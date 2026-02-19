CAMEROUN :: Daquin Cédric Awouafack finaliste du prestigieux prix international de poésie :: CAMEROON

L'annonce a été faite par le poète camerounais Daquin Cédric Awouafack, il ya quelques jours sur les réseaux sociaux, pour la troisième fois, après les éditions 2019 et 2023, son poème "atteindre la reviviscence" vient d'être sélectionné par le jury comme finaliste du prestigieux prix Sédar Senghor dans la section " Environnement et Migrations".

Selon l'auteur , cette reconnaissance revêt une dimension particulière, car elle s'inscrit dans la continuité d'un parcours poétique amorcé avec ce prestigieux prix après avoir reçu des mentions spéciales en 2019 pour "La terre tombe malade" et en 2023 pour "Néogéographe", me voici aujourd'hui parmi les finalistes de cette édition 2025.

Le poème présenté, "Atteindre la reviviscence", est né d'une observation quotidienne et d'une double appartenance. Travailler au Ministère de l'Agriculture m'offre une fenêtre privilégiée sur les mutations profondes de nos terroirs, sur le dialogue intime mais souvent douloureux entre l'homme et son environnement.

C'est de cette proximité avec la terre, de cette écoute des souffrances écologiques mais aussi des résistances silencieuses, qu'a germé l'écriture de ce texte. Dans ce poème, j'ai voulu tisser ensemble les fils visibles et invisibles qui lient la migration à la dégradation environnementale. Le lac Tchad qui se retire, les côtes que la furie des eaux dévore, la déforestation qui dépouille nos paysages comme une alopécie, autant de blessures qui deviennent des routes, des départs forcés, des traversées. Mais "Atteindre la reviviscence" n'est pas un chant de désespoir. C'est une proclamation de résistance. Comme la mangrove dont les racines s'épousent face au naufrage, j'ai voulu célébrer cette capacité qu'ont les humains, les terres et les mémoires à renaître, à trouver la rosée même dans la nuit tombée sur les oasis.

Cette écriture est ma manière d'être, comme je le dis dans le poème, "le dernier géologue de l'Anthropocène" non pour mesurer l'étendue des dégâts, mais pour sonder les strates où la vie persiste, où la reviviscence est encore possible. C'est un pèlerinage poétique où je brûle "les scories de [mon] âme" pour mieux laver mon être dans le vent du désert. Recevoir cette reconnaissance pour la troisième fois est un signe puissant que la poésie reste une voix nécessaire pour dire les fractures de notre monde, mais aussi pour allumer "des bougies sur les rivages".

Un immense merci au président du jury Pap Khouma, au président de l'Académie Cheikh Tidiane Gaye, et à tout le comité pour leur confiance renouvelée.

On précise que la proclamation des résultats aura lieu le 9 mai 2026 du côté de Milan.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Daquin Cédric Awouafack est un poète et mathématicien camerounais né en 1994 à Tchouadeng, un village de Dschang où l'on cultive la terre autant que le langage. Docteur en mathématiques et Ingénieur statisticien économiste formé à l'Institut Sous-régional de Statistique et d'Économie Appliquée (ISSEA), il travaille aujourd'hui à la Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Parallèlement à sa carrière scientifique, il nourrit une œuvre poétique remarquée, maintes fois distinguée notamment par le Prix Matiah Eckhard 2018, le Prix littéraire National Jeunes Auteurs 2018, le Prix la Différence 2022, et une sélection au Grand prix de poésie Thomas-Sankara 2024. Ses textes paraissent dans diverses revues et anthologies.

