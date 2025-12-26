AFRIQUE :: 80 ans du franc CFA : histoire et polémiques d'une monnaie coloniale née en 1945 :: AFRICA

Le 26 décembre 1945 marque une date charnière pour le continent africain avec la création officielle du franc CFA. Initialement défini comme le Franc des Colonies Françaises d'Afrique, cette monnaie a vu le jour immédiatement après la signature par la France des accords de Bretton Woods. À ses débuts, le taux de change était fixé de sorte qu'un franc CFA valait un virgule soixante-dix franc métropolitain, avant de basculer en 1948 vers une parité où cent unités africaines équivalaient à deux cents francs français. L'objectif premier de cette institution était de restaurer l'autorité monétaire de la France sur ses possessions coloniales, dont les circuits financiers s'étaient éloignés de la métropole durant les tourmentes de la Seconde Guerre mondiale.

De nombreux critiques et historiens soulignent aujourd'hui que ce mécanisme financier a permis un enrichissement de la puissance tutélaire au détriment du développement économique des pays africains utilisateurs. Cette souveraineté monétaire confisquée est au cœur des débats sur le néocolonialisme en Afrique. Le système, souvent perçu comme un outil de contrôle, aurait servi à maintenir une dépendance étroite des anciennes colonies envers le Trésor français. Selon plusieurs analystes engagés, toute velléité de rupture avec ce système a historiquement entraîné des conséquences dramatiques pour les dirigeants africains les plus audacieux.

L'histoire de cette monnaie est intimement liée à la disparition tragique de figures révolutionnaires majeures. Des leaders emblématiques comme Sylvanus Olympio au Togo ou Thomas Sankara au Burkina Faso sont régulièrement cités comme des martyrs de la lutte contre cette domination financière. Ces présidents, qui souhaitaient doter leurs nations d'une monnaie indépendante, auraient payé de leur vie leur opposition à l'hégémonie de la France. Ce contexte de libération économique demeure un sujet brûlant dans les mobilisations populaires actuelles qui réclament une rupture définitive avec les structures héritées de la période coloniale.

Sur le plan symbolique, l'évolution de l'iconographie des billets a également suscité une profonde amertume. La substitution des portraits des ancêtres et des figures historiques par des représentations animales a été perçue comme une volonté d'effacer l'identité culturelle au profit d'une vision purement utilitaire et dépersonnalisée de la monnaie. Ce processus d'acculturation visuelle s'ajoute aux griefs économiques d'un système jugé injuste par les partisans du panafricanisme. À l'heure où les pays de l'Afrique de l'Ouest discutent de la mise en place de l'Eco, la question du colonialisme financier reste une blessure ouverte au sein de l'actualité africaine. En ce quatre-vingtième anniversaire, la remise en question du franc CFA n'a jamais été aussi vive, portée par une jeunesse africaine déterminée à reprendre le contrôle total de son destin économique.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp