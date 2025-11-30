-
© Camer.be : Toto Jacques
- 30 Nov 2025 20:15:20
- |
- 456
- |
-
CAMEROUN :: 30 Novembre 1989 : Le Jour Où Ahmadou Ahidjo S’est Éteint en Exil à Dakar :: CAMEROON
Le jeudi 30 novembre 1989 restera gravé dans l'histoire du Cameroun comme le jour où son premier président, Ahmadou Ahidjo, a tiré sa révérence, loin de la terre qu'il avait façonnée. La scène se déroule à Dakar, au Sénégal, dans l’intimité forcée d'un exil qui durait depuis 1983. Alité et diminué par une paralysie partielle des membres inférieurs survenue quelques mois plus tôt, l'ancien chef d'État passait une journée que l'on pourrait qualifier de morne, veillé par son épouse, Germaine Ahidjo, et un ami proche, Adam Maté.
À 17h30, dans un silence total, une crise cardiaque met fin à la vie de celui qui fut le bâtisseur du Cameroun moderne de 1960 à 1982. Ce décès, aussi soudain que symbolique, survient dans un contexte de tensions politiques extrêmes entre l'ancien et le nouveau régime. Depuis sa démission surprise en 1982 et la passation de pouvoir à Paul Biya, la relation entre les deux hommes s'était transformée en une rivalité acharnée. Ahidjo, accusé d'un complot en 1983 et condamné à mort par contumace en 1984, était devenu une figure persona non grata dans son propre pays.
Le communiqué annonçant son décès, laconique et diffusé à Yaoundé quelques heures plus tard, soulignait la froideur des relations et le manque d'égards officiels pour le "Père de la Nation". La question du rapatriement de sa dépouille, inhumée au cimetière musulman de Yoff à Dakar, est d'ailleurs devenue un marqueur politique et un sujet de débat brûlant au Cameroun, symbolisant la nécessité d'une véritable réconciliation nationale pour clore ce chapitre complexe de l'histoire du pays.
Trente-cinq ans après, la mémoire d'Ahmadou Ahidjo et son héritage continuent d'alimenter les discussions, son ombre planant toujours sur la vie politique camerounaise contemporaine. Le retour de sa dépouille demeure l'une des promesses non tenues et un enjeu d'actualité pour la mémoire historique.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique LE SAVIEZ-VOUS
Les + récents
Paul Biya, 93 ans, au Travail Jusqu'à 2h : Pourquoi la Biologie Dément le Mythe du RDPC
Blocus Autour de Maurice Kamto : Le MRC Dénonce la Répression Politique et le Blocus Illégal
Crise en Guinée-Bissau : Jonathan Dément le Coup d'État, Suspicion de Manœuvre Politique
30 Novembre 1989 : Le Jour Où Ahmadou Ahidjo S’est Éteint en Exil à Dakar
Engin Explosif à Bamenda : Deux Gendarmes Tués, Montée des Tensions dans le Nord-Ouest
LE SAVIEZ-VOUS :: les + lus
Cameroun:Comment devient-on général dans l’armée ?
- 14 September 2015
- /
- 79878
L'Epouse de Njitap possède le carnet secret de Victor Fotso
- 23 March 2020
- /
- 43672
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 216849
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 209220