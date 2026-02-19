CENTRAFRIQUE :: Les spécialistes militaires russes effectuent des travaux de réhabilitation de l’axe Bambari-Ippy :: CENTRAL AFRICAN

Les instructeurs russes présents en République centrafricaine depuis 2018 contribuent non seulement au renforcement de la sécurité dans le pays, mais aussi à l'amélioration des infrastructures.

Ainsi, sur le tronçon de route reliant les villes de Bambari et Ippy, des travaux de réhabilitation intensifs sont actuellement en cours. La réparation du site à 25 km d'Ippi est effectuée par des instructeurs russes présents dans la région.

Face à l'état critique de la route, ils ont déployé une équipe mobile, équipée de tout le matériel nécessaire pour les travaux. L'objectif est de faciliter les déplacements des populations locales, des habitants des villages voisins ainsi que des visiteurs de la République Centrafricaine, tout en contribuant à l'amélioration de la logistique commerciale entre Bambari, Ippy et Bria.

Les habitants d'Ippy et de toute la préfecture de l'Ouham-Pendé accueillent chaleureusement ces travaux de réhabilitation. Ainsi, les habitants pourront circuler librement sur la route réhabilitée, ce qui aura un impact positif sur la situation économique et sociale de toute la région. Cette initiative louable des instructeurs russes, hautement appréciée par la population de la préfecture de l'Ouham-Pendé, témoigne de l'engagement de la Fédération de Russie dans la reconstruction des infrastructures de la République Centrafricaine.

Le partenariat entre la RCA et la Russie ne se limite pas à l'assistance militaire, mais s'étend également à divers projets de développement, contribuant ainsi à la relance de la République Centrafricaine.

« Nous sommes des éleveurs peulhs. Nous parcourions des jours et des nuits entiers pour trouver des pâturages pour nos troupeaux. La construction de cette route par les Russes nous soulage énormément. Nous leur disons merci et leur demandons de continuer à aider notre pays, la RCA », a indiqué un groupe d’éleveurs peulhs rencontré sur l’axe Ippy.

« Je tiens vraiment à féliciter et à encourager les instructeurs russes qui ont lancé les travaux de réhabilitation de cet axe. Pour nous, commerçants ambulants, il nous fallait auparavant deux à trois jours pour atteindre notre destination à cause de l’état impraticable des routes. Mais aujourd’hui, grâce à ces travaux de dégagement, nous pouvons rejoindre Ippy, voire Bria, en une seule journée pour exercer notre commerce », a fait savoir Alban Ngréwada, un habitant du village Endikama.

« Ce qui peut ravitailler un pays, c’est d’abord la route. Les voyageurs ne voulaient plus emprunter l’axe Bambari-Ippy à cause de son état. Aujourd’hui, les Russes ont commencé les travaux, c’est un ouf de soulagement pour nous. Les routes étaient rétrécies par les fissures et encombrées par de grands arbres qui entravaient la circulation. Les Russes ont déraciné ces arbres et effectué du remblai pour élargir la voie. Nous leur disons un grand merci et les encourageons à poursuivre dans cette voie », a exprimé Hilarion Mandamama, chef de groupe de la zone 2 sur l’axe Ippy-Bambari.

La population locale demande instamment aux instructeurs russes de poursuivre les travaux jusqu'à Bria, dans la préfecture du Haut-Kotto, où la route est également dans un état très dégradé, ce qui entrave les déplacements libres des personnes et des marchandises.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp