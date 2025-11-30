Camer.be
30 Novembre 1989 : Le Jour Où Ahmadou Ahidjo S’est Éteint en Exil à Dakar
CAMEROUN :: LE SAVIEZ-VOUS

CAMEROUN :: 30 Novembre 1989 : Le Jour Où Ahmadou Ahidjo S’est Éteint en Exil à Dakar :: CAMEROON

Le jeudi 30 novembre 1989 restera gravé dans l'histoire du Cameroun comme le jour où son premier président, Ahmadou Ahidjo, a tiré sa révérence, loin de la terre qu'il avait façonnée. La scène se déroule à Dakar, au Sénégal, dans l’intimité forcée d'un exil qui durait depuis 1983. Alité et diminué par une paralysie partielle des membres inférieurs survenue quelques mois plus tôt, l'ancien chef d'État passait une journée que l'on pourrait qualifier de morne, veillé par son épouse, Germaine Ahidjo, et un ami proche, Adam Maté.

À 17h30, dans un silence total, une crise cardiaque met fin à la vie de celui qui fut le bâtisseur du Cameroun moderne de 1960 à 1982. Ce décès, aussi soudain que symbolique, survient dans un contexte de tensions politiques extrêmes entre l'ancien et le nouveau régime. Depuis sa démission surprise en 1982 et la passation de pouvoir à Paul Biya, la relation entre les deux hommes s'était transformée en une rivalité acharnée. Ahidjo, accusé d'un complot en 1983 et condamné à mort par contumace en 1984, était devenu une figure persona non grata dans son propre pays.

Le communiqué annonçant son décès, laconique et diffusé à Yaoundé quelques heures plus tard, soulignait la froideur des relations et le manque d'égards officiels pour le "Père de la Nation". La question du rapatriement de sa dépouille, inhumée au cimetière musulman de Yoff à Dakar, est d'ailleurs devenue un marqueur politique et un sujet de débat brûlant au Cameroun, symbolisant la nécessité d'une véritable réconciliation nationale pour clore ce chapitre complexe de l'histoire du pays.

Trente-cinq ans après, la mémoire d'Ahmadou Ahidjo et son héritage continuent d'alimenter les discussions, son ombre planant toujours sur la vie politique camerounaise contemporaine. Le retour de sa dépouille demeure l'une des promesses non tenues et un enjeu d'actualité pour la mémoire historique.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Ahidjo #Cameroun #Histoire #Dakar #30Novembre #Exil #Politique

Lire aussi dans la rubrique LE SAVIEZ-VOUS

30 Novembre 1989 : Le Jour Où Ahmadou Ahidjo S’est Éteint en Exil à Dakar
3 novembre 1960 – 3 novembre 2025: il y a soixante-cinq ans, l’assassinat à Genève du Docteur Félix Roland Moumié
1er octobre 1961 – 1er octobre 2025: Il y a 64 ans la réunification du Cameroun
67 ans après...A quand l'ouverture du véritable procès sur l'assassinat de Ruben Um Nyobe?
8 septembre 1961- 8 septembre 2025: Singap Martin , Héros oublié assassiné en 1961
Le Racisme Scientifique : Une Histoire des Dérives Idéologiques et des Résurgences Contemporaines
Série, Retro: Les dossiers noirs de la république
08 AOÛT 1914-8 aôut 2025, 111 ans déjà : Remember Duala Manga Bell et Martin Paul SAMBA
Paul Biya : 43 ans de pouvoir, un héritage de crise et de corruption au Cameroun
Rapport Commission Mixte Franco-Camerounaise (Suite et fin): Retour de Jean Mbouendé à Douala
Rapport Commission Mixte Franco-Camerounaise:La chasse aux sorcières après les évènements de mai 55
Rapport de la Commission Mixte Franco-Camerounaise: Éclairage sur le cas spécifique de Jean Mbouendé
Devenez Rédacteur

Les + récents

22:18
Paul Biya, 93 ans, au Travail Jusqu'à 2h : Pourquoi la Biologie Dément le Mythe du RDPC

Paul Biya, 93 ans, au Travail Jusqu'à 2h : Pourquoi la Biologie Dément le Mythe du RDPC
21:39
Blocus Autour de Maurice Kamto : Le MRC Dénonce la Répression Politique et le Blocus Illégal

Blocus Autour de Maurice Kamto : Le MRC Dénonce la Répression Politique et le Blocus Illégal
20:35
Crise en Guinée-Bissau : Jonathan Dément le Coup d'État, Suspicion de Manœuvre Politique

Crise en Guinée-Bissau : Jonathan Dément le Coup d'État, Suspicion de Manœuvre Politique
20:15
30 Novembre 1989 : Le Jour Où Ahmadou Ahidjo S’est Éteint en Exil à Dakar

30 Novembre 1989 : Le Jour Où Ahmadou Ahidjo S’est Éteint en Exil à Dakar
19:11
Engin Explosif à Bamenda : Deux Gendarmes Tués, Montée des Tensions dans le Nord-Ouest

Engin Explosif à Bamenda : Deux Gendarmes Tués, Montée des Tensions dans le Nord-Ouest

LE SAVIEZ-VOUS :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo