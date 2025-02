MTN Cameroun: 25 ans,Plus de 13 millions d’abonnés,7 500 villes et villages,98% de la population :: CAMEROON

La compagnie de téléphonie mobile a lancé la célébration de ses 25 ans d’activités au Cameroun. Des fait, Depuis février 2000, jour de lancement de ses opérations la filiale camerounaise du Groupe MTN est à l’avant-garde de la fourniture des solutions digitales qui contribuent durablement au progrès socioéconomique et technologique du pays. C’était à la suite de l’acquisition par le groupe sud-africain MTN de l’opérateur public camerounais Camtel Mobile.

Avec environs 6000 abonnés et un réseau disponible dans quelques grandes villes du pays à cette époque, la téléphonie mobile était un service de luxe. MTN s’engageait alors à relever le défi de fournir aux Camerounais des solutions de communication simples, innovantes et surtout accessibles.

25 ans après, pour Mitwa Ng’ambi, ancienne Directrice Générale de MTN Cameroon « Aujourd’hui, plus de 13 millions de personnes partout au Cameroun sont en contact avec leurs proches à travers notre réseau qui depuis 25 ans est en constante évolution. Ce réseau couvre actuellement près de 98% de la population dans plus de plus de 7 500 villes et villages »

MTN Cameroon a ainsi contribué à désenclaver les zones les plus reculées, à renforcer les liens entre les Camerounais et à faciliter le quotidien des populations et à améliorer la compétitivité des entreprises. Durant ce quart de siècle, l’entreprise a su transformer la téléphonie mobile en un véritable moteur de croissance et en accélérateur de développement pour le Cameroun.

L’impact de MTN Cameroon va au-delà des solutions de communication. Son activité a permis de mobiliser des ressources considérables pour l’économie nationale et les finances publiques. Au cours des 25 dernières années, MTN a investi plus de 1 370 milliards de FCFA dans le déploiement de ses infrastructures au Cameroun. L’entreprise s’est également distinguée comme l’un des plus grands contribuables, avec plus de 1 300 milliards de FCFA versés dans les caisses de l’État au titre d’impôts, taxes et redevances.

En plus de contribuer à la réduction de la fracture numérique, MTN Cameroon est un catalyseur de l’inclusion financière à travers sa filiale Fintech Mobile Money Corporation (MMC). Grâce à sa gamme de produits diversifiés, innovants et abordables MMC facilite le quotidien de plus de 5 millions de clients actifs.

Par ailleurs, MTN Cameroon a créé plus d’un millier d’emplois directs, tandis que ses opérations ont favorisé le développement d’un réseau de partenaires et fournisseurs employant plus de 11 000 personnes. D’autres secteurs de la vie nationale, notamment les secteurs sportifs et culturels, bénéficient grandement du dynamisme de MTN au Cameroun.

Sur le plan social, l’entreprise s’est également investie à travers la Fondation MTN, la toute première fondation d’entreprise au Cameroun. Ses initiatives dans les domaines de l’éducation, la santé, le développement communautaire redonnent espoir aux couches sociales défavorisées. Cet engagement en faveur des communautés est accompagné du programme annuel de volontariat du Staff, 21 Days of Y’ello Care.

Bien plus, « En 25 ans, nous avons apporté modernité, progrès, prospérité, espoir et confiance à toutes nos parties prenantes au Cameroun. Ce ne serait pas abusé de dire que MTN incarne la plus belle réussite des politiques de privatisation menées par le gouvernement camerounais depuis 1995 », a poursuivi Mitwa.

La célébration des 25 ans de MTN Cameroon sera marquée par une série d’événements commémoratifs offrant à l’entreprise l’occasion de remercier ses employés, ses clients, ses partenaires, les communautés et tous les Camerounais qui ont contribué à cet l’impact inclusif et durable de l’entreprise au Cameroun.