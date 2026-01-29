FRANCE :: Sibelle Prisca Bardot, la force tranquille d’une future grande journaliste

Il y a quelques mois, la rédaction de Camer.be accueillait une jeune stagiaire au regard curieux et à l’intelligence vive : Sibelle Prisca Bardot. Venue finaliser son Master en journalisme, elle s’est immédiatement distinguée par une soif d’apprendre rare, une écoute attentive et une volonté farouche de comprendre les rouages du métier.

Très vite, une évidence s’est imposée : Sibelle ne voulait pas seulement observer le journalisme, elle voulait le vivre, le comprendre de l’intérieur, le pratiquer avec rigueur et passion. Son sérieux et sa détermination ont naturellement suscité l’envie de l’accompagner, de lui ouvrir des portes, comme on le fait pour ceux qui ont le courage de se battre pour leurs rêves.

Née au Cameroun, Sibelle arrive en France dans le cadre d’un regroupement familial. Elle grandit dans la région du Grand Est, où, très tôt, elle apprend à naviguer entre deux cultures et à comprendre les codes du système européen, épaulée par une mère courageuse et déterminée. Élève brillante et percutante au lycée, elle s’inscrit à l’Université de Nancy, où elle obtient trois ans plus tard une licence en communication.

Mais son destin est ailleurs. Forte d’un talent littéraire évident et d’une aisance naturelle avec les mots, elle décide de s’orienter vers le journalisme. Enfant déjà, sa mère la voyait avocate ou journaliste. Si elle exercera un temps comme assistante juridique, c’est finalement vers l’information, l’écriture et le terrain que son cœur la ramènera.

Le chemin ne sera pas sans obstacles. Après un début prometteur, Sibelle se heurte aux réalités parfois brutales de la vie étudiante : petits boulots pour soutenir sa mère et subvenir à ses besoins, fatigue, pression. Une première année inachevée à l’ESJ Paris vient freiner son élan. Elle tente alors sa chance dans une école de journalisme à Reims, où elle vivra l’une des expériences les plus douloureuses de son parcours : confrontée au racisme, isolée en raison de sa couleur de peau, elle finit par abandonner.

Mais Sibelle n’est pas de celles qui renoncent. Soutenue par sa famille et son parrain, elle décide de revenir à l’ESJ Paris. Là, elle se relève, travaille avec acharnement et transforme les épreuves en moteur. Une année intense, faite de sacrifices et de persévérance, la mène enfin vers la consécration.

Hier soir, entourée de sa famille et de ses amis, les larmes aux yeux et le sourire au cœur, Sibelle Prisca Bardot a reçu son diplôme de Master en journalisme. Un moment de fierté immense, symbole d’un combat gagné contre le doute, les obstacles et les injustices.

Elle rejoint désormais le cercle exigeant des journalistes diplômés, portant haut une double culture franco-camerounaise et une sensibilité forgée par l’expérience. Sa plume, nourrie de résilience et d’ouverture sur le monde, promet déjà de belles pages.

Bravo Sibelle. Le journalisme a besoin de voix comme la tienne.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp