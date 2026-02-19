Camer.be
Douala: Le Député et homme d'affaires Jean Claude Feutheu perd le titre foncier de son hôtel
Une incroyable déconvenue pour le député et homme d'affaires Jean Claude FEUTHEU, plus connu sous le petit nom de " Claude Parisien." En effet, sur requête motivée du Cabinet Conseil  ATOU, et en date du 02 février 2026, le  ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières,  Henri  EYEBE AYISSI, a procédé à   l'annulation du  titre foncier 318/WA de la Société Hôtelière DJEUGA PALACE, appartenant au milliardaire député Jean Claude FEUTHEU. 

Le site querellé est situé au Giratoire Joss, au coeur même de Douala la capitale économique du Cameroun. En 2008, une transaction avait été initiée au profit de Jean Claude FEUTHEU, et le site avait curieusement été qualifié de domaine national de 2ème catégorie. En français facile, le domaine avait été qualifié comme n'avoir jamais été visité par les hommes. Chose impossible en plein cœur de Douala. En réalité, ce vaste domaine de 10 350 mètres carrés, appartient à la dépendance du domaine ferroviaire de l'ex- Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun ( REFERCAM ), suivant un arrêté qui remonte à 1926, ainsi que prend soin de le mentionner l'acte pris par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. 

D'autre part, au lieu des 5314 mètres carrés obtenus par une procédure frauduleuse de concession provisoire, devenue définitive plus tard, Jean Claude FEUTHEU va occuper 1,35 hectare, soit le double de ce qu'il avait obtenu au prix  symbolique de 29 millions francs CFA. C'est en fait pour un montant de 29 millions francs CFA, que le promoteur de la Société Hôtelière DJEUGA PALACE, va obtenir 10 350 mètres carrés au cœur même de la ville de Douala, pour un lot dont la valeur est estimée à 10 milliards francs CFA. 

En date du 02 février courant, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a donné gain de cause au Cabinet Conseil ATOU dans sa requête aux fins de sauvegarde des actifs résiduels de l'ex-REGIFERCAM. Les deux parties étaient aux prises depuis 2008. 

Côté Cabinet Conseil ATOU, l'on se réjouit beaucoup de cette décision gouvernementale,  qui vient clore un feuilleton épique et inédit, où en plein centre d'Akwa, un homme d'affaires s'était presque miraculeusement offert 1,35 ha à 29 millions francs CFA, avec des documents laissant entendre qu'il s'agissait d'un domaine national de 2 ème catégorie, c'est-à-dire où un homme n'a jamais mis pied pour entreprendre quoi que ce soit.

