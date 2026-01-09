Camer.be
DIASPORA COMBATTANTE POUR LE CHANGEMENT:LE PEUPLE CAMEROUNAIS EST DÉSORMAIS DANS LA LÉGITIME DEFENSE
FRANCE :: DIASPORA COMBATTANTE POUR LE CHANGEMENT:LE PEUPLE CAMEROUNAIS EST DÉSORMAIS DANS LA LÉGITIME DEFENSE

Faisant suite à notre message de fin d’année rendu public en date du 31 décembre 2025, nous, différents mouvements révolutionnaires regroupés au sein de la Diaspora COMBATTANTE POUR LE CHANGEMENT, réaffirmons notre volonté et notre détermination à voler au secours du très cher peuple camerounais, actuellement meurtri par l'exacerbation des violations voire même viols de toutes natures contre lui du fait du régime dictatorial et génocidaire de Yaoundé, au rang desquelles :

- Les violations de l'intégrité physique et morale des Camerounaises et des Camerounais
- Les violations des libertés; de pensée, d'expression et de réunion,
- Les violations du droit des Camerounaises et des Camerounais à la sécurité
- Les violations du droit à la vie, voire à la survie
- Les violations de la constitution
- Les violations des Institutions
- Les violations de la souveraineté du peuple camerounais

Raisons pour lesquelles  nous déclarons nous inscrire, dès à présent et aux côtés de toutes les forces vives de la nation camerounaise, des entités politiques révolutionnaires et des entités paramilitaires, dans la LÉGITIME DÉFENSE. Ceci afin de :

- Neutraliser la terreur que nous inflige le régime dictatorial et illégitime de Yaoundé à travers certains éléments inconscients ou véreux des Forces de Maintien de l'Ordre (FMO) et de l'armée
- Mettre un terme au calvaire des peuples meurtris du NO-SO
- Redonner leur liberté à tous les prisonniers politiques ou d’opinion
- Faire triompher la volonté du peuple exprimée lors de la présidentielle du  12 octobre 2025

La révolution est désormais en cours et devra se conclure par la chute du l’ordre régnant obsolète et illégitime incarné par le système Biya et son remplacement par un nouvel ordre.

Nous, forces révolutionnaires, entendons faire de 2026, l’année qui non seulement marquera la fin du règne effroyable de M. Biya, mais également redonnera une lueur d’espoir à tout le vaillant peuple camerounais.

Fait à Bruxelles, Berlin, Dakar, Londres, Mexico, Montréal, Madrid, Paris, Pretoria, Rome, Washington, le 08 janvier 2026

LA DIASPORA COMBATTANTE POUR LE CHANGEMENT 

- Le Conseil des Camerounais de la Diaspora ( CCD )    
- Les Amazones
- Les Bobbi Tanap
- La BAS ( Brigade Anti-Sardinards )
- Cameroon Patriotic Diaspora ( CPD )
- Cameroon Diaspora for Change (Camdiac)
- Fourmis Magnans
- Cameroon Coalition for Change ( CCC )
- L’Union des Artistes du Changement
- Front de Libération du Kamerun ( FLK )

Ampliations :

ONU, U.A, U.E, BRICS
Commonwealth,  Francophonie
International Amnesty, Human Rights Watch, Transparency International, CPI
FIDH, RSF, Curatorium Académie du Droit International de la Haye, UNESCO
US Department of State, 37 Quai d’Orsay, 10 Downing Street

