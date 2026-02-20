S'agissant de cette vaste escrquerie, Shanda Tonme, par ailleurs Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (Comicodi), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (Mpdr) soutient qu’il a le devoir de prévenir toutes les victimes potentielles, des risques sérieux, directs et fondés d’escroquerie entretenue au Cameroun par une organisation étrangère dénommée Fondation Bridgin.

L'intégralité de sa sortie en dessous

Note d’information prudentielle de caractère général

A l’ATTENTION

Des institutions privées d’enseignement supérieur

Ainsi que des associations de toute nature

Au sujet des risques réels d’escroquerie par une organisation étrangère

Dénommée FONDATION BRIDGIN

Dans le contexte de relative confusion entretenue à dessein par quelques compatriotes malintentionnés, on observe de multiples actes d’escroquerie et de tentatives d’escroquerie, souvent avec le concours, l’appui, l’implication et la manipulation de personnes morales ou physiques étrangères. Ces entreprises criminelles s’opèrent souvent, de concert avec des fonctionnaires de divers niveaux dans l’appareil de l’Etat, lesquels les gratifient avec une facilitée intéressée, de documents portant le sceau officiel. La motivation est toujours la même, des promesses de financements importants venant de l’extérieur, avec des contreparties immédiates illégales, illégitimes, inappropriées et compromettantes.

Prise en charge des billets d’avion, du séjour, de l’assurance et des désirs des supposés financiers et bienfaiteurs, qui disent construire des cités universitaires, des forages, des routes, des industries.

Hypothèque du patrimoine et de tout bien en nature : bâtiments ; matériels roulant ; terrains

Cautionnement des engagements sur place et à l’étranger. Obtenir notre cachet pour aller escroquer dans d’autres pays, en mentant qu’ils ont fait des miracles chez nous, (montages photos avec)

A l’évidence il s’agit d’une mafia articulée sur des FEYMEN locaux et étrangers. En effet ils identifient bien leurs cibles, avec toujours des complicités internes aux structures et futures victimes. Les promesses se chiffrent en centaines de milliards, qui font rêver des naïfs, mais qui ne viendront jamais. Tant pis pour les idiots.

Depuis environ six ans, une organisation appelée FONDATION BRIDGIN, approche avec plus ou moins de succès, des institutions privées d’enseignement supérieur ainsi que des associations, selon le mode opérationnel et les objectifs décrits ci-dessus. Au moins une grande institution universitaire en a déjà été victime. Des procédures suite à des plaintes dans ce cas, sont en cours au Secrétariat d’Etat à la défense(PCOPS) et à la délégation générale à la sureté nationale (DPJ).

En tout état de cause, j’ai le devoir de prévenir toutes les victimes potentielles, des risques sérieux, directs et fondés d’escroquerie, qu’elles courent en ouvrant leurs portes à ces voyous. La représentation diplomatique du royaume de Belgique au Cameroun qui a été informée des agissements de cette institution dont le patron proclamé, s’affiche comme un binational Belgo-camerounais, n’a aucune idée de son existence dans notre pays, ni de ses activités et l’identité des dirigeants. En effet convoqué à maintes reprises par les enquêteurs de la Direction de la police judiciaire, sieur TANKO MOHAMADOU, président de BRIDGIN Belgique, ne s’est jamais présenté. Le MINESUP a été opportunément informé de cette situation.

Les uns et les autres sont ainsi prévenus./.