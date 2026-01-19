Présentation des vœux de Nouvel An au Ministre de la Défense du Cameroun :: CAMEROON

La cour d’honneur du Ministère de la Défense était bondée de monde, ce vendredi 16 janvier 2026, la cérémonie solennelle de présentation des vœux de Nouvel An au Ministre de la Défense, Monsieur Joseph Beti Assomo. Cet événement de haute portée institutionnelle a réuni l’ensemble des composantes civiles et militaires de la communauté de défense camerounaise.

Autour du Ministre de la Défense étaient rassemblés le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie Galax Landry ETOGA, le Secrétaire Général du Ministère de la Défense Saïd KAMSSOULOUM, le Secrétaire d'État Chargé des Anciens Combattants et des Victimes de Guerres, KOUMPA ISSA, le Général de Division Hector Marie Tchemo, Major Général de l’État-Major des Armées représentant le Chef d’État-Major des Armées, les Officiers Généraux, Officiers supérieurs et subalternes, les Sous-officiers, Officiers mariniers, militaires du rang, gendarmes, sapeurs-pompiers, anciens combattants, ainsi que les personnels civils du Ministère de la Défense. Des attachés de défense et de sécurité intérieure des pays amis du Cameroun, des invités spéciaux et des représentants des médias ont également honoré la cérémonie de leur présence.

Au nom de l’ensemble du personnel du MINDEF, le Général de Division Hector Marie Tchemo, Major Général de l’État-Major des Armées représentant le Chef d'état major des armées, a adressé les vœux de Nouvel An au Ministre de la Défense, rappelant que la discipline, le respect et la loyauté sont les maîtres mots de l'armée

Dans son allocution, le Ministre de la Défense a situé la cérémonie dans un contexte international marqué par une instabilité sécuritaire persistante, la multiplication des conflits armés, l’aggravation des rivalités stratégiques entre grandes puissances et une altération progressive du multilatéralisme. À ces menaces classiques s’ajoutent désormais des défis non conventionnels, notamment les cyberattaques, la désinformation et l’utilisation stratégique et malveillante de l’intelligence artificielle, qui redéfinissent profondément les modalités de la conflictualité contemporaine.

Le cyberespace a été présenté comme un nouveau champ de confrontation, une véritable arène où acteurs étatiques et non étatiques, souvent sans visage, s’attaquent aux infrastructures vitales des États, aux systèmes financiers, aux institutions politiques et aux bases de données sensibles, avec des répercussions directes sur la sécurité internationale, l’économie mondiale et les flux migratoires. Cette dynamique contribue à l’émergence d’un ordre international de plus en plus fragmenté, imprévisible et conflictuel.

Sur le plan national, le Ministre de la Défense a relevé le caractère particulier de l’année 2025 pour les Forces de Défense camerounaises, marquée par d’importantes décisions prises par le Chef de l’État, Chef des Forces Armées. Il s’agit notamment des promotions, par décrets du 15 juillet, de plusieurs Généraux de Brigade et Contre-Amiraux aux grades de Généraux de Division et de Vice-Amiraux, ainsi que de nombreux Officiers supérieurs aux grades de Généraux de Brigade et de Contre-Amiral.

Le Ministre a également rappelé le Message à la Nation du Président de la République du 31 décembre 2025, dans lequel le Chef de l’État a salué avec vigueur le professionnalisme des Forces de Défense et de Sécurité dans la préservation de l’unité, de la paix et de la stabilité sur l’ensemble du territoire national. Cette reconnaissance solennelle, a-t-il souligné, doit être perçue comme un appel à davantage d’abnégation, de discipline, de loyauté et de fidélité à la Nation.

La mémoire des soldats tombés au front pour la défense de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale a été honorée et saluée par l’observation d’une minute de silence, moment de recueillement solennel partagé par l’ensemble des participants.

Une pensée particulière a également été adressée aux soldats blessés au combat, dont certains portent des séquelles physiques et psychologiques durables, avec le souhait qu’ils bénéficient d’un accompagnement renforcé en matière de santé militaire, de soutien familial et de réinsertion socio-professionnelle.

Sans dresser un inventaire exhaustif des réalisations du Ministère de la Défense au cours de l’année écoulée, le Ministre a assuré que le Haut Commandement demeure attentif aux préoccupations du personnel et poursuivra les efforts visant à améliorer l’équipement des unités, à renforcer les capacités opérationnelles, à moderniser les infrastructures militaires, à accroître l’autonomie stratégique et à améliorer les conditions de vie et de travail des personnels.

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité du respect strict des consignes sur l’ensemble des théâtres d’opérations, du maintien de relations professionnelles, courtoises et sereines avec les populations civiles, ainsi que de l’application rigoureuse, équitable et impartiale de la loi. La rigueur militaire, a-t-il rappelé, doit également s’étendre aux comportements dans l’espace numérique.

Le Ministre de la Défense a enfin mis en garde contre les discours pernicieux fondés sur la désinformation, les faits altérés et les appels au repli identitaire, visant à démobiliser les troupes. Il a rappelé que la loyauté, la neutralité politique, le respect de la hiérarchie et l’esprit de sacrifice constituent les piliers fondamentaux de l’institution militaire camerounaise.

La cérémonie s’est achevée par la présentation collective des vœux de Nouvel An au Ministre de la Défense par l’ensemble des corps civils et militaires, dans une atmosphère empreinte de solennité, de cohésion et de fierté institutionnelle.

