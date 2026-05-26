Camer.be
Ousmane Sonko élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal
SÉNÉGAL :: POLITIQUE

SÉNÉGAL :: Ousmane Sonko élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal :: SENEGAL

C’est désormais officiel. L'ancien Premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko a été élu ce mardi 26 mai 2026 président de l’Assemblée nationale du Sénégal, à l’issue d’un scrutin organisé dans un hémicycle marqué par le boycott d’une grande partie des forces de l’opposition.

À l’issue du vote des députés, Ousmane Sonko a été élu président de l’Assemblée nationale. Il a obtenu 132 voix en sa faveur.,trois jours après avoir été limogé de son poste par le président Bassirou Diomaye Faye.

Il devient ainsi le 14e président de l’institution parlementaire, succédant à El Malick Ndiaye, qui a démissionné de son poste dimanche dernier.

Cette élection historique intervient quelques heures seulement après le retour officiel d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale, où il a réintégré son siège de député 

Immédiatement après la proclamation solennelle des résultats, le nouveau président de l’Assemblée nationale a officiellement pris ses fonctions. Sous les acclamations debout des parlementaires de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko a rejoint le perchoir pour présider sa toute première séance en tant que chef de la deuxième institution de la République.

Cette accession stratégique au perchoir marque une nouvelle étape dans la réorganisation des institutions sénégalaises, après la désignation d’Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô au poste de chef du gouvernement le 25 mai dernier

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Ousmane Sonko élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal
26 mai 1990- 26 mai 2026: Le Social Democratic Front 36 ans après
Après la prison, le parti : Ousmane Mey frappe fort
Le Bénin a une nouvelle Première dame. Et son parcours professionnel va vous surprendre.
Iyodi brise le silence : « Cette réforme, c'est Biya qui choisit son successeur à notre place »
Le retour de Sonko : du palais à l'hémicycle, l'incroyable rebond
RDPC : le mandat de Biya est expiré depuis 2016, selon les textes du parti
Sonko et Diomaye : quand le pouvoir brise les alliances qui ont fait rêver l'Afrique
Cabral Libii cite MANG en justice pour 1 milliard FCFA et faux electoral
Diomaye Faye limoge Sonko et dissout son gouvernement
Issa Tchiroma condamne les violences du 20 mai et réclame un scrutin légitime
Violences à Zoétélé : le Forum Républicain tire la sonnette d'alarme sur le tribalisme
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:17
Honorine Eyenga Ayissi, la première Miss d'un Cameroun indépendant, nous a quittés

Honorine Eyenga Ayissi, la première Miss d'un Cameroun indépendant, nous a quittés
15:34
Julie, ou la dignité comme ultime victoire

Julie, ou la dignité comme ultime victoire
14:15
4 jours pour rebondir : comment le Sénégal humilie les dictatures africaines

4 jours pour rebondir : comment le Sénégal humilie les dictatures africaines
13:10
Ousmane Sonko élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal

Ousmane Sonko élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal
12:03
Foncier camerounais : l'affaire Japoma, symbole d'un État qui se contredit lui-même

Foncier camerounais : l'affaire Japoma, symbole d'un État qui se contredit lui-même

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur

évènement

Vidéo

Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb

L'actualité en vidéo