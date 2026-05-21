CAMEROUN :: Issa Tchiroma condamne les violences du 20 mai et réclame un scrutin légitime :: CAMEROON

Le 21 mai 2026, au lendemain de la 54e édition de la Fête Nationale du Cameroun, Issa Tchiroma Bakary, se présentant comme Président Élu, publie un double communiqué officiel. Le document condamne des violences survenues dans quatre villes camerounaises et appelle à un "Cameroun Nouveau". Un geste politique rare, précis, daté.

Zoétélé, Maroua, Bafoussam, Dschang : quatre foyers d'incidents

Le texte parle des faits distincts. À Zoétélé, région du Sud, des commerces ont été pillés et des citoyens originaires de l'Ouest Cameroun pris pour cibles le 19 mai. À Maroua, des militants des partis RP et ACC se sont violemment affrontés, faisant de nombreux blessés graves. À Bafoussam et Dschang, des militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (M.R.C.) ont été empêchés de défiler.

Tchiroma Bakary qualifie ces actes d'atteinte grave à la cohésion nationale, leitmotiv officiel du 20 mai.

Une rhétorique de rupture construite sur des bases institutionnelles

Le communiqué est émis sous l'en-tête "Présidence Élue de la République". Cette formulation est stratégique : elle conteste implicitement la légitimité de l'exécutif en place tout en revendiquant une autorité morale issue des urnes.

La condamnation des violences sert de socle crédible. Elle permet à Tchiroma Bakary de se positionner au-dessus des clivages partisans, en dénonçant à la fois le tribalisme, les violences intercommunautaires et les entraves à la liberté de manifester des partis d'opposition.

Le 20 mai comme terrain de bataille symbolique

La Fête Nationale camerounaise célèbre le référendum de 1972, fondateur de l'État unitaire. La choisir comme date de référence pour un communiqué dénonçant des actes "contraires à l'esprit d'Unité Nationale" est un choix sémantique fort.

Tchiroma Bakary retourne ainsi le symbole officiel contre le pouvoir en place. Il cite ses "héros", appelle à rejeter "les discours de haine, de communautarisme, de repli identitaire". Le registre est celui de la démocratie électorale bafouée.

Légitimité contestée et recomposition politique en cours

Ce double communiqué installe Tchiroma Bakary comme voix d'opposition structurée, capable de réagir à chaud sur des faits précis et géolocalisés. Il cible directement l'administration territoriale, accusée d'avoir instrumentalisé des partis contre le FSNC à Maroua.

À long terme, la formule "légitimité des urnes sera rétablie" signale une stratégie de contestation électorale durable. Elle anticipe une prochaine séquence de scrutin présidentiel, dont l'issue est présentée comme déjà tranchée par les urnes.

Question ouverte

Dans un pays où l'espace médiatique et politique reste étroitement contrôlé, un communiqué signé "Président Élu" peut-il suffire à recomposer le rapport de force avant le prochain cycle électoral ?

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