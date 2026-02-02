Camer.be
Chaleur humaine par grand froid chez les Perles Ekang
FRANCE :: DIASPORA

FRANCE :: Chaleur humaine par grand froid chez les Perles Ekang

Samedi 31 janvier 2026, entre Paris et Lyon, l’association Les Perles Ekang, composée de femmes camerounaises, a tenu son assemblée générale dans une ambiance bien plus chaleureuse que le climat extérieur. Loin d’une simple réunion statutaire, l’événement s’est transformé en véritable célébration de la solidarité féminine et de la culture Ekang.


Discussions, rires et chants ont rythmé la journée dans une atmosphère d’unité et d’écoute. Aux côtés des membres, plusieurs invités, dont Guy Métang et Jeanne Ntep, ont salué la vitalité de cette communauté qui conjugue tradition africaine et vie en diaspora.


Côté gastronomie, les mets emblématiques – ndomba, nkem sans sel, beignets-haricot ou manioc – ont éveillé la mémoire collective, rappelant l’enfance et les racines partagées.


Au-delà d’un simple événement, cette rencontre a agi comme un ancrage, un moment de reconnexion et de transmission dans un quotidien européen souvent dispersé. Une nouvelle preuve que, pour les Perles Ekang, la culture n’est pas un souvenir : c’est une force vivante qui unit et réchauffe.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique DIASPORA

Chaleur humaine par grand froid chez les Perles Ekang
Sibelle Prisca Bardot, la force tranquille d’une future grande journaliste
Décès: Hommage à Yollande Tamoka de Hambourg en Allemagne
Mort de l’artiste Déesse de l’amour à Bordeaux : le bikutsi en deuil
DIASPORA COMBATTANTE POUR LE CHANGEMENT:LE PEUPLE CAMEROUNAIS EST DÉSORMAIS DANS LA LÉGITIME DEFENSE
Stéphane Kameugne : une mort jamais élucidée
WASHINGTON DC se prépare à vibrer au rythme du Cameroun.
Cameroonian Cultural Festival of North America : Maureen l’Africaine, une voix engagée
Distinction: David Kevin Abala décode des « perceptions biaisées » en Russie
Drame en Allemagne : un ressortissant camerounais tué par un tramway à Jena
Affaire Anicet Ekanè : les révélations glaçantes de sa sœur Marianne Ekanè à Bruxelles
Turin a vibré. Turin a dansé. Turin a communié.
Devenez Rédacteur

Les + récents

14:56
Chaleur humaine par grand froid chez les Perles Ekang

Chaleur humaine par grand froid chez les Perles Ekang
13:58
Garoua passe au vert : la révolution des bus électriques est en marche

Garoua passe au vert : la révolution des bus électriques est en marche
12:03
PRODUITS PÉTROLIERS: COMMENT L'ARRIVÉE DE E3 ÉNERGIES FAIT PANIQUER LA MAFIA PÉTROLIÈRE...

PRODUITS PÉTROLIERS: COMMENT L'ARRIVÉE DE E3 ÉNERGIES FAIT PANIQUER LA MAFIA PÉTROLIÈRE...
11:29
Lampadaires à 1 million FCFA : le contrat opaque qui éclaire les dérives des marchés publics

Lampadaires à 1 million FCFA : le contrat opaque qui éclaire les dérives des marchés publics
11:07
Accident grave sur l’axe Douala-Yaoundé : le chauffeur d’un bus Princesse grièvement blessé

Accident grave sur l’axe Douala-Yaoundé : le chauffeur d’un bus Princesse grièvement blessé

DIASPORA :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo