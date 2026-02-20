Camer.be
Massacre de Ngarbuh : 3 soldats condamnés à 10 ans après le meurtre de 22 civils au Cameroun
CAMEROUN :: SOCIETE

Massacre de Ngarbuh : 3 soldats condamnés à 10 ans après le meurtre de 22 civils au Cameroun :: CAMEROON

Six ans. C'est le temps qu'il aura fallu aux familles des victimes du massacre de Ngarbuh pour entendre un verdict. Le 19 février 2026, trois militaires camerounais ont été condamnés à des peines allant de 5 à 10 ans de prison ferme. Vingt-deux civils avaient été tués. Zéro réparation n'a été accordée aux familles.

Le 14 février 2020 : une attaque militaire tue 22 civils dans le Nord-Ouest Cameroun

Le 14 février 2020, des soldats armés attaquent les villages Ngarbuh I et III dans la région du Nord-Ouest Cameroun, en pleine crise anglophone. En quelques heures, 22 civils sont tués : des femmes enceintes, des enfants, des personnes âgées. Des habitations sont incendiées et détruites.

Le Tribunal Militaire de Yaoundé a statué le 19 février 2026 sur quatre accusés. Haranga Gilbert et Tata Nfor Maxwell, alias Bullet, sont condamnés à 10 ans de prison ferme chacun. Baba Guida à 8 ans. Sanding Sanding Cyrille à 5 ans. Tata Nfor, jugé par défaut, demeure en fuite.

La pression internationale, seul moteur d'une justice longtemps bloquée

Ce verdict intervient dans un contexte de pression internationale croissante. Depuis 2016, la crise anglophone au Cameroun a produit des centaines de violations documentées des droits humains. Les poursuites judiciaires sont restées quasi inexistantes pendant des années. Human Rights Watch, Amnesty International et des avocats locaux ont maintenu une pression constante sur les autorités.

La reconnaissance partielle des faits par le gouvernement camerounais, intervenue en 2020 sous contrainte internationale, a ouvert la voie au procès. Sans cette pression externe, le dossier aurait probablement été étouffé.

Des peines prononcées pour meurtre, incendie et violences sur femme enceinte

Les chefs de poursuite retenus sont précis : violation de consigne, coaction de meurtre, incendies, destructions, et pour Haranga Gilbert spécifiquement, violences sur femme enceinte. Le tribunal a rendu un jugement contradictoire pour trois accusés, et par défaut pour le quatrième.

Les avocats des victimes, Mes Menkem Sother et Massi Georgie, ont obtenu que leurs clients soient reçus en tant que parties civiles. Mais le tribunal a déclaré leurs demandes d'indemnisation des victimes « non justifiées ». Résultat : aucune réparation financière n'est accordée aux familles des 22 morts.

Les parties ont 10 jours à compter du prononcé pour faire appel, et 10 jours à compter de la signification pour faire opposition.

Un précédent judiciaire historique, mais une justice incomplète pour les familles

À court terme, ce verdict constitue un précédent judiciaire inédit dans le traitement des crimes de guerre présumés commis pendant la crise anglophone camerounaise. Il démontre qu'une condamnation de militaires au Cameroun est possible, même dans un contexte de conflit interne.

À long terme, la portée reste limitée. L'absence de réparation civile fragilise la légitimité du jugement aux yeux des familles et des organisations de droits humains. Le fait que Tata Nfor soit toujours en fuite illustre les limites de l'appareil judiciaire militaire. Et des dizaines d'autres affaires similaires restent sans suite.

La question d'une justice transitionnelle structurée avec vérité, réparation et garanties de non-répétition n'est pas posée par ce tribunal. Elle reste entière.

Ngarbuh restera-t-il un cas isolé ou le début d'une justice systématique au Cameroun ?

Le verdict du 19 février 2026 restera dans les archives comme le premier jugement condamnant des militaires camerounais pour des faits commis dans le cadre de la crise anglophone. C'est une avancée réelle, arrachée après six ans de combat judiciaire.

Mais 22 familles repartent sans un franc de réparation. Un condamné est en fuite. Et des centaines d'autres crimes documentés attendent toujours leur jour devant un tribunal.

La vraie question que pose le massacre de Ngarbuh n'est pas résolue par ce jugement : le Cameroun est-il prêt à construire une paix durable sur une justice à moitié rendue ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Ngarbuh #CriseAnglophone #Cameroun #TribunalMilitaire #JusticeMilitaire #MassacreCameroun #DroitsHumains #CrimesDeGuerre #NordOuestCameroun #Impunite

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Massacre de Ngarbuh : 3 soldats condamnés à 10 ans après le meurtre de 22 civils au Cameroun
Mort de Jeannette Tikamba : la professeure du Lycée de Nkoabang retrouvée dans un puits
Attaque de Bargaram : un terroriste Boko Haram capturé après l'assaut du camp militaire
Douala: Le Député et homme d'affaires Jean Claude Feutheu perd le titre foncier de son hôtel
Les spécialistes militaires russes effectuent des travaux de réhabilitation de l’axe Bambari-Ippy
Daquin Cédric Awouafack finaliste du prestigieux prix international de poésie
Affaire Martinez Zogo : les témoins accablent la DGRE, Eko Eko mis hors de cause
Texticules de Hugues SEUMO: Vive l’exploitation des enfants béninois
Un syndicat va en guerre contre la désinformation et invite à plus de responsabilité
Jesse Jackson est mort à 84 ans : la fin d'un géant des droits civiques américains
Drame de Nkolbisson : Une mère tue ses trois enfants et se suicide à Yaoundé
Analyse des thèmes et mécaniques de jeu sur Casino Alawin
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:29
Massacre de Ngarbuh : 3 soldats condamnés à 10 ans après le meurtre de 22 civils au Cameroun

Massacre de Ngarbuh : 3 soldats condamnés à 10 ans après le meurtre de 22 civils au Cameroun
20:02
Mort de Jeannette Tikamba : la professeure du Lycée de Nkoabang retrouvée dans un puits

Mort de Jeannette Tikamba : la professeure du Lycée de Nkoabang retrouvée dans un puits
18:58
Attaque de Bargaram : un terroriste Boko Haram capturé après l'assaut du camp militaire

Attaque de Bargaram : un terroriste Boko Haram capturé après l'assaut du camp militaire
17:09
Affaire Blanche Kandolo : le pasteur Marcello Tunasi auditionné 12h à Kinshasa

Affaire Blanche Kandolo : le pasteur Marcello Tunasi auditionné 12h à Kinshasa
16:41
Paul Biya, 93 ans : le plus vieux président du monde face à Khamenei et Trump

Paul Biya, 93 ans : le plus vieux président du monde face à Khamenei et Trump

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo