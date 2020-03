CAMEROUN :: L'Epouse de Njitap possède le carnet secret de Victor Fotso :: CAMEROON

Depuis le décès de Victor Fotso, 94 ans, survenu à Paris (France) le 20 mars dernier, les langues se délient à Bandjoun. L'organisation des obsèques du patriarche s'annoncent grandioses. La succession de ce grand notable à la cour royale de la chefferie de Bandjoun est très attendue. Le fauteuil de maire est également mis en jeu à la commune de Pête Bandjoun.

La mairie pour Nicky Fotso?

Nicky Love Maptuè Fotso est le 1er adjoint au maire de Bandjoun depuis quelques années. Reélue le 9 février dernier, la fille de Victor Fotso est considérée comme le vrai décideur, celle-là même qui s'occupe de tout la gestion administrative de la mairie. Seule lui manquait, du vivant de son père, la délégation généralisée de signature sur les actes officiels engageant la commune. Le père éponyme signait donc les documents administratifs pour accomplir les formalités légales.

Depuis 2013, Victor Fotso préparait sa fille Nicky Love Maptuè Fotso à prendre sa succession à la tête de la commune.

Sauf surprise, Nicky Love Maptuè Fotso est donc désormais annoncée pour prendre la place de son défunt père au mayorat, sans grande concurrence en face. Ce serait une grande première à Bandjoun et dans la région de l'ouest où aucune femme n'a jamais occupé le poste de maire.

Laure Toukam Fotso et le carnet d'adresse de papa

Le 11 mai 2019, une messe d'action de grâce avait été organisée à Bandjoun à l'attention de Victor Fotso alors malade. Au cours de cette cérémonie qui avait réuni tout le gratin politique camerounais, Laure Toukam Fotso Epouse Njitap avait fait plusieurs revélations devant une assistance attentive. Bien plus, Laure murmurait sans cesse à l'oreil de Victor Fotso avant chaque prise de parole du patriarche.

Laure Fotso annonçait pêle-mêle que son père lui avait confié son carnet d'adresse, qu'elle avait désormais la charge du suivi médical et des évacuations sanitaires de son père vers l'étranger; évacuations sanitaire qui se sont d'ailleurs amplifiés vers la France entre 2017, l'année où la santé de son père s'est subitement dégradée et mars 2020.

Laure Toukam Toukam Fotso indiquait surtout que son père lui avait remis son carnet secret depuis le mois d'avril 2017. Ce carnet comporte d'après la fille du milliardaire, les coordonnées directes de plusieurs autorités parmi lesquels feu Belinga Eboutou ou encore Ngoh Ngoh Ferdinand, l'actuel secretaire général de la présidence de la republique du Cameroun.

Laure Toukam Fotso indiquait également qu'elle bénéficiait de l'écoute très attentif de son père et expliquait qu'elle obtenait très aisément les autorisations de survol du territoire camerounais, des autorités locales, à fin d'évacuer son père en France chaque fois que la nécessité sanitaire se faisait sentir.

Mvondo Ayolo Samuel, alors ambassadeur du Cameroun à Paris, ordonnait la délivrance de visa aux médecins français qui devaient partir de Paris chaque fois avec l'avion destiné à ramener le capitaine d'industrie en France. Une autre révélation non moins important de Laure Toukam Fotso.

L'épouse de l'ex-lion indomptable mentionnait que Clarisse Fotso, l'une des nombreses épouses du patriarche, était devenue au fil des années, l'épouse la plus proche de Victor Fotso.

Madame Geremi Njitap Fotso ajoutait que le médecin Nga Nomo de l'hôpital de la CNPS était en charge de la réanimation de son père chaque fois que Fotso Victor était en souffrance à Bandjoun. Mission que le spécialiste assurait avec beaucoup d'engagement.

Ce jour-là, sous le contrôle de Laure Toukam Fosto Epouse Njitap, Victor Fotso offrait un chèque d'un montant d’un milliard de francs Cfa pour la poursuite des travaux de construction de la cathédrale de Bafoussam. Un geste qui avait engendré le courroux de certains enfants de la fratrie Fotso.

Laure Fotso la confidente promue "reine" à la chefferie en lieu et place de Yves-Michel Fotso ?

La succession d'un notable en pays bamiléké est dévolue aux enfants de sexe masculin; c'est le principe. C'est la norme ancestrale qui est sacrée. Les filles et femmes peuvent hériter (sur le plan patrimonial) de leurs géniteurs ou époux mais elles ne peuvent pas prendre leurs places dans les castes traditionnels (succession nobiliaire) à la cour royale.

Seules les reines (mère et soeurs du Roi) occupent un rang nobiliaire. Elles peuvent de se fait être remplacées, à leur décès, par l'une de leur fille. Ainsi va la tradition chez les bamiléké, notamment à Bandjoun.

Victor Fotso le savait et il défendait d'ailleurs mordicus cette vision traditionnaliste des choses de son vivant. Il partageait ce point de vue avec le feu Roi Joseph Ngniè Kamga qui, au milieu des années 90, déclarait dans les colonnes du quotidien national Cameroon Tribune qu'une femme ne peut jamais diriger la cour royale à Bandjoun.

Yves Michel Fotso, 60 ans, est considéré par plusieurs observateurs comme le successeur attitré de Victor Fotso. Mais problème, Yves Michel Fotso est officiellement détenu à la prison de Kondengui depuis le 1er décembre 2010 à la suite d'une condamnation pour détournement des deniers publics destinés à l'achat d'un avion présidentiel (affaire Albatros). Yves Michel Fotso, condamné à la prison à vie, séjourne depuis plusieurs mois au Maroc où il reçoit des soins médicaux.

Laure Toukam Fotso (la confidente), Yves Michel Fotso (le successeur présumé) et Nicky Love Maptué Fotso (Mme le maire) sont les candidats les plus en vue pour assurer la perénité de l'empire Fotso selon plusieurs analystes. Mais en face, il y a une fratrie plus large constituée de plusieurs dizaines d'autres enfants Fotso. Les uns et les autres n'ont pas dit leur dernier mot.

Désigner officiellement le succeur nobiliaire: une mission royale dévolue à Sa Majesté Djomo Kamga Honoré

Le Roi des Bandjoun sa majesté Honoré Djomo Kamga aura la charge de porter l'un des dizaines d'enfants Fotso à la dignité de Fô Niap goung (littéralement le roi qui developpe le territoire). C'est le dernier titre nobiliaire attribué à Victor Fotso de son vivant à la cour royale de Bandjoun.

Le testatement de Victor Fotso, qui on l'imagine, a été transmis à SM Djomo Kamga comme le veut la tradition bamiléké, réserve-t-il une surprise ?

Une femme prendra-t-elle la place du tout puissant dignitaire à la cour royale?

Yves Michel Fotso a-t-il trouvé grâce aux yeux de son père avant le décès de celui-ci? Le chef de l'Etat camerounais peut-il accordé la grâce présidentielle nécessaire au successeur présumé afin qu'il quitte la case prison pour occuper la case La'a kam ?

La fratrie Fotso est-elle en parfaite harmonie pour assurer une succession douce au patriarche de la famille ?

La grande place de la chefferie des Bandjoun à Hiala sera pleine de monde lors de la désignation du successeur de Victor Fotso.

L'attente du jour J s'annonce longue à Bandjoun en raison du confinement actuel qu'impose la crise sanitaire du Coronavirus.

Rendez-vous dans les semaines et mois à venir à Hiala pour ce qui est déjà désigné dans les milieux traditionnels Bandjoun comme une succession compliquée.