Camer.be
Franco Tongya opte pour le Cameroun
CAMEROUN :: SPORT

Franco Tongya opte pour le Cameroun :: CAMEROON

Le paysage du football camerounais s’enrichit d’un nouveau visage. À 23 ans, l’attaquant Franco Tongya, né à Torino en Italie a officiellement décidé de défendre les couleurs du Cameroun sur la scène internationale. Un choix fort pour ce joueur de football, formé en Italie et passé par les sélections de jeunes italiennes.

Actuellement sous contrat avec Gençlerbirliği en Turquie, Tongya poursuit sa progression dans un environnement compétitif. Joueur offensif polyvalent, capable d’évoluer sur les ailes comme dans un rôle plus axial, il s’est distingué par sa qualité technique, sa mobilité et sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant.
Un virage décisif dans sa carrière

Après avoir représenté l’Italie dans les catégories de jeunes, Franco Tongya disposait de la possibilité de choisir sa nationalité sportive au niveau senior. Son engagement en faveur du Cameroun marque un tournant majeur et traduit une volonté claire de s’inscrire dans le projet des Lions Indomptables.

Cette décision intervient dans un contexte où la sélection camerounaise cherche à rajeunir et densifier son secteur offensif. L’intégration de profils issus de la diaspora fait partie d’une dynamique visant à renforcer la compétitivité de l’équipe nationale sur les échéances à venir.

Un atout pour l’avenir

Évalué à environ 2,5 millions d’euros sur le marché des transferts, Tongya représente un potentiel certain. Son expérience acquise dans le football européen pourrait apporter fraîcheur et créativité à l’animation offensive camerounaise.

Pour le joueur, rejoindre la tanière des Lions Indomptables constitue une opportunité de franchir un nouveau palier et de s’illustrer lors des grandes compétitions continentales et internationales. 

Pour le Cameroun, c’est l’arrivée d’un talent supplémentaire dans une quête permanente de performance et de renouveau.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SPORT

Franco Tongya opte pour le Cameroun
Club Brugge rivalise avec Atletico Madrid en barrages de C1
Une arbitre enceinte officie un match international et redéfinit le sport
Joseph-Antoine Bell invité au sommet mondial du football au Caire le 6 février
Bundesliga : Union Berlin défie Eintracht Frankfurt
En regain de forme, Manchester City affronte Tottenham Hotspur
Naples joue gros face à Chelsea en Ligue des Champions
« Je ne lui dois rien » : Onana règle ses comptes avec Eto'o
GEREMI NJITAP ATTAQUE FRONTALEMENT LA FECAFOOT
Guibaï Gatama fracasse la FECAFOOT : « L'hôpital se moque de la charité »
David Pagou : Double Casquette Historique au Coton Sport de Garoua
Faillite de la CAF : Pourquoi Patrice Motsepe doit démissionner immédiatement
Devenez Rédacteur

Les + récents

09:43
Les spécialistes militaires russes effectuent des travaux de réhabilitation de l’axe Bambari-Ippy

Les spécialistes militaires russes effectuent des travaux de réhabilitation de l’axe Bambari-Ippy
08:59
Daquin Cédric Awouafack finaliste du prestigieux prix international de poésie

Daquin Cédric Awouafack finaliste du prestigieux prix international de poésie
08:14
Franco Tongya opte pour le Cameroun

Franco Tongya opte pour le Cameroun
00:52
Affaire Martinez Zogo : les témoins accablent la DGRE, Eko Eko mis hors de cause

Affaire Martinez Zogo : les témoins accablent la DGRE, Eko Eko mis hors de cause
00:21
Ramadan et Carême au Cameroun : quand la Présidence tend la main aux plus vulnérables du Diamaré

Ramadan et Carême au Cameroun : quand la Présidence tend la main aux plus vulnérables du Diamaré

SPORT :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo