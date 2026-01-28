CAMEROUN :: Texticules de Hugues Seumo: "Donne-moi ma capsule" :: CAMEROON

Tout est possible dans ce pays depuis bientôt quelques années. On dirait un pays transformé en un casino indicible où l’on boit, joue , où l’on fait ses courses dans les marchés locaux , où l’on remporte des lots en buvant, où tout es possible en buvant où même au niveau de la diaspora, certains collectionnent des capsules gagnantes des bières camerounaises pour les ramener au pays lors de leur séjour….

Au Cameroun, les brasseurs se livrent une concurrence acharnée à coups de bouteilles gagnantes avec comme rabiot l’espoir de faire gagner les candidats rien qu’en achetant de la bière.

Pour Yvonne M., les prix, que l’on découvre sous les capsules, vont du téléphone portable, des villas haut standing, des voitures de luxe, en passant par des bouteilles de bière gratis.

Dans un petit bar du quartier Fiango à Kumba dans la région du Sud-Ouest, département de la MEME, des clients découvrent avec joie qu’un concours est depuis peu lancé sur la consommation de leur bière préférée. Il suffit, pour gagner un des nombreux lots, de découvrir le dessin caché sous la capsule. Il n’en faut pas plus pour attiser la soif de la bande de joyeux lurons.

A peine quelques minutes plus tard, une équipe motorisée de jeunes filles fait irruption dans un grand carrefour public. Ce sont des agents commerciaux d’une des principales sociétés brassicoles du pays. Le sourire très large, elles proposent un nouveau produit en promotion depuis quelques mois.

Sur les murs avoisinantes tapissés d’affiches, on peut lire des messages incitatifs ou admirer l'image d'un récent gagnant....Selon Agathe T., dans toutes les grandes villes du Cameroun et même au fin fond des villages les plus reculés, tout le monde est invité à cette pratique. Boire une bière et gagner, renchérit Alvine M…

Les brasseurs prennent le soin d’inscrire sur des capsules de bière non gagnantes des messages vous invitant à reprendre avec l’exercice : « Essayez encore ». Et quand vous gagnez la capsule vous arrache le sourire. Même en cas de délestage en éléctricité à Nsapé/ Douala, on allume les torches de son téléphone pour voir ce qui est inscrit à l'intérieure de la capsule des bouteilles de bière.Notre grand Fo'o, ne nous démentira pas

Chaque année, des millions de bouteilles de bière sont ainsi gagnés par les consommateurs nous affirment Edvige N., Acteur social à Douala.. “Presque tous les consommateurs de bière au Cameroun ont une chance de gagner », ajoute-t-elle. On peut sortir prendre une bière et rentrer avec quatre ou six bouteilles gratuites.” Du coup, les capsules gagnantes servent désormais de monnaie d’échange affirme un proviseur Jean Claude, en fonction dans le Nyong et So'o, région du Centre.

Plusieurs adeptes aux séances de beuveries règlent ainsi leur repas ou leurs courses avec des capsules de bières gagnantes en taxi. “Nous prenons quelques fois des capsules gagnantes”, commente Dja'a Mbeu, commerçant à Douala. “La bière coûte 700 francs CFA voire plus , plus cher qu’une course à 300 ou 500 francs CFA.” Ce dernier affirme par la suite d’avoir parfois échappé aux tracasseries des agents de la mairie en lâchant une voire deux capsules de bière gagnante.

Chaque jour, on ne cesse de lire en grand titre dans la presse locale des messages du genre : « A Mélong dans le Moungo, un tôlier gagne une Toyota land cruiser grâce au bouchon de sa bière, A Ebolowa, « X » gagne une villa haut standing grâce à sa capsule, à Douala « Y » une jeune étudiante, grâce à 550 francs CFA devient propriétaires d’un véhicule de 70 millions de francs CFA etc.

Au Cameroun on fait plus qu’inviter les gens à boire et du coup, tout le monde ne pense qu’à ça nous confie Jean Réné T.citoyen averti de la ville de Bafoussam. Tout doucement ajoute-t-il, le Cameroun se transforme en terre d’alcooliques où il suffit de boire pour être récompensé.

Il y a de cela quelques semaines, une source proche à nous de Santchou dans la Menoua nous a fait comprendre que tout au long du mois d'octobre 2025 au Cameroun, les capsules gagnantes des bières étaient devenues rares à Santchou à cause de l'élection présidentielle d'octobre dernier. Même dans son ranch, les visiteurs arrivaient avec des bouteilles vides pour récupérer leur bière. Question de rentrer chez soi et voir le message qui se cache à l'intérieure des capsules.

Cette rareté s’expliquant probablement par le fait que les différents candidats en lice pour ces consultations électorales n’avaient pour seule arme efficace que de regrouper les populations autour des bouteilles de bières et du pain sardines. Les brasseurs étant au courant de cette pratique devenue le lot quotidien des politiciens, avaient pris le soin de ne plus inclure les potentiels gains dans les capsules, affirme Mami Ro.

Selon Olivier P., le taux de consommation d’alcool au Cameroun est l’un des plus élevés d’Afrique centrale, mais le phénomène ne semble guère émouvoir les autorités. Si la guerre des prix a animé l’ambiance des buvettes, elle ne décourage guère les habitués. Idée partagée par Marie Brigitte K et Pierette N. voire Evariste N, et Florence N..

Une étudiante a récemment traîné dans un commissariat de police de Douala un jeune homme à qui il avait offert une bière dont la capsule donnait droit à un téléphone portable. Verdict : la bouteille offerte devait “entièrement” bénéficiée à Monsieur, mais, la demoiselle réclamait à tue tête sa capsule.

Des cas similaires sont nombreux. Il faut le dire pour le déplorer, la consommation d’alcool dépassant déjà le seuil de tolérance selon les critiques diverses, le Cameroun gagnerait à revoir sa copie sinon après avoir été classé n°1 de la corruption il y a quelques années, il ne manquerait plus que le championnat des saoulards pour avoir une position de top qui n’honore personne...

Les brasseurs à chaque remise de gros lot laissent croire qu’ils contribuent ainsi à la lutte contre la pauvreté nous confient David K. de la diaspora parisienne qui n'hésitent pas à collectionner ses capsules de nos bières locales afin de les utiliser lors de ses séjours au 237 . C'est ce que pratique un certain Hugues B. de bruxelles qui, lors de son dernier séjour à Douala, se baladait avec des sacs de capsules gagnantes des bières collectionnées dans les restaurants camerounais de Belgique

Sinon, il est évident qu'on ne combat jamais la pauvreté en buvant de la bière et le combat contre la pauvreté ne se déclenchera jamais dans une bouteille.

Au Cameroun désormais, pour reprendre un Edouard K. compatriote résident à Baham dans la région de l'Ouest , le slogan d’après lequel "La bière pour toi - la capsule pour moi" est devenu le mot de passe des consommateurs d’alcool. Il affirme plus loin que "toute bonne bière gagnée à travers une capsule, s'accompagne d'un bon plat local"

Et ainsi se passent de plus en plus des scènes peu conviviales dans les buvettes : des serveuses qui décapsulent trop tôt sont parfois reprochées de vouloir dissimuler une capsule gagnante, se plaint Tegue F.de Bafoussam. Les jeunes hommes invitent des amis et proches pour une bière avec sous les lèvres la fameuse phrase suivante : "la bière est pour toi, et la capsule reste pour moi".

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp