FRANCE :: CLAUDE LE ROY A SAUVE L’ETHIQUE DU JEU GRACE A SA CONNAISSANCE DE L’AFRIQUE

Claude Le Roy, le faiseur de rois , quand la sagesse africaine a sauvé une finale de CAN

Claude le Roy restera dans l’histoire du football africain comme l’homme qui a le mieux compris l’âme sportive africaine. Il est et demeure l’homme dont la parole pèse plus lourd que les cris d’un stade, plus fort que la colère d’un vestiaire, plus durable que le fracas d’une polémique. Claude Le Roy est de ceux-là. Lors de cette finale de la Coupe d’Afrique des Nations, alors que la tension atteignait son paroxysme et que la tentation du retrait planait dans l’esprit des joueurs sénégalais, Sadio Mané a posé un acte de grandeur rare : il a demandé conseil. Non pas à n’importe qui. A Claude Le Roy, l’homme que beaucoup surnomment à juste titre le faiseur de rois du football africain. « Il m’a dit : Non, il faut rester. Il faut jouer. » Cette phrase, simple en apparence, a sans doute pesé plus lourd que toutes les décisions arbitrales de la soirée.

L’humilité du leader, la sagesse de l’aîné

Dans un football moderne souvent dominé par l’ego, l’instant est fort . une star mondiale qui se tourne vers ses aînés, Claude Le Roy, Mamadou Niang, El Hadji Diouf. Ce geste dit tout. Il raconte l’humilité de Mané, mais surtout la continuité entre les générations, cette chaîne invisible qui relie le football africain d’hier à celui d’aujourd’hui. Claude Le Roy, comme Hervé Renard, appartient à cette caste rare des bâtisseurs. Partout où il est passé – Cameroun, Sénégal, Congo – il a non seulement entraîné des équipes, mais il a aussi façonné des mentalités. Il a compris très tôt que pour réussir en Afrique, il fallait d’abord respecter l’âme africaine du football, accepter ses codes, ses élans, ses mœurs, sa spontanéité. À ce titre, Claude Le Roy n’est pas seulement un technicien. Il est un pédagogue, un historien vivant, un passeur de valeurs. Comme Cheikh Anta Diop l’a été pour la pensée africaine, Claude Le Roy l’est pour le football du continent.

Le courage d’assumer

Suivre ce conseil, c’était accepter un risque immense : rester, jouer, et assumer le verdict du terrain, même en cas d’injustice perçue. C’est là que réside la grandeur de Sadio Mané et de cette équipe ; le courage de continuer, là où la réaction instinctive « au quartier », diront certains, aurait été de partir tous ensemble. Ce choix a révélé une chose essentielle ; le Sénégal n’était pas seulement là pour gagner un trophée, mais défendre une certaine idée du football africain. Cette CAN restera aussi marquée par les débats autour de l’arbitrage. Certaines attitudes, certains gestes, certaines séquences ont interpellé observateurs et supporters : la gestion des temps forts, l’atmosphère après le penalty manqué, le manque apparent d’émotion collective sur des actions décisives, la lecture psychologique de certains tirs dans un contexte de finale.

Ces éléments, pris isolément, ne prouvent rien. Mais leur accumulation a nourri un malaise, un sentiment diffus d’incompréhension, voire d’injustice, partagé par une partie du public africain. Ce malaise dit quelque chose de plus profond ; le rapport encore fragile entre les institutions du football africain et la confiance populaire. Ce que l’histoire retiendra, cependant, ce n’est pas la polémique, mais le choix du Sénégal de ne pas faire exploser la finale, de rester, de jouer, et de gagner sur le terrain.

Bravo à Claude Le Roy. Vous avez sauvé l’Afrique… ce soir-là. En restant sur la pelouse, les Sénégalais ont évité que cette CAN ne bascule dans le chaos. Ils ont permis que le débat reste footballistique, et non institutionnel. Ils ont sauvé l’image de la compétition, malgré ses imperfections. Et au cœur de cette décision historique, il y avait la voix calme d’un homme de ce grand homme qu’est Claude Le Roy. Gloire éternelle à Claude Le Roy. L’Afrique doit beaucoup à cet homme. Un jour, peut-être, un monument lui sera dédié. Mais en attendant, il vit déjà dans la mémoire collective du football africain, immortel, non pas par les titres, mais par l’héritage. Bravo à Claude Le Roy pour le conseil. Bravo à Sadio Mané pour l’humilité et le courage. Bravo au staff et à toute l’équipe sénégalaise. Hier soir, c’est une leçon d’Afrique qui a été donnée dans le sport noble.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp