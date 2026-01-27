-
© Camer.be : Toto Jacques
- 27 Jan 2026 19:01:42
- |
- 584
- |
-
CAMEROUN :: Quand Marcel Niat Njifendji se vendait des poteaux électriques à lui-même :: CAMEROON
Il fut un temps où un homme pouvait être à la fois acheteur, vendeur et autorité de tutelle dans la même transaction. Marcel Niat Njifendji, aujourd'hui président du Sénat camerounais à 93 ans, a incarné dans les années passées l'une des illustrations les plus croustillantes du cumul de fonctions et du conflit d'intérêts au sommet de l'État. L'histoire des poteaux électriques restera comme un monument d'ingéniosité administrative.
Le matin : le DG écrit au ministre
Un matin ordinaire. Le directeur général de la SONEL, la société nationale d'électricité du Cameroun, prend sa plume. M. Niat Njifendji rédige un courrier officiel adressé au vice-Premier ministre chargé de l'Eau et de l'Énergie. Il explique qu'il serait judicieux de remplacer les poteaux électriques métalliques par des poteaux en bois. Arguments techniques à l'appui, la demande est claire et professionnelle.
Le destinataire du courrier ? M. Niat Njifendji, vice-Premier ministre chargé de l'Eau et de l'Énergie. Oui, la même personne. L'expéditeur et le destinataire ne font qu'un.
À midi : le ministre approuve la demande du DG
Quelques heures plus tard, la réponse tombe. Le vice-Premier ministre chargé de l'Eau et de l'Énergie, M. Niat Njifendji, marque son accord. Il autorise le directeur général de la SONEL, M. Niat Njifendji, à procéder au remplacement des poteaux métalliques par des poteaux en bois.
La validation ministérielle est accordée. Aucun comité consultatif, aucune étude d'impact, aucun débat contradictoire. Juste un homme qui s'approuve lui-même, en toute légalité administrative. Les circuits décisionnels sont respectés, au moins formellement.
Le soir : commande passée à sa propre entreprise
Le soir même, le directeur général de la SONEL ne perd pas une minute. Il passe commande de centaines de milliers de poteaux en bois auprès de la société spécialisée dans le domaine. Surprise : cette entreprise est dirigée par M. Niat Njifendji lui-même.
Aucun appel d'offres n'est lancé. Les prix sont fixés unilatéralement par le fournisseur, qui est aussi le client et l'autorité de tutelle. Les tarifs de livraison ? Décidés par la même personne qui les paiera avec les fonds publics. Un système parfaitement huilé où chaque étape administrative est respectée, mais où un seul homme contrôle l'intégralité de la chaîne de décision.
Le lendemain : accusé de réception et plantations familiales
Le lendemain matin, le directeur général de la société fournisseuse, M. Niat Njifendji, accuse réception de la commande. Il s'engage à livrer les poteaux dans les délais impartis, sur l'ensemble du territoire camerounais. Professionnalisme irréprochable, du moins sur le papier.
Pour assurer l'approvisionnement en bois, l'homme d'affaires crée des plantations d'eucalyptus dans son village natal. Direction générale de ces plantations ? Son épouse. L'affaire devient une entreprise familiale verticalement intégrée, de l'arbre au poteau installé, en passant par toutes les étapes de validation administrative.
Un symbole de la gouvernance d'une époque
Cette anecdote, aujourd'hui entrée dans la légende politique camerounaise, illustre une époque où le cumul de fonctions publiques et privées ne suscitait aucune interrogation particulière. Marcel Niat Njifendji naviguait entre ses différentes casquettes avec une aisance déconcertante, transformant l'appareil d'État en machine à générer des contrats pour ses propres entreprises.
Aujourd'hui président du Sénat à 93 ans, l'homme incarne la longévité politique au Cameroun. Mais cette histoire de poteaux électriques rappelle que certaines pratiques, même parfaitement légales sur le plan formel, posent des questions éthiques qui traversent les décennies.
À l'heure où le Cameroun prétend lutter contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance, combien de Marcel Niat Njifendji contemporains continuent de s'écrire des courriers à eux-mêmes ?
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique LE SAVIEZ-VOUS
Les + récents
Quand Marcel Niat Njifendji se vendait des poteaux électriques à lui-même
MRC : Okala dénonce une « illégalité au sommet » et refuse de céder
Un élève de 15 ans poignardé à mort dans son collège pour une histoire d'amour
Quatre ministères orphelins depuis cinq ans, Biya maintient le vide
Le proviseur du lycée technique de Mora enlevé par un commando armé
LE SAVIEZ-VOUS :: les + lus
Cameroun:Comment devient-on général dans l’armée ?
- 14 September 2015
- /
- 80386
L'Epouse de Njitap possède le carnet secret de Victor Fotso
- 23 March 2020
- /
- 43927
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 224602
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 215091