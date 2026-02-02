FRANCE :: Chaleur humaine par grand froid chez les Perles Ekang

Samedi 31 janvier 2026, entre Paris et Lyon, l’association Les Perles Ekang, composée de femmes camerounaises, a tenu son assemblée générale dans une ambiance bien plus chaleureuse que le climat extérieur. Loin d’une simple réunion statutaire, l’événement s’est transformé en véritable célébration de la solidarité féminine et de la culture Ekang.



Discussions, rires et chants ont rythmé la journée dans une atmosphère d’unité et d’écoute. Aux côtés des membres, plusieurs invités, dont Guy Métang et Jeanne Ntep, ont salué la vitalité de cette communauté qui conjugue tradition africaine et vie en diaspora.



Côté gastronomie, les mets emblématiques – ndomba, nkem sans sel, beignets-haricot ou manioc – ont éveillé la mémoire collective, rappelant l’enfance et les racines partagées.



Au-delà d’un simple événement, cette rencontre a agi comme un ancrage, un moment de reconnexion et de transmission dans un quotidien européen souvent dispersé. Une nouvelle preuve que, pour les Perles Ekang, la culture n’est pas un souvenir : c’est une force vivante qui unit et réchauffe.

