnes demain, 15 mars, dans le cadre du premier tour des élections municipales en France. À Saint-Denis, en région Île-de-France, la bataille s’annonce rude. Socialistes et Insoumis jouent au tir à la corde. La partie pour un bras de fer historique est lancée. Chacun affiche la puissance de ses muscles, mais aussi de sa verve et de son verbe.

La mythique salle de la Légion d’Honneur a ainsi été le théâtre d’une opération de séduction politique entre les deux camps qui convoitent la deuxième plus grande municipalité d’Île-de-France, après Paris.

Le 10 mars dernier, le candidat des Insoumis, Bally Bagayoko, a bénéficié de la présence du président national de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, pour faire salle comble. Au cours de ce meeting, Jean-Luc Mélenchon a multiplié les attaques contre Mathieu Hanotin. L’ancien candidat à l’élection présidentielle a notamment critiqué l’attitude du maire-candidat face aux quartiers populaires de la ville. « Quand on met un gilet pare-balles pour aller dans une cité, c’est que vraiment on ne s’y sent pas chez soi », a-t-il déclaré. Il a également appelé les électeurs insoumis à « reprendre leur ville », présentant le candidat Bally Bagayoko comme la seule alternative capable de redonner fierté aux habitants et aux quartiers populaires de la ville de Saint-Denis.

La réponse du berger à la bergère. Dans une salle archicomble le 12 mars, Mathieu Hanotin et ses partisans ont répondu en mettant en avant les faits et les réalisations concrètes, notamment dans les domaines des infrastructures de transport, du sport, de la culture, ainsi que de l’embellissement de la ville à travers la création d’espaces verts et de nombreux projets réalisés à la suite de l’expression des besoins des populations.

Au sujet de la candidature de Bally Bagayoko, les colistiers de la liste « Réussir ensemble » ont vertement critiqué le fait que le président national d’un parti vienne battre campagne pour un candidat au niveau local, y voyant des signes clairs d’essoufflement politique. « Il n’a donc pas le cran de diriger cette ville », lance un partisan socialiste. « Ils ont passé vingt années à la tête de la mairie et Saint-Denis a reculé de cinquante ans. Mathieu Hanotin est en train de redonner une chance à notre ville. Ses réalisations sont visibles sur le terrain », poursuit-il, avant de conclure en appelant les habitants à sanctionner la liste d’en face.

Dans cette dynamique, certains observateurs ayant assisté aux deux meetings estiment que la liste portée par Mathieu Hanotin bénéficie de pronostics favorables. Demain, la réalité des urnes leur donnera raison ou tort.

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