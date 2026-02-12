CAMEROUN :: Livre: "Une preuve d'adultère indélébile"de François Judes Nama Meyongo, présenté à la presse :: CAMEROON

La préparation au mariage dans un contexte de modernisme nœud centrale du premier jet littéraire de l'auteur François Judes Nama Meyongo.

C'est dans son ouvrage de 100 pages publié en 2025 et paru aux éditions Afredits intitulé : "une preuve d'adultère indélébile" que le jeune auteur par ailleurs professeur de lycée d'enseignement général pause les jalons d'une société africaine donc la question de l'infidélité féminine engendré au sein d'une union en dérive

On précise que l'auteur François Judes Nama Meyongo était face à la presse hier pour présenter et dédicacer cet œuvre qui selon l'analyse du préfacier Dr Antoine Beauvard Zanga , ce roman aborde des thématiques qui concernent la jeunesse, les parents et les enseignants, dès l'entame du premier chapitre de cet œuvre " ce soir là, je n'avais pas reconnu ma mère » on sent venir le drame , la querelle l'intrigue .

Quel qu’en soit nos arguments, nos colères le poids de la décision revient au chef de famille , il accuse par ailleurs l'État du Cameroun qui ne promet pas suffisamment le regroupement des fonctionnaires ( adultère) au delà de cette belle histoire judes l'auteur sait séduire le lecteur, il sait raconter , nous devons éduqués nos familles pour ne pas tomber dans les pièges tels que mentionné tout au long de ce roman . La question du secret et de l'adultère sont des thématiques majeurs de ce roman.

Derrière ce titre charmeur " une preuve d'adultère indélébile " se cache la peur ,les remords , l'auteur aborde l'infidélité féminine, le jeune professeur de lycée s'impose comme un pédagogue sur la question liée à la préparation au mariage dans un contexte de modernisme.

Cet œuvre temporelle et à temporelle d'après le regard du professeur de français au en service au lycée de Mbalmayo, panéliste lors de cette conférence dédicace Yolaine Temfack la femme à cause de son émancipation se croit avoir les mêmes pouvoirs que l'homme , à quel moment nous femmes sommes nous prêtes pour le mariage , quel type d'amitié pour une femme marier affirme t-elle après des longues nuits de lecture de cet œuvre tinté de larmes et d'interrogations. Selon elle l'actrice principale du roman Sabitou n'avait pas l'expérience d'une femme mariée.

Cependant selon l'auteur François Judes Nama Meyongo,ce récit est inspiré suite à une observation des proches brisés, fragilisés autour de moi. La famille pour moi c'est l'organe de base de la société, si une cellule est touchée il y aura des répercussions. L'auteur face à la presse affirme que dans cet œuvre l'infidélité féminine et masculine est mise à nue ; un cri d'alarme qui vient sensibiliser la société , selon lui en Afrique c'est la femme qui éduque , c'est un socle ( préparation au mariage jadis par des rites ancestrales scissa) . En somme pour l'auteur on devrait redéfinir l'éducation de la jeune fille / garçon afin d'être une bonne épouse, et par ailleurs que ce roman , premier jet littéraire apporte beaucoup de lumière pour ceux qui vont le lire .

Le roman de François Judes Nama Meyongo est donc disponible aux éditions Afredits au prix de 5000 FCFA au numéro 689-809-968 , site www.afredit.com

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp