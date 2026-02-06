BELGIQUE :: Dr Serge Rostand Ayong décédé : le Cameroun perd un géant de l'orthopédie :: BELGIUM

Le Cameroun est en deuil. Le Docteur Serge Rostand Ayong, figure emblématique de la chirurgie orthopédique, s'est éteint. Chef de service d'orthopédie à la clinique Saint Pierre d'Ottignies en Belgique, ce chirurgien orthopédiste d'exception laisse derrière lui un héritage médical considérable et une communauté scientifique orpheline.

Un parcours au service de l'excellence médicale

Serge Rostand Ayong n'était pas un médecin ordinaire. Spécialiste reconnu de la traumatologie sportive et de la chirurgie du pied, il avait bâti sa réputation sur une expertise pointue et une rigueur clinique saluée par ses pairs. À la tête du service d'orthopédie de la clinique Saint Pierre d'Ottignies, il incarnait cette génération de praticiens camerounais qui ont porté haut les couleurs de leur pays dans les institutions médicales internationales.

Formé dans les standards les plus exigeants de la médecine moderne, le Dr Ayong avait fait de la prise en charge des traumatismes sportifs et des pathologies podologiques sa signature professionnelle. Ses interventions chirurgicales combinaient précision technique et humanité, un équilibre rare dans un secteur où la pression est constante.

Une perte pour la diaspora médicale camerounaise

La disparition du Dr Serge Rostand Ayong résonne comme un coup dur pour la diaspora médicale camerounaise installée en Europe. Ces praticiens, constituent un pont essentiel entre les systèmes de santé africains et européens. Ils transfèrent des compétences, inspirent les jeunes générations et maintiennent un lien avec leur pays d'origine.

En Belgique, où le Dr Ayong exerçait, la communauté camerounaise perd un pilier. Un homme qui, au-delà de ses fonctions hospitalières, incarnait la réussite par le mérite et le travail acharné. Son parcours était une boussole pour de nombreux jeunes médecins camerounais en quête de modèles.

L'impact d'une expertise rare

La traumatologie sportive et la chirurgie du pied sont des disciplines exigeantes, où chaque geste compte. Le Dr Ayong avait développé une approche thérapeutique reconnue, notamment dans la prise en charge des athlètes de haut niveau et des pathologies complexes du membre inférieur. Ses contributions scientifiques, ses interventions en congrès et son engagement dans la formation continue avaient fait de lui une référence dans son domaine.

Son départ laisse un vide difficilement comblable. Non seulement sur le plan technique, mais aussi sur celui de la transmission du savoir. Car au-delà de la blouse blanche, c'était un mentor, un enseignant et un défenseur d'une médecine exigeante et accessible.

Un héritage à préserver

Le Cameroun perd un de ses fils les plus brillants dans le domaine médical. Mais l'héritage du Dr Serge Rostand Ayong dépasse sa propre personne. Il rappelle l'urgence de valoriser les talents camerounais, de soutenir les trajectoires d'excellence et de créer des conditions permettant à ces compétences de rayonner, que ce soit en diaspora ou au pays.

Son décès invite à une réflexion collective : comment retenir ou capitaliser sur l'expertise de ces médecins qui excellent à l'international ? Comment faire en sorte que leur savoir bénéficie aussi aux populations locales ?

