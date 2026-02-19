Camer.be
Paul Biya, 93 ans : le plus vieux président du monde face à Khamenei et Trump
CAMEROUN :: LE SAVIEZ-VOUS

CAMEROUN :: Paul Biya, 93 ans : le plus vieux président du monde face à Khamenei et Trump :: CAMEROON

Il est le doyen incontesté des chefs d’État. Le 13 février, Paul Biya a célébré son 93e anniversaire, repoussant un peu plus les limites de la gérontocratie africaine. Une longévité biologique qui interroge, alors que le président camerounais cumule désormais 43 ans de pouvoir absolu. Derrière les images calibrées du gâteau d’anniversaire, se joue une réalité politique sidérante : la gouvernance par l’âge.

Dans le panthéon des présidents âgés, Paul Biya devance largement ses contemporains. L’ayatollah iranien Ali Khamenei (86 ans) et le président élu américain Donald Trump (79 ans) paraissent presque jeunes à côté de lui. Seul Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le dictateur de Guinée équatoriale (83 ans), tient la comparaison, mais avec un léger retard à l’allumage. Pourtant, l’âge n’est qu’un chiffre. C’est le mariage de l’âge et du temps de règne qui transforme Biya en anomalie politique mondiale.

Pourquoi cette longévité extrême devient-elle un marqueur stratégique ?

Au-delà du simple record, la longévité au pouvoir de Paul Biya révèle un système de verrouillage total. Avec 43 années à la tête du Cameroun, il se classe deuxième du classement africain, talonné par Obiang (46 ans) et devançant Denis Sassou Nguesso (41 ans) ou Yoweri Museveni (40 ans). Ces chiffres ne sont pas anodins : ils reflètent une captation de l’appareil d’État, une neutralisation des contre-pouvoirs et une réécriture permanente des règles constitutionnelles. Chaque anniversaire est un rappel que l’alternance ne fait pas partie du vocabulaire politique local.

Comment le régime fonctionne-t-il malgré cette vacuité physiologique ?

La machine tourne sur un mode dégradé mais efficace. Le gouvernement n’est pas remanié. Le calendrier électoral reste flou. Les "guerres de clans" à Yaoundé s’intensifient, chaque faction préparant l’après-Biya sans jamais l’évoquer ouvertement. Pendant ce temps, le président fête son anniversaire en famille, laissant ses barons s’entre-déchirer. Le pouvoir devient un symbole, une icône immobile, tandis que l’exécutif quotidien est abandonné aux luttes intestines et aux technocrates. L’absence de communication renforce l’aura mystique d’un chef invisible mais omniprésent.

Quels sont les enjeux stratégiques de cette gérontocratie ?

À court terme, cette situation garantit la stabilité par l’immobilisme. Les équilibres ethniques et financiers sont maintenus. À long terme, elle prépare une transition chaotique. Plus Biya vieillit, plus la succession devient une menace existentielle pour le régime. L’armée, les élites et la communauté internationale observent ce corps vieillissant comme le symbole d’une Afrique qui refuse de passer le flambeau. Dans un monde où l’âge moyen des dirigeants baisse ailleurs, le Cameroun incarne un archaïsme stratégique.

L’histoire politique africaine nous apprend que les régimes les plus longs sont souvent les plus fragiles au moment de la rupture. Alors que Biya souffle ses 93 bougies, une question reste suspendue : le système résistera-t-il à l’absence programmée de son pilier ?

#PaulBiya #Cameroun #PolitiqueAfricaine #Longévité #Record #Khamenei #Trump #Gérontocratie #Afrique #Président

