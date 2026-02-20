Camer.be
Mercato : bras de fer engagé entre Karl Etta Eyong et Levante
ESPAGNE :: SPORT

ESPAGNE :: Mercato : bras de fer engagé entre Karl Etta Eyong et Levante :: SPAIN

Le dossier Karl Etta Eyong prend une tournure explosive en Espagne. L’attaquant camerounais se retrouve désormais au cœur d’un véritable bras de fer avec son club, Levante UD, après avoir refusé une offre majeure venue de Russie.

Selon les informations révélées par le journaliste spécialisé Fabrizio Romano et relayées par GiveMeSport, le CSKA Moscou a formulé une proposition estimée à 30 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international camerounais. Une offre record que Levante serait prêt à accepter immédiatement, puisqu’elle constituerait la plus grosse vente de l’histoire du club valencien.

Un refus ferme du joueur

Mais du côté du joueur, la position est claire : Karl Etta Eyong ne souhaite pas rejoindre le championnat russe. L’attaquant de 23 ans privilégie la stabilité sportive et ambitionne plutôt un transfert vers un grand club européen lors du prochain mercato estival.

Ce désaccord profond avec sa direction aurait déjà des conséquences sportives. Sa non-titularisation lors du match face à Villarreal CF serait directement liée aux tensions internes nées de ce refus, signe que les relations entre le joueur et son club se crispent.

Levante veut vendre, Eyong veut choisir

Pour Levante, l’équation est avant tout économique. L’offre du CSKA Moscou représente une opportunité financière exceptionnelle difficile à ignorer pour un club aux moyens limités. En interne, la pression serait donc forte pour convaincre l’attaquant camerounais d’accepter le transfert.

De son côté, Karl Etta Eyong entend garder le contrôle de son avenir. Convaincu que sa progression peut l’ouvrir aux portes du très haut niveau européen, il préfère patienter quelques mois plutôt que de précipiter une décision qu’il juge contraire à son projet de carrière.

Les géants européens à l’affût

Cette situation attire déjà l’attention de plusieurs cadors européens. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Fulham FC et Everton FC surveillent attentivement l’évolution du dossier.

Alors que le mercato d’été se profile déjà à l’horizon, le cas Karl Etta Eyong pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons majeurs du football européen. Entre ambitions sportives du joueur et intérêts financiers du club, le bras de fer ne fait sans doute que commencer.

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

