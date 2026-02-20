Camer.be
Le rev Paul ZANG combat le laxisme spirituel.
Le constat est alarmant, poignant, déchirant et conscientisant ,tout part de ce mercredi 18 février 2026 , il est 20h 30 ; lorsque l'homme de Dieu longe le couloir qui mène  tout droit vers le pupitre centrale de l'autel tenant entre ses  mains son micro et sa bible , tout à coup un calme se fait ressentir au sein de l'assemblée. 

L'esprit de l'homme de Dieu et son onction qu'il transporte inonde la salle s'adressant ainsi  dans un franc parler au peuple de Dieu .

Premier point " LE COMPORTEMENT DES CHRÉTIENS À L'ÉGLISE" ; d'après l'oint de l'Éternel dans nos églises on observe ceux qui cherchent Dieu dans la froideur ; prie avec relâche ; ceux qui ont le zèle pour les choses du royaume, mais on encore un pied chez les féticheurs, marabouts, prêtres exorcistes etc..

La Chapelle de la Grâce est un centre de prières, de guerre  voici comment l'homme de Dieu le Rev. Paul ZANG décrypte de manière terre à terre cet expression , lorsqu'on est dans une église où l'onction et la délivrance coulent , il ne faut pas blagué  avec . À ce niveau le Rev. Paul ZANG lance ici une perche aux parents , chaque parent qui entre à la Chapelle de la Grâce doit venir étant préparé pour venir en découdre avec les malédictions familiales, les batailles et les étoiles détournées de nos enfants . Sortons des distractions, ton titre à l'église , au sein de la société ne change pas ton sang quand il s'agit des batailles de famille.

Le deuxième point inscrit à l'ordre du jour, au soir du 18 février 2026 . "LES MYSTÈRES DU TÉRÉBINTHE".

Comme un père qui veut le bien de ses enfants et ne veut en perdre aucun , cette phrase refait sur face , "Née de Nouveau" il faut être sorcier pour penser que n'être de nouveau te confère encore ce droit , et ce privilège d'aller encore consulter les marabouts, charlatans, féticheurs, voyants etc .

Il va encore plus loin dans les profondeurs, tu es né de nouveau tu as encore le chapelet , les livres de prières, la Croix accroché sur le mur de ton salon .Quand on accepte JESUS CHRIST le vrai il faut être radical,  Fou précise l'homme de Dieu devant l'assemblée venu nombreux prendre part à ce culte de délivrance . Jésus Christ le vrai dérange les sorciers lorsqu'on l'accepte véritablement dans nos vies . Chacun de nous doit être capable de dire la chose qui le réclame dans sa famille voilà à ce niveau où intervient les MYSTÈRES DU TÉRÉBINTHE ( lieu de séparation, déconnexion,  purification) ,selon le livre de la Genèse 35 : 1- 20. L'histoire de Rachel fille de Laban et épouse d'un appelé de Dieu JACOB traîne avec elle les fétiches de son père qui ont occasionnés sa mort parcequ'elle a refusé de se dépouiller de ces "dieux étrangers".

L'homme de Dieu le Rev. Paul ZANG voudrait que l'histoire de Rachel serve de leçon à tous ses personnes là qui croient encore aux idoles, aux fétiches, aux objets laissés par un ancêtre pour garder la famille , pourtant née de nouveau , et ayant confessé le seigneur Jésus Christ comme sauveur et seigneur . Une prise de conscience radical avec un total dépouillement devant le térébinthe ( délivrance).

Il termine en disant, à la chapelle de la grâce, le Jésus Christ que l'on sert et prêche ne se mélange pas , dans le règne spirituel il n'y a pas de mélange ; c'est un Dieu de "RELATION et non de RELIGION"

