CAMEROUN :: Coupure d’électricité à Yaoundé : Le quartier Mvan plongé dans le noir depuis 5 jours :: CAMEROON

Depuis cinq jours, le quartier Mvan, situé dans la zone industrielle de Yaoundé, est privé d’électricité. Une situation qui plonge des milliers de foyers et entreprises dans une profonde détresse. Plus grave encore, les agents de ENEO, l’entreprise en charge de la distribution de l’énergie, ont retiré le transformateur alimentant la zone, sans fournir d'explication aux riverains. Depuis, aucun retour ni communication officielle n’a été faite, laissant la population dans l’incertitude.

Des conséquences multiples

Cette panne prolongée affecte de nombreux aspects de la vie quotidienne :

- Commerces et entreprises paralysés : Les activités commerciales sont à l’arrêt, notamment celles dépendantes de la chaîne du froid.

- Ménages en difficulté : Sans électricité, la conservation des aliments devient impossible, augmentant le gaspillage.

- Inquiétudes pour la sécurité : L'absence d'éclairage public favorise l'insécurité et la criminalité nocturne.

- Télécommunications perturbées : Sans énergie, la recharge des téléphones et l'utilisation d'Internet deviennent compliquées.

Une situation qui suscite la colère

Les habitants du quartier de Mvan ne cachent pas leur exaspération face à cette situation. Beaucoup d’entre eux ont multiplié les démarches auprès des bureaux d’ENEO, mais sans succès. Ils dénoncent un manque de transparence et un silence inexplicable de la part des autorités concernées.

Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient, avec des appels pressants à une intervention rapide. Certains riverains envisagent des actions collectives pour se faire entendre.

Appel à une résolution rapide

Face à l'urgence de la situation, les populations de Mvan demandent une intervention immédiate des autorités pour le remplacement du transformateur et le retour de l'électricité. Une communication officielle d'ENEO est attendue pour clarifier les raisons de cette coupure prolongée et apporter une solution définitive.