Franco Tongya opte pour le Cameroun

Le paysage du football camerounais s’enrichit d’un nouveau visage. À 23 ans, l’attaquant Franco Tongya, né à Torino en Italie a officiellement décidé de défendre les couleurs du Cameroun sur la scène internationale. Un choix fort pour ce joueur de football, formé en Italie et passé par les sélections de jeunes italiennes.

Actuellement sous contrat avec Gençlerbirliği en Turquie, Tongya poursuit sa progression dans un environnement compétitif. Joueur offensif polyvalent, capable d’évoluer sur les ailes comme dans un rôle plus axial, il s’est distingué par sa qualité technique, sa mobilité et sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant.

Un virage décisif dans sa carrière

Après avoir représenté l’Italie dans les catégories de jeunes, Franco Tongya disposait de la possibilité de choisir sa nationalité sportive au niveau senior. Son engagement en faveur du Cameroun marque un tournant majeur et traduit une volonté claire de s’inscrire dans le projet des Lions Indomptables.

Cette décision intervient dans un contexte où la sélection camerounaise cherche à rajeunir et densifier son secteur offensif. L’intégration de profils issus de la diaspora fait partie d’une dynamique visant à renforcer la compétitivité de l’équipe nationale sur les échéances à venir.

Un atout pour l’avenir

Évalué à environ 2,5 millions d’euros sur le marché des transferts, Tongya représente un potentiel certain. Son expérience acquise dans le football européen pourrait apporter fraîcheur et créativité à l’animation offensive camerounaise.

Pour le joueur, rejoindre la tanière des Lions Indomptables constitue une opportunité de franchir un nouveau palier et de s’illustrer lors des grandes compétitions continentales et internationales.

Pour le Cameroun, c’est l’arrivée d’un talent supplémentaire dans une quête permanente de performance et de renouveau.

