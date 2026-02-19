FRANCE :: Dominique Lexilus : Des Pionniers du Parkour aux Plateaux de Cinéma Internationaux

Dominique Lexilus est un acteur et artiste aux multiples facettes, dont le parcours atypique le positionne à l'intersection du parkour et du cinéma. En tant que pionnier de cette discipline acrobatique, il a su transposer son expertise physique sur les plateaux de tournage, faisant de lui l'une des figures montantes du cinéma d'action contemporain. Son parcours illustre non seulement une passion pour l'art du mouvement, mais aussi un engagement vers une reconnaissance internationale.

Les Débuts dans le Parkour

C'est en 1998, à Lisses, que Dominique Lexilus découvre le parkour, une discipline en pleine émergence. En s'entraînant aux côtés de David Belle, créateur du mouvement, il fait partie des Original Tracers, les pionniers qui ont façonné les bases de cette pratique. À une époque où le parkour n'est ni médiatisé ni institutionnalisé, cette génération pose des fondations solides, axées sur la maîtrise du corps et le dépassement de soi. L'exigence physique et mentale du parkour devient un atout majeur pour Lexilus, qui développe une agilité et une créativité exceptionnelles.

Transition vers le Cinéma

Fort de cette formation originelle, Dominique Lexilus fait le saut vers le cinéma. Il débute en tant que cascadeur, un rôle qui lui permet de mettre en valeur son talent pour les mouvements acrobatiques. Ses premières contributions se font sur des productions emblématiques comme *"Banlieue 13"* (2004) et *"Babylon A.D."* (2007), deux films qui ont non seulement popularisé l'esthétique urbaine, mais également mis en avant l'art du déplacement à l'écran. Ces expériences lui offrent une plateforme pour démontrer son habileté physique tout en lui ouvrant la voie vers des rôles d'acteur.

Affirmation en Tant qu'Acteur

Au fil des années, Dominique Lexilus élargit son registre et se forge une réputation en tant qu'acteur. Sa filmographie s’enrichit avec des œuvres variées telles que *"The Book of Clarence"* (2022) et *"The Gray House"* (2023), ainsi que plusieurs productions françaises, notamment *"À l’ancienne"* (2023), *"Dis-moi juste que tu m’aimes"* (2023), *"Anaon"* (2024), *"Meurtre à Concarneau"* (2025) et *"Les 3 Brestoises"* (2025). Son rôle dans le teaser *"Cracko"* (2022) illustre également sa capacité à combiner le jeu d'acteur et les cascades, témoignant de son engagement envers une approche holistique de l'art dramatique.

Reconnaissance Internationale

En décembre dernier, le parcours de Lexilus prend une dimension internationale avec sa présence au *Red Sea International Film Festival* à Jeddah, un événement majeur sur la scène cinématographique mondiale. Ce moment marque une reconnaissance supplémentaire pour cet artiste du mouvement, soulignant la pertinence de son parcours, qui relie les débuts pionniers du parkour aux grandes scènes du cinéma contemporain.

Dominique Lexilus incarne une génération fondatrice qui fait le lien entre l'esprit originel du parkour et les exigences du grand écran. Son parcours unique, ancré dans une passion pour l'art du mouvement, lui permet de se distinguer dans l'industrie cinématographique. À travers ses performances, il continue d'inspirer une nouvelle génération d'artistes, prouvant que le dépassement de soi et l'engagement peuvent ouvrir des horizons insoupçonnés. Sa trajectoire est un témoignage vivant de la manière dont les disciplines artistiques peuvent se croiser et enrichir l'expérience humaine.

Dominique Lexilus est ainsi à la fois artiste et acteur de cinéma, un double titre qui souligne la richesse de son parcours et la diversité de ses contributions au monde artistique.





Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp