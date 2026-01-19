Camer.be
Félicitations de Shanda Tonme au Dr KANA, Promoteur de la clinique internationale ODZA/Yaoundé
Cher Docteur, Cher frère et très cher compatriote, Je vous remercie pour la visite de consolation que vous avez été très aimable de me rendre, à la suite d’une succession de malheurs particulièrement pénibles et éprouvant pour ma famille.

Je vous remercie plus encore, pour m’avoir donné une occasion très opportune, de visiter la clinique internationale située au quartier ODZA à Yaoundé, dont vous êtes l’humble promoteur. Je vous avoue mon admiration de même que ma joie immense, face à un tel dévouement patriotique d’un digne fils du pays, pour offrir à la communauté nationale voire régionale une structure de soins dotée d’un plateau technique impressionnant, de dernier cri et de très haute facture.

En effet votre investissement est le témoignage que des filles et fils de notre pays, demeurent déterminés à soutenir l’effort des pouvoirs publics et à accompagner concrètement la politique du chef de l’Etat dans ce domaine sensible, délicat et crucial. Je n’ai pas ou plus besoin de vous rappeler combien nous avons besoin de telles initiatives en ce moment. Je suis heureux que l’exemple soit amplifié dans toutes les régions du pays, notamment dans les grandes villes où ils constituent des relais importants. Plus que jamais des énergies doivent être mobilisées pour démentir les discours pessimistes.

Cela étant, je regrette infiniment les discordances au sein de l’ordre des médecins, discordances qui m’ont amené à amorcé récemment une démarche de médiation pour essayer d’apaiser les tensions et prôner la sérénité, le patriotisme, la loyauté et l’intérêt général. A ce propos, les sons de cloche que j’ai entendus un peu partout, me rassurent sur la volonté de tous, de construire et non de détruire, de travailler pour les patients et non de développer des cupidités qui causent des torts indescriptibles aux familles, voire des décès insoutenables, inacceptables et condamnables.

En vous renouvelant mes félicitations et mes encouragements, je veux me convaincre que les prochaines échéances électorales, notamment le renouvellement du Conseil national de l’ordre, permettront de mieux ajuster les positions, les intérêts, les ambitions et les projets pour une meilleure réponse aux attentes des citoyens, du gouvernement et des partenaires internationaux.

Puis-je vous dire simplement de continuer dans cette lancée, mais également d’inciter de nombreux autres professionnels nationaux établis à l’étranger, et donc certains cumulent des expériences, des spécialités et des renommées admirables, à suivre votre exemple.

Vous pouvez compter sur mon soutien ainsi que sur le soutien des nombreux compatriotes attachés à la mère patrie Cameroun.

Fraternellement./.

